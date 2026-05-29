09:30 29.05.2026

Порошенко передав 15 прально-душових комплексів у 12 підрозділів ЗСУ

Народний депутат України, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко передав у 12 підрозділів ЗСУ 15 прально-душових комплексів. Допомогу отримали десантно-штурмові, механізовані, аеромобільні бригади, батальйон безпілотних систем, які захищають гарячі ділянки фронту.

"Як мають реагувати військові, коли на їхніх очах влада забирає 40 млрд грн з оборонного бюджету і передає до Резервного фонду, звідки фінансуються кешбеки. Як красти гроші з бюджету на популістські статті витрат — вони на це готові. Коли справа доходить до забезпечення воїна — цю роботу мають робити благодійники і волонтери", – написав політик у Facebook.

"Фонд Порошенка" щотижня передає техніку на мільйони гривень, зазначив лідер "Європейської солідарності". Лише прально-душових комплексів разом зі «Справою громад» передали понад три сотні на 300 млн грн.

"Для підрозділів Збройних Сил це означає, що вони будуть забезпечені гарячою водою, можуть нормально помитися, випрати речі і почуватися людьми. Якщо розмірковувати, чи важлива ця допомога для війська, сидячи на дивані у Львові чи Києві, то може здатися, що є щось важливіше. Але якщо знати, через що проходять військові щодня, як вони не виходять з позицій місяцями, лише тоді можна зрозуміти ціну гарячого душу і чистої форми", – пояснює Порошенко. 

"Ми із фракцією "Європейської солідарності" в парламенті продовжимо боротьбу за підвищення грошового забезпечення військовим, збільшення частки ПДФО на рахунки бригад. А сьогодні продовжуємо допомагати війську самостійно. Ми забезпечуємо підрозділи екскаваторами, FPV-дронами, вантажівками, квадроциклами та іншою технікою. Прально-душові комплекси — це лише невелика частина нашої співпраці. Ми не зупиняємося. Працюємо далі», – повідомив Петро Порошенко.

Теги: #зсу #армія #порошенко #допомога #європейська_солідарність

07:29 29.05.2026
Сили оборони завдали ударів по РЛС у Криму та логістичним об'єктам окупантів на Донеччині

16:38 28.05.2026
Реформа ЗСУ передбачатиме реформування ТЦК та механізм демобілізації – нардеп Костюк

13:39 28.05.2026
Порошенко розкритикував урядовий проєкт змін до Держбюджету-2026

17:58 27.05.2026
Мінсоцполітики: 1 червня завершується термін подачі заяв на допомогу на проживання для окремих категорій ВПО

17:09 27.05.2026
ЗСУ спростували інформацію про нібито захоплення с. Гранів на Харківщині

20:39 26.05.2026
Порошенко після першої зустрічі з Зеленським віч-на-віч: домовились, що діалог стане постійним

17:35 26.05.2026
ЦВК визнала П'ятигорця обраним нардепом від "Євросолідарності", він офіційно відмовився від мандату

16:47 26.05.2026
Американська Ukraine Focus та Фонд Порошенка передали ЗСУ 51 карету швидкої для евакуації поранених

11:48 26.05.2026
Інформація про захоплення с.Рясне на Сумщині не відповідає дійсності – 14 Армійський корпус

09:06 26.05.2026
ППО України збила 111 зі 122 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 9 безпілотників на 11 локаціях

