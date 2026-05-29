У Білій Церкві відбудеться форум Industrial Evolution про українське виробництво під час війни
Українська промисловість витримала те, що здавалося неможливим. Попри масштабні руйнування, енергетичні кризи та постійну воєнну загрозу – виробництво в Україні не зупинилось. У 2025 році переробна промисловість сплатила 367,5 млрд гривень податків – 18% усіх надходжень до державного бюджету. Це найбільший приріст серед усіх секторів економіки.
За цими цифрами – підприємці, які продовжують ризикувати, інвестувати й будувати. А також державна політика, яка за останні роки почала більше фокусуватися на підтримці виробництва: програмах фінансування, податкових стимулах і розвитку індустріальних парків.
В Україні вже сформована мережа зі 116 індустріальних парків. На їхніх територіях уже збудовано або будується 37 промислових підприємств: 22 заводи введені в експлуатацію, ще 15 – у процесі будівництва.
Тепер головне – масштабувати цей процес і перетворювати індустріальні парки на реальні точки виробництва, інвестицій і нових робочих місць.
«Виробництво – це драйвер економіки країни. Це робочі місця, податки, розвиток і стійкість, що вже видно на прикладі індустріального парку «Біла Церква». Важливо, щоб таких проєктів ставало більше. Виробництва розвивались, інвестори вкладали кошти, а люди здобували потрібні навички для роботи в новій економіці», – зазначає Василь Хмельницький, засновник інноваційного парку UNIT.City та Індустріального парку «Біла Церква», ініціатор форуму.
Саме ці питання стануть головною темою форуму «Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку», який відбудеться 18 червня 2026 року в Індустріальному парку «Біла Церква» вже вп’яте.
Форум збере понад 1500 учасників – власників і керівників виробничих компаній, інвесторів, представників влади, фінансового сектору та експертів. У форумі також візьмуть участь міжнародні делегації з бізнесового, промислового, інвестиційного та дипломатичного середовища.
У програмі – панельні дискусії, експозона технологій та обладнання для виробників, практичні кейси компаній, що вже масштабують виробництво в Україні, та нетворкінг.
У центрі обговорень – енергетичні виклики, дефіцит кадрів, доступ до фінансування й страхування, державна підтримка, індустріальні парки, експорт і нові ринки.
Серед спікерів форуму:
- Василь Хмельницький, засновник інноваційного парку UNIT.City та Індустріального парку «Біла Церква», ініціатор форуму;
- Микола Калашник, голова Київської обласної військової адміністрації;
- Данило Гетманцев, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики;
- Володимир Поперешнюк, співвласник Нової пошти;
- Віталій Кіндратів, заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;
- Костянтин Єфименко, президент «Біофарма Плазма»;
- Дмитро Кисилевський, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, відповідальний у ВРУ за політику «Зроблено в Україні»;
- Дмитро Завгородній, заступник Міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Руслан Іллічов, генеральний директор Федерації роботодавців України;
- Станіслав Гайдай, співвласник та CEO BALEX;
- Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, Міністр розвитку економіки (2019-2020).
Виробники поділяться практичним досвідом роботи під час війни, а представники держави розкажуть, які інструменти підтримки вже працюють і що планується далі.
Організатори форуму – Індустріальний парк «Біла Церква», Київська обласна військова адміністрація, ТОВ «Астробілд» (керуюча компанія та девелопер ІП «Біла Церква») та Київський міжнародний економічний форум.
Участь безплатна за попередньою реєстрацією: industry.forumkyiv.org