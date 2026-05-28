Schneider Electric увійшла до лідерів IDC MarketScape з carbon accounting

Schneider Electric, світовий лідер у сфері енергетичних технологій, сьогодні оголосила про включення до категорії лідерів у звіті IDC MarketScape: Worldwide Carbon Accounting and Management Applications 2026 Vendor Assessment.

У межах дослідження було оцінено 17 глобальних постачальників за критеріями можливостей та стратегії розвитку.

У звіті IDC серед ключових переваг компанії відзначено:

• AI-native архітектуру: платформа Resource Advisor+ на базі AI-агента Sera від Schneider Electric автоматизує вилучення та нормалізацію даних, зіставлення коефіцієнтів викидів, підготовку звітності та процеси відповідності вимогам CSRD, а також підтримує взаємодію з постачальниками та сценарний аналіз.

• Інтеграцію платформи, розробленої всередині компанії: створення платформи Resource Advisor+ власними силами забезпечує безперервний обмін даними та сумісність між продуктами, що дозволяє поширювати контекст, аналітику та управлінські дії по всій платформі й у межах усієї екосистеми клієнта.

Resource Advisor+ — це AI-native платформа для управління енергоспоживанням та сталим розвитком, розроблена Schneider Electric. SE Advisory Services, глобальною консалтинговою практикою Schneider Electric. Запущена на початку 2026 року, платформа об’єднує енергетичні дані, облік вуглецевих викидів, взаємодію з постачальниками та звітність в єдиному середовищі, створеному на основі підходу Responsible AI, який передбачає ефективне та оптимізоване використання штучного інтелекту.

Resource Advisor+ підтримується спеціалізованими командами SE Advisory Services, до складу яких входять понад 4 000 консультантів у всьому світі та понад 17 000 фахівців у різних бізнес-підрозділах Schneider Electric. Поєднання програмного забезпечення та консалтингової експертизи є ключовим елементом того, як SE Advisory Services допомагає клієнтам переходити від амбітних цілей у сфері сталого розвитку до вимірюваних результатів.

Можливості платформи для управління ланцюгами постачання побудовані навколо взаємодії з постачальниками, навчання та практичних дій із декарбонізації. Постачальники отримують підтримку через структурований збір даних, бенчмаркінг та моніторинг прогресу, а також прозору модель оцінки зрілості, яка допомагає визначати конкретні наступні кроки. Спеціалізовані навчальні модулі містять вбудовані механізми для запуску проєктів із декарбонізації або взаємодії з експертними командами. Energize та Catalyze, флагманські ініціативи SE Advisory Services із декарбонізації ланцюгів постачання, постачальники отримують підтримку у доступі до відновлюваної енергії, масштабному скороченні викидів та прискоренні досягнення науково обґрунтованих кліматичних цілей, одночасно забезпечуючи вимірювану бізнес-цінність.

Дізнатися більше:: resourceadvisor.com

Пов’язані ресурси:

Про компанію Schneider Electric

Schneider Electric – глобальний лідер у сфері енергетичних технологій, який підвищує ефективність і сприяє сталому розвитку через електрифікацію, автоматизацію та цифровізацію промисловості, бізнесу та житлових просторів. Технології компанії дозволяють будівлям, дата-центрам, фабрикам, інфраструктурі та енергомережам функціонувати як відкриті, взаємопов’язані екосистеми, підвищуючи продуктивність, стійкість та екологічність.

Портфель компанії включає інтелектуальні пристрої, архітектури, визначені програмним забезпеченням, системи на базі штучного інтелекту, цифрові сервіси та професійні консультаційні послуги. Маючи 160 000 співробітників і 1 мільйон партнерів у понад 100 країнах, Schneider Electric стабільно входить до числа найбільш сталих компаній світу.

Дізнайтесь більше на сайті https://www.se.com/ua/uk/