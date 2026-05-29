Schneider Electric долучилася до розвитку Lighthouse Operating System

Schneider Electric, світовий лідер у сфері енергетичних технологій, поглиблює співпрацю з World Economic Forum як частина коаліції спільнотою виробників, консультантів і технологічних партнерів, які працюють над прискоренням цифрової трансформації промисловості у всьому світі. Разом вони сприяють розвитку Lighthouse Operating System (Lighthouse OS), структури, створеної на основі перевірених і відтворюваних методологій, покликаних допомогти виробникам масштабно модернізувати свої операції.

Більшість виробників уже інвестували у цифрову трансформацію. Однак лише небагатьом вдалося масштабувати ці зміни. Пілотні проєкти демонструють успіх, але згодом зупиняються. Досягнуті результати залишаються локальними. Розрив між найсучаснішими заводами світу та рештою галузі продовжує зростати. Нова структура, представлена сьогодні, має на меті його скоротити.

Lighthouse Operating System (Lighthouse OS) — це відкрита практична модель, яка перетворює перевірені практики найефективніших промислових майданчиків світу на структурований шлях, яким може скористатися будь-який виробник. Використовуючи восьмирічний досвід Global Lighthouse Network, Lighthouse OS була розроблена Центром передового виробництва та ланцюгів постачання World Economic Forum у співпраці з провідними OEM-виробниками, кінцевими користувачами та консалтинговими компаніями. Вона надає компаніям чіткий маршрут самостійної трансформації — від поточного стану до справжньої операційної досконалості — без необхідності починати з нуля або залучати великі команди спеціалістів.

Модель, заснована на реальному практичному досвіді

Lighthouse OS побудована навколо шести ключових операційних принципів: адаптивних і стійких процесів, пов’язаних і прозорих потоків, наскрізної синхронізації, інтегрованої сталості, організації, що навчається, а також прискореного розвитку цифрових і дата-компетенцій. Ці принципи структуровані за п’ятьма рівнями операційної зрілості. Компанії можуть оцінити свій поточний рівень, визначити пріоритетні напрями розвитку та масштабувати зміни у власному темпі.

На відміну від окремих цифрових інструментів, ця система розроблена як комплексний підхід, що об’єднує цифрові інновації, сталість, розвиток персоналу та операційну досконалість у єдину узгоджену модель, яка забезпечує вимірювані та відтворювані результати.

Schneider Electric: досвід, інтегрований у систему, а не доданий згодом

Schneider Electric привносить у цю ініціативу власний практичний досвід трансформації. Компанія понад два десятиліття вдосконалює операційну систему, яка сьогодні лежить в основі її позицій у рейтингу Gartner # Supply Chain та дев’ять nine WEF Lighthouse factories нагород. Саме цей фундамент, побудований на передових цифрових системах, автоматизації на базі штучного інтелекту та практиках sustainability-by-design, ліг в основу структури Lighthouse OS.

Федеріко Торті, керівник напряму технологій та інновацій World Economic Forum, зазначив:

«Багато виробників мають амбіції щодо трансформації, але не мають цілісного шляху для її послідовної та масштабної реалізації. Lighthouse OS безпосередньо вирішує цю проблему: система перетворює знання, здобуті найкращими заводами світу завдяки багаторічному операційному досвіду, на практичну модель, яку може застосувати будь-який виробник. Йдеться про те, щоб зробити рівень ефективності Lighthouse реалістичною ціллю для всієї галузі, а не лише для її найрозвиненіших гравців».

Сесіль Верчелліно, старша віцепрезидентка з сервісів напряму Industrial Automation у Schneider Electric, прокоментувала: «Schneider Electric пройшла цю трансформацію на власному досвіді — у понад 120 “розумних” заводах і дистрибуційних центрах. Ми знаємо, що працює, де компанії стикаються з труднощами та що потрібно для переходу від ізольованих пілотних проєктів до справжніх системних змін у масштабах усього підприємства. Саме цей практичний досвід закладено в Lighthouse OS. Наша організація вже застосовує ці принципи у своїй ширшій екосистемі та бачить вимірювані результати».

Відкрита ініціатива, створена для розвитку

Lighthouse OS розроблено з урахуванням подальшої еволюції. У міру реалізації глобальних пілотних проєктів і врахування відгуків спільноти в наступних версіях, ініціатива активно запрошує виробників, постачальників технологій і партнерів із державного сектору долучатися до співпраці.

Щоб дізнатися більше або приєднатися до співпраці, відвідайте: https://initiatives.weforum.org/lighthouse-operating-system/home.

Додаткова інфомація:

Про компанію Schneider Electric

Schneider Electric – глобальний лідер у сфері енергетичних технологій, який підвищує ефективність і сприяє сталому розвитку через електрифікацію, автоматизацію та цифровізацію промисловості, бізнесу та житлових просторів. Технології компанії дозволяють будівлям, дата-центрам, фабрикам, інфраструктурі та енергомережам функціонувати як відкриті, взаємопов’язані екосистеми, підвищуючи продуктивність, стійкість та екологічність.

Портфель компанії включає інтелектуальні пристрої, архітектури, визначені програмним забезпеченням, системи на базі штучного інтелекту, цифрові сервіси та професійні консультаційні послуги. Маючи 160 000 співробітників і 1 мільйон партнерів у понад 100 країнах, Schneider Electric стабільно входить до числа найбільш сталих компаній світу. Дізнайтесь більше на сайті https://www.se.com/ua/uk/

Про Lighthouse Operating System

Lighthouse Operating System — це ініціатива World Economic Forum, узгоджена з мережею Global Lighthouse Network, яка визначає операційну систему нового покоління для промисловості шляхом кодифікації перевірених найкращих практик провідних lighthouse-підприємств і ланцюгів створення вартості. Її мета — забезпечити операційну досконалість і масштабований вплив у сферах продуктивності, стійкості ланцюгів постачання, клієнтоорієнтованості, сталого розвитку та розвитку талантів.

Ініціатива спрямована на створення відповідальної операційної моделі для промисловості, спільно розробленої лідерами галузі та заснованої на принципах lean-виробництва, цифровізації та сталого розвитку. Паралельно вона формує framework, орієнтований на розвиток спроможностей, який допоможе урядам прискорити впровадження промислових технологій, забезпечити масштабування для малих і середніх підприємств та посилити національну конкурентоспроможність.

У своїй основі Lighthouse Operating System виступає рушієм трансформації, побудованим на системному підході до розвитку спроможностей. Вона інтегрує стратегію, операційну діяльність і людей у цілісну масштабовану модель, перетворюючи напрацювання lighthouse-підприємств на практичні framework-рішення, які можна впроваджувати на різних виробничих майданчиках і в ланцюгах створення вартості.

Ініціативу розвивають провідні співтворці з промисловості, консалтингу та державного сектору, які спільно працюють над формуванням майбутнього глобального виробництва та операційної діяльності.