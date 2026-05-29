D&B та Інтерфакс-Україна допомагають українським компаніям перевіряти іноземних контрагентів

Українські компанії, які після початку повномасштабної війни активніше виходять на нові зовнішні ринки, дедалі частіше стикаються з необхідністю перевіряти іноземних партнерів ще до початку переговорів або підписання контракту. Одним із інструментів такої перевірки є міжнародні бізнес-дані Dun & Bradstreet, доступ до яких в Україні забезпечують D&B та Інтерфакс-Україна.



Перевірка контрагента особливо важлива для експортерів, імпортерів, логістичних компаній, виробників, дистриб’юторів і постачальників, які працюють із компаніями з ЄС, США, Близького Сходу, Туреччини та Азії. Для бізнесу йдеться не лише про формальну перевірку реєстраційних даних, а й про оцінку фінансової стійкості, структури власності, ділової активності, можливих ризиків неплатежів і репутаційних факторів.



«Для українського бізнесу вихід на зовнішні ринки сьогодні часто відбувається швидше, ніж формування власної міжнародної історії. Саме тому перевірка партнера через глобальні бізнес-дані стає не бюрократичною процедурою, а елементом захисту компанії. В умовах війни та складної логістики помилка у виборі контрагента може коштувати не лише грошей, а й часу, ринку та довіри клієнтів», - зазначив директор із розвитку та маркетингу «Інтерфакс-Україна», керівник бізнес-підрозділу D&B-Інтерфакс-Україна, кандидат економічних наук Максим Уракін.



За його словами, українські компанії часто перевіряють іноземного партнера вже після того, як виникає проблема з оплатою, постачанням або виконанням умов договору. Натомість міжнародна практика передбачає попередню оцінку контрагента ще до початку активної співпраці.



Допомога D&B та Інтерфакс-Україна може бути корисною компаніям, які хочуть зрозуміти, з ким вони працюють за кордоном, чи справді партнер веде заявлену діяльність, наскільки він стабільний і які ризики можуть виникати при довгостроковій співпраці.



Для українських експортерів це також спосіб підвищити якість власного risk management. Якщо компанія продає продукцію з відстрочкою платежу, працює через дистриб’юторів або виходить на новий регіон, попередня перевірка партнера дозволяє знизити ймовірність фінансових втрат.



Dun & Bradstreet - американська компанія у сфері бізнес-даних, аналітики, комерційної інформації та управління ризиками, заснована у 1841 році. Компанія надає міжнародні інструменти для ідентифікації бізнесу, перевірки контрагентів, оцінки кредитних і комерційних ризиків, комплаєнсу та роботи з глобальними ланцюгами постачання. D&B веде глобальну базу бізнес-даних і працює з компаніями, фінансовими інститутами, державними структурами та міжнародними організаціями.



«Інтерфакс-Україна» - незалежне українське інформаційне агентство, яке працює на українському ринку політичної та економічної інформації з 1992 року і має репутацію авторитетного та компетентного постачальника оперативної й об’єктивної інформації. Редакція та головний офіс агентства розташовані в Києві.