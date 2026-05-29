Schneider Electric закликає ЄС прискорити впровадження енергоефективності та електрифікації

Schneider Electric, світовий лідер у сфері енергетичних технологій, закликає ЄС терміново прискорити розвиток енергоефективності та електрифікації в Європі як єдиної масштабованої, внутрішньої та стійкої відповіді на тривалу волатильність цін на енергоносії.

Очікується, що цього року світові ціни на енергоносії зростуть на 24% — це стане найбільшим стрибком із 2022 року. Європа особливо вразлива до таких змін, адже вартість енергії тут зазвичай у два-чотири рази вища, ніж в інших великих регіонах світу. На цьому тлі Schneider Electric закликає політиків перестати сприймати енергоефективність та електрифікацію як «додаток» до кліматичної політики й визнати їх єдиними масштабованими та внутрішніми енергетичними ресурсами Європи. Їх прискорене впровадження має потенціал забезпечити щонайменше €250 більйонів у рік до 2040, зменшення попиту на енергію, скорочення залежності від викопного палива та посилення конкурентоспроможності.

Європа залишається структурно вразливою: ЄС і досі залежить від імпорту майже 60% енергоресурсів, що коштувало€336.7 більйонів у 2025. Це робить домогосподарства, промисловість і державні служби вразливими до нестабільності світових ринків викопного палива та геополітичних потрясінь. Schneider Electric наголошує, що заходи з підвищення енергоефективності та електрифікації кінцевого споживання можна впроваджувати швидко й з коротким терміном окупності, забезпечуючи негайний ефект та одночасно прискорюючи перехід до сильнішої й більш енергетично суверенної системи.

Schneider Electric закликає Європейську Комісію та держави-члени ЄС зосередитися на п’яти ключових політичних кроках:

Впроваджувати рішення з енергоефективності з коротким терміном окупності

Calls for support and incentives to help businesses scale proven, fast-return energy efficiency solutions that reduce demand within months.

Будівлі: безвідсоткові кредити для розширення використання підключених систем керування та систем енергоменеджменту будівель з метою оптимізації опалення, охолодження, вентиляції й освітлення в режимі реального часу — це дозволить уже зараз знизити витрати та підготувати будівлі до електрифікованого опалення й механізмів управління попитом. Це може скоротити загальне енергоспоживання ЄС на 5–6%.

Промисловість: цільова підтримка, особливо для малого та середнього бізнесу, з метою масштабування систем енергоменеджменту та впровадження заходів із низькими або нульовими витратами, які з часом можуть забезпечити економію до 30% і створити основу для цифровізованого виробництва.

2) Швидко та послідовно впроваджувати чинне законодавство ЄС у сфері енергоефективності та будівель

Повною мірою впровадити Директиву з енергоефективності (EED) та Директиву про енергетичну ефективність будівель (EPBD), щоб забезпечити швидкий антикризовий ефект. Зокрема:

• Швидко розгорнути системи автоматизації та управління будівлями (BACS) у межах EPBD, які здатні забезпечити щорічну економію 450 ТВт·год кінцевого енергоспоживання, скорочення викидів CO₂ на 64 млн тонн та зменшення рахунків за енергію на €36 млрд.

• Посилити вимоги до енергоаудитів у межах EED, зробивши обов’язковим впровадження їхніх рекомендацій — починаючи з малого та середнього бізнесу, із залученням лізингових механізмів та моделі фінансування «енергія як послуга» (energy-as-a-service).

3) Прискорити електрифікацію за допомогою цільових стимулів

Попри зростання обсягів виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, значна частина енергоспоживання — тобто сторона попиту — досі не перейшла на електроенергію. Поки люди користуються бензиновими автомобілями та опалюють будинки газом, Європа залишатиметься залежною від імпортних енергоносіїв і коливань цін.

Швидша електрифікація дасть змогу ефективніше інтегрувати відновлювану енергетику та зменшити залежність від цінових коливань на викопне паливо. Це також має потенціал переламати десятирічний період стагнації в Європі, який наразі становить 21% (10% behind China), там, де відбувається стрімка електрифікація. Schneider Electric закликає до:

• Значного масштабування використання теплових насосів (які у 3–5 разів ефективніші за газові котли) з ціллю досягти одного мільйона встановлень щороку до 2030 року. Для цього необхідні підтримуючі механізми, що знижують початкові бар’єри для споживачів, зокрема такі інструменти, як соціальний лізинг.

• Швидшої електрифікації транспорту через цільові заходи, включно зі стимулами для прискорення електрифікації корпоративних автопарків, що також сприятиме розвитку ринку вживаних електромобілів.

4) Use taxation and funding to shift demand from fossil fuels to clean electricity

Schneider Electric закликає політиків зробити електрифікацію економічно привабливою шляхом:

• Зниження податків на електроенергію (зокрема зменшення ПДВ та акцизів там, де це можливо), щоб скоротити розрив між роздрібними цінами на електроенергію та газ.

• Перенаправлення та спрощення доступу до державного фінансування для масштабування енергоефективності та електрифікації — зокрема коштів Фонду відновлення та стійкості (Recovery and Resilience Facility) і доходів від системи торгівлі квотами на викиди (ETS).

• Збереження будь-яких тимчасових механізмів обмеження або субсидування цін на газ мінімальними та короткостроковими, оскільки це стримує інвестиції у чисті енергетичні ресурси.

5) Unleash self-generation, flexibility and smart grids to lower bills

Усунути бар’єри та створити стимули для розвитку гнучкості, систем зберігання енергії та цифровізації, які дозволяють знижувати пікове навантаження та системні витрати. Серед пріоритетів:

• Забезпечення гнучкості будівель і промисловості завдяки даховим сонячним електростанціям (PV), системам накопичення енергії та цифровим системам керування, а також підтримка механізмів управління попитом (demand response).

• Швидше та якісніше впровадження «розумних» лічильників із фокусом на функціональність, доступ до даних у реальному часі та сумісність систем — насамперед для великих комерційних будівель, промисловості та зарядної інфраструктури для електромобілів.

• Більш цифровізовані електромережі та розумніше планування мережевої інфраструктури, включно з підтримкою технологій підвищення ефективності мереж, KPI, орієнтованих на результат, а також тарифних моделей, які стимулюють зниження пікового навантаження та енергоспоживання, дружнє до мережі.

Laurent Bataille, виконавчий віцепрезидент з операційної діяльності в Європі Schneider Electric, заявив:

«Заклик до політиків зробити пріоритетом енергоефективність та електрифікацію сьогодні є таким самим актуальним, як і чотири роки тому. Рішення не змінилися. Проте за цей час Європа пережила одну енергетичну кризу за іншою — так і не досягнувши того прогресу, який мав би захистити її від цінових шоків і надвисоких витрат, що роблять бізнес, домогосподарства та промисловість настільки вразливими.

«Самозаспокоєння — найбільший енергетичний ризик Європи. Плани щодо субсидування вартості енергії — це лише тимчасове рішення, яке не працює в довгостроковій перспективі. Європі потрібні структурні зміни — такі, що стимулюватимуть впровадження чистих технологій, аби бізнес і домогосподарства назавжди змінили підхід до споживання енергії. Нам потрібна політика, яка сприятиме створенню енергетичної системи, побудованої в Європі та для Європи — такої, що зменшує залежність від волатильності, забезпечує чисте й надійне енергопостачання та дозволяє Європі залишатися конкурентоспроможною».

