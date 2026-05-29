Moneyveo – в топі 30 найкращих роботодавців України за версією Forbes Ukraine

Цьогоріч Moneyveo опинилася серед 30 найкращих роботодавців України за версією Forbes Ukraine, та стала єдиною небанківською фінансовою компанією у рейтингу. Серед усього фінансового сектору до списку потрапили лише два банки, при цьому з одним із них Moneyveo набрала однакову кількість балів, фактично розділивши позицію.

Forbes Ukraine провів найбільше дослідження роботодавців у країні, охопивши 370 компаній та понад 55 000 анкет працівників. Головним критерієм оцінки стали не рекламні бюджети чи HR-презентації, а реальний досвід людей, які щодня працюють у цих компаніях.

«Увійти до топу 30 роботодавців України та стати третьою компанією фінсектору в рейтингу після двох банків є важливим сигналом інституційної зрілості компанії та довіри до неї як роботодавця і учасника фінансового ринку. Ці результати відображають не окремі ініціативи, а системну модель ведення бізнесу – від комплаєнсу та управління ризиками до прозорих внутрішніх процесів і відповідального підходу до операційної діяльності, – прокоментував генеральний директор Манівео Сергій Сінченко. – Для нас це підтвердження того, що регульований фінансовий бізнес може одночасно бути стабільним, прозорим і довгостроково стійким у контексті українського ринку, особливо в умовах війни».

Moneyveo у рейтингу Форбс отримала 76 балів – стільки ж, скільки й Укргазбанк. Це важливий сигнал для ринку: небанківська фінансова компанія сьогодні може конкурувати за довіру, корпоративну культуру та таланти на рівні з банками, IT-сектором, FMCG та великими міжнародними роботодавцями.

Результати дослідження Forbes Ukraine підтверджують це: Moneyveo системно інвестує в добробут команди та розвиток корпоративної культури.

У відповідь на виклики воєнного часу компанія адаптувала внутрішні процеси, зосередившись на стабільності, турботі про команду та збереженні ефективності роботи. Гнучкий підхід до організації праці, увага до емоційного комфорту співробітників і баланс між роботою та особистим життям стали невіддільною частиною корпоративного підходу Moneyveo.

Компанія реалізує комплексні рішення для підтримки ментального здоров’я співробітників, зокрема Mental Health Day, арттерапію, вебінари з психологами та дні без мітингів. До екосистеми Wellbeing також входять корпоративний спортзал, тренування з боксу та пілатесу, біговий клуб тощо.

Окремий фокус – на розвитку: навчальні програми та тренінги, індивідуальні плани розвитку із залученням зовнішніх провайдерів та інші гнучкі формати професійного зростання.

Таким чином, високі оцінки Moneyveo у рейтингу Forbes Ukraine є результатом системного підходу до підтримки співробітників і розвитку корпоративної культури.

Під час війни роль фінансових сервісів лише посилилася – доступ до швидких фінансових рішень для мільйонів українців залишається частиною фінансової інклюзії та економічної стійкості країни. А забезпечити цю стабільність неможливо без сильної команди та довіри всередині компанії.

Присутність Moneyveo у рейтингу стала не лише визнанням компанії, а й важливим сигналом для ринку: небанківський фінансовий сектор в Україні може бути прозорим, системним та відповідальним роботодавцем – на рівні з найбільшими гравцями економіки.