Порошенко передав 15 прально-душових комплексів у 12 підрозділів ЗСУ

Народний депутат України, лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко передав у 12 підрозділів ЗСУ 15 прально-душових комплексів. Допомогу отримали десантно-штурмові, механізовані, аеромобільні бригади, батальйон безпілотних систем, які захищають гарячі ділянки фронту.

"Як мають реагувати військові, коли на їхніх очах влада забирає 40 млрд грн з оборонного бюджету і передає до Резервного фонду, звідки фінансуються кешбеки. Як красти гроші з бюджету на популістські статті витрат — вони на це готові. Коли справа доходить до забезпечення воїна — цю роботу мають робити благодійники і волонтери", – написав політик у Facebook.

"Фонд Порошенка" щотижня передає техніку на мільйони гривень, зазначив лідер "Європейської солідарності". Лише прально-душових комплексів разом зі «Справою громад» передали понад три сотні на 300 млн грн.

"Для підрозділів Збройних Сил це означає, що вони будуть забезпечені гарячою водою, можуть нормально помитися, випрати речі і почуватися людьми. Якщо розмірковувати, чи важлива ця допомога для війська, сидячи на дивані у Львові чи Києві, то може здатися, що є щось важливіше. Але якщо знати, через що проходять військові щодня, як вони не виходять з позицій місяцями, лише тоді можна зрозуміти ціну гарячого душу і чистої форми", – пояснює Порошенко.

"Ми із фракцією "Європейської солідарності" в парламенті продовжимо боротьбу за підвищення грошового забезпечення військовим, збільшення частки ПДФО на рахунки бригад. А сьогодні продовжуємо допомагати війську самостійно. Ми забезпечуємо підрозділи екскаваторами, FPV-дронами, вантажівками, квадроциклами та іншою технікою. Прально-душові комплекси — це лише невелика частина нашої співпраці. Ми не зупиняємося. Працюємо далі», – повідомив Петро Порошенко.