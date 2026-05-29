У Білій Церкві відбудеться форум Industrial Evolution про українське виробництво під час війни

Українська промисловість витримала те, що здавалося неможливим. Попри масштабні руйнування, енергетичні кризи та постійну воєнну загрозу – виробництво в Україні не зупинилось. У 2025 році переробна промисловість сплатила 367,5 млрд гривень податків – 18% усіх надходжень до державного бюджету. Це найбільший приріст серед усіх секторів економіки.

За цими цифрами – підприємці, які продовжують ризикувати, інвестувати й будувати. А також державна політика, яка за останні роки почала більше фокусуватися на підтримці виробництва: програмах фінансування, податкових стимулах і розвитку індустріальних парків.

В Україні вже сформована мережа зі 116 індустріальних парків. На їхніх територіях уже збудовано або будується 37 промислових підприємств: 22 заводи введені в експлуатацію, ще 15 – у процесі будівництва.

Тепер головне – масштабувати цей процес і перетворювати індустріальні парки на реальні точки виробництва, інвестицій і нових робочих місць.

«Виробництво – це драйвер економіки країни. Це робочі місця, податки, розвиток і стійкість, що вже видно на прикладі індустріального парку «Біла Церква». Важливо, щоб таких проєктів ставало більше. Виробництва розвивались, інвестори вкладали кошти, а люди здобували потрібні навички для роботи в новій економіці», – зазначає Василь Хмельницький, засновник інноваційного парку UNIT.City та Індустріального парку «Біла Церква», ініціатор форуму.

Саме ці питання стануть головною темою форуму «Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку», який відбудеться 18 червня 2026 року в Індустріальному парку «Біла Церква» вже вп’яте.

Форум збере понад 1500 учасників – власників і керівників виробничих компаній, інвесторів, представників влади, фінансового сектору та експертів. У форумі також візьмуть участь міжнародні делегації з бізнесового, промислового, інвестиційного та дипломатичного середовища.

У програмі – панельні дискусії, експозона технологій та обладнання для виробників, практичні кейси компаній, що вже масштабують виробництво в Україні, та нетворкінг.

У центрі обговорень – енергетичні виклики, дефіцит кадрів, доступ до фінансування й страхування, державна підтримка, індустріальні парки, експорт і нові ринки.

Серед спікерів форуму:

Василь Хмельницький , засновник інноваційного парку UNIT.City та Індустріального парку «Біла Церква», ініціатор форуму;

, засновник інноваційного парку UNIT.City та Індустріального парку «Біла Церква», ініціатор форуму; Микола Калашник , голова Київської обласної військової адміністрації;

, голова Київської обласної військової адміністрації; Данило Гетманцев , голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики;

, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики; Володимир Поперешнюк , співвласник Нової пошти;

, співвласник Нової пошти; Віталій Кіндратів , заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;

, заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України; Костянтин Єфименко , президент «Біофарма Плазма»;

, президент «Біофарма Плазма»; Дмитро Кисилевський , заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, відповідальний у ВРУ за політику «Зроблено в Україні»;

, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, відповідальний у ВРУ за політику «Зроблено в Україні»; Дмитро Завгородній , заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

, заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Руслан Іллічов , генеральний директор Федерації роботодавців України;

, генеральний директор Федерації роботодавців України; Станіслав Гайдай , співвласник та CEO BALEX;

, співвласник та CEO BALEX; Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, Міністр розвитку економіки (2019-2020).

Виробники поділяться практичним досвідом роботи під час війни, а представники держави розкажуть, які інструменти підтримки вже працюють і що планується далі.

Організатори форуму – Індустріальний парк «Біла Церква», Київська обласна військова адміністрація, ТОВ «Астробілд» (керуюча компанія та девелопер ІП «Біла Церква») та Київський міжнародний економічний форум.