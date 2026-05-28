17:20 28.05.2026

CEO Arricano Анна Чуботіна взяла участь у CEEQA​​​​​​​ 2026 у Варшаві

CEO Arricano Anna Chubotina взяла участь у Ukraine Live Connect “Post-War Ukraine: Capacity for Opportunity” у межах програми CEEQA 2026. Під час події лідери ринку Центральної та Східної Європи у сфері девелопменту обговорили перспективи післявоєнного відновлення України, інвестиційний потенціал, розвиток комерційної нерухомості, а також роль України у майбутній архітектурі європейської безпеки.

“Сьогодні міжнародна увага до України — це не лише про підтримку зараз, а й про майбутні інвестиції та розвиток. Для українського бізнесу надзвичайно важливо бути частиною таких професійних платформ, де формується бачення майбутнього ринку Центральної та Східної Європи. Ми бачимо зацікавленість міжнародної спільноти в українському ринку та переконані, що післявоєнне відновлення України відкриє нові можливості для розвитку комерційної нерухомості й партнерств”, — зазначила CEO Arricano Анна Чуботіна.

Також Анна вже вдруге увійшла до складу журі Central & Eastern European Real Estate Quality Awards 2026 (CEEQA) — однієї з найавторитетніших галузевих премій у сфері комерційної нерухомості в країнах Центральної та Південно-Східної Європи.

CEEQA вже понад 20 років є флагманською щорічною подією ринку та вважається однією з найпрестижніших професійних відзнак за бізнес-досконалість, ринковий вплив і лідерство в галузі комерційної нерухомості. Премія охоплює 11 країн регіону, серед яких Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Сербія, Болгарія, Україна та країни Балтії.

Цього року одразу кілька проєктів з України увійшли до шортлистів премії CEEQA 2026. Зокрема, у категорії Best retail & leisure project були представлені Bukovyna Mall у Чернівцях від Building Development Ukraine, ТРЦ Piramida у Києві від Dragon Capital з проєктом оновлення та розширенням пулу орендарів, Respublika Park від KAN Development з проєктом розширення та ТРЦ Епіцентр (Чабани) з будівництвом другої черги. У категорії ESG Champion Building до шортлиста премії також увійшов UNIT.City B06 Kyiv від девелопера Kovalska, а у категорії Transaction Awards потрапила угода з придбання інвестиційним фондом Inzhur REIT вінницького ТРЦ Sky Park. Українські компанії-агенти були представлені одразу у двох номінаціях: EXPANDIA — у категорії “Найкращий агент на ринках капіталу”, а також у номінації “Найкращий місцевий агент року”, де компанія змагалася разом із Nhood Ukraine.

Головну нагороду в категорії Best retail & leisure project отримав Bukovyna Mall у Чернівцях.

“Радію, що професійні українські проєкти увійшли до шортлистів CEEQA 2026 та щиро вітаю компанію Building Development Ukraine з перемогою у категорії Best retail & leisure project”, — зауважила Анна Чуботіна.

Для Arricano участь у міжнародних професійних платформах є можливістю долучатися до глобального діалогу про економічне майбутнє України, зміцнювати міжнародні партнерства та підтримувати інтерес міжнародної спільноти до розвитку українського ринку.

