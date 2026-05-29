Анонс перших спікерів 2026 AGRO UKRAINE WEEK

Менш ніж за місяць стартує AGRO UKRAINE WEEK – велика міжнародна агроподія, яка об’єднає ключових стейкхолдерів аграрного та продовольчого секторів України, створюючи динамічну платформу для національного діалогу, співпраці, розвитку та міжнародного партнерства. Це подія, що формує нову історію українського агросектору.

Цифри говорять самі за себе: подій – 12+; учасників - 7 000+; спікерів – 300+; виставкових стендів – 160+; культурних заходів – 10+.

17-19 червня 2026 року в КВЦ «Парковий» зберуться представники уряду, агробізнесу, фермерської спільноти, міжнародних організацій, інвесторів, науковців і політиків для обговорення ключових викликів та можливостей українського агросектору, європейської інтеграції, продовольчої безпеки, інновацій та стратегічного розвитку галузі.

AGRO UKRAINE WEEK – це простір для формування нових партнерств, відкритого діалогу між державою та бізнесом, пошуку ефективних рішень для аграрної економіки та створення спільного бачення майбутнього українського АПК.

АНОНС ПЕРШИХ СПІКЕРІВ AGRO UKRAINE WEEK:

• Крістофер Хансен — Єврокомісар з питань сільського господарства

• Юлія Свириденко — Прем’єр-міністр України

• Георг фон Нолкен — генеральний директор «Контінентал Фармерз Груп»

• Тарас Качка — Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

• Тарас Висоцький — заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України

• Богдан Кривіцький — операційний директор ІМК

• Сергій Кравчук — генеральний директор агрохолдингу «Галс Агро»

• Хассан Муфід Халаві — генеральний директор (CEO) ELITE AGRO HOLDING

• Ігор Харченко — засновник AGRO UA INVESTMENT

І це лише початок!

Список спікерів постійно доповнюється — слідкуйте за оновленнями та анонсами AGRO UKRAINE WEEK, аби першими дізнаватися про нових учасників, програму події та ключові теми майбутнього агросектору України.

Інтерфакс-Україна - інформаційний партнер