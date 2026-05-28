"Ковлар Груп" визнана лідером вогнезахисної галузі України за версією Ukrainian Business Award

Українську компанію «Ковлар Груп» визнано лідером вогнезахисної галузі України за результатами оцінювання експертів Ukrainian Business Award, повідомляється на сайті бренду Ammokote.

Згідно з повідомленням, організатори премії відзначили стабільний розвиток компанії у 2025 році та її внесок у формування вогнезахисної галузі України. Оцінювання проводилося з урахуванням фінансових показників, ринкової позиції та ділової репутації компанії.

Ukrainian Business Award позиціонується як бізнес-премія, що відзначає компанії, які розвивають економіку, впроваджують інновації та формують нові галузеві стандарти.

За даними компанії, «Ковлар Груп» пропонує понад 20 видів засобів вогнезахисту для сталевих, бетонних і дерев’яних конструкцій, кабельних систем та інженерних комунікацій. Продукція випускається під торговою маркою Ammokote і, за даними компанії, в окремих сегментах займає до 80 % українського ринку.

У компанії зазначають, що розвиток вітчизняного виробництва вогнезахисних матеріалів має особливе значення для України в умовах відновлення промислової, житлової, соціальної та критичної інфраструктури. Вогнезахист будівельних конструкцій, кабельних ліній, інженерних комунікацій та об’єктів промисловості є одним із ключових елементів безпеки сучасного будівництва.

«Ковлар Груп» працює у сфері пасивного вогнезахисту та виробляє продукцію Ammokote для вогнезахисту металоконструкцій, інженерних комунікацій і повітропроводів, дерев’яних і бетонних конструкцій, кабелів та кабельних ліній. Компанія також надає послуги з проєктування робіт із вогнезахисту, нанесення вогнезахисних матеріалів, оренди обладнання, експертизи матеріалів і нормативно-методичної підтримки.

Головний офіс компанії розташований у Києві за адресою: вул. В. Гетьмана, 27. На сайті компанії також зазначено регіональні напрями роботи у Києві, Вінниці, Дніпрі, Запоріжжі, Львові, Харкові та Рівному.

