15:14 28.05.2026

Англійська для Zoom-дзвінків - окрема навичка, про яку ніхто не говорить

Ви можете нормально читати англійською.

Розуміти листи.

Навіть дивитися YouTube без субтитрів.

Але потім починається Zoom-дзвінок.

— “Hey everyone, thanks for joining…”

— “Can we quickly align on this?”

— “What are your thoughts?”

І в голові раптом стає порожньо.

Людина починає:

● нервувати;

● боятись перебити;

● губитися через акценти;

● зависати перед відповіддю;

● думати не про сенс розмови, а про власні помилки.

Особливо неприємний момент — коли Ви хороший спеціаліст, але англійською раптом почуваєтесь невпевнено.

І це значно поширеніше, ніж здається.

Чому англійська для Zoom-дзвінків — це окрема навичка

Багато людей думають:

“Якщо я знаю англійську — значить зможу нормально говорити на робочих дзвінках”.

Але Zoom-англійська працює інакше.

Тут недостатньо просто “знати слова”.

Під час live-комунікації мозок одночасно виконує купу задач:

● слухає;

● перекладає;

● формує відповідь;

● аналізує реакцію співрозмовників;

● стежить за контекстом;

● бореться зі стресом.

І все це — у реальному часі.

Саме тому людина може:

● чудово писати англійською;

● нормально читати документацію;

● мати хороший vocabulary —

але все одно губитися на дзвінках.

Zoom-call — це високе когнітивне навантаження

Особливо коли є:

● різні акценти;

● швидкий темп;

● перебивання;

● технічні затримки;

● поганий звук;

● кілька людей одночасно;

● small talk;

● професійна термінологія.

Ваш мозок буквально працює в режимі підвищеного навантаження.

Тому втома після англомовних дзвінків — абсолютно реальна річ.

“Я знаю слова, але не можу швидко відповісти”

Це одна з найтиповіших проблем дорослих.

Людина думає:

● “Я ж це знаю…”

● “Я вчив цю фразу…”

● “Чому я зараз мовчу?”

Проблема не у знаннях.

Проблема у швидкості доступу до них під стресом.

Під час Zoom-дзвінка немає:

● часу подумати 30 секунд;

● можливості спокійно перекласти;

● паузи “на підготовку”.

Потрібно реагувати одразу.

І саме це лякає найбільше.

Чому навіть сильні спеціалісти губляться англійською

Це важливо усвідомити.

Мовний бар’єр не означає, що людина:

● недостатньо розумна;

● поганий професіонал;

● “слабка” в англійській.

Дуже часто навпаки:

чим відповідальніша людина — тим сильніше вона хвилюється.

Бо хоче:

● звучати професійно;

● не втратити авторитет;

● не виглядати розгублено;

● не створити незручну паузу.

Особливо це відчувають:

● менеджери;

● IT-фахівці;

● маркетологи;

● HR;

● sales-команди;

● спеціалісти, які працюють із міжнародними клієнтами.

Найскладніше в Zoom-англійській — не граматика

Багатьох дивує ця думка.

Але проблема дорослих рідко в:

● Present Perfect;

● умовних реченнях;

● складній граматиці.

Найчастіше складно:

● швидко реагувати;

● слухати різні акценти;

● не панікувати;

● підтримувати small talk;

● говорити без довгих пауз.

І тут важлива річ:

Speaking для дзвінків треба тренувати окремо.

Так само як:

● презентації;

● переговори;

● співбесіди;

● публічні виступи.

Типові страхи під час англомовних дзвінків

“Я скажу щось неправильно”

Так, можливо скажете.

І це нормально.

У міжнародних командах більшість людей НЕ є native speakers.

Усі:

● мають акцент;

● роблять помилки;

● іноді перепитують;

● губляться.

І це давно стало частиною глобальної комунікації.

“Я не зрозумію питання”

Цей страх дуже поширений.

Особливо коли:

● людина говорить швидко;

● є незнайомий акцент;

● поганий мікрофон;

● складна тема.

Але хороша новина в тому, що професійне перепитування — це абсолютно нормальна практика.

“Мене засудять через англійську”

Насправді більшість людей під час дзвінка думають про:

● дедлайни;

● задачі;

● власний стрес;

● презентацію;

● клієнта.

А не про Ваш артикль чи accent.

Більше того — впевненість у speaking часто важливіша за “ідеальність”.

Як підготуватись до Zoom-дзвінка англійською

1. Не заходьте в дзвінок “з порожньою головою”

Це одна з головних помилок.

Перед call варто:

● виписати ключові думки;

● підготувати основні фрази;

● продумати відповіді;

● повторити терміни по темі.

Навіть native speakers часто готують нотатки перед важливими дзвінками.

2. Майте набір “рятівних фраз”

Це дуже допомагає мозку під час стресу.

Фрази для початку дзвінка

● Hey everyone, thanks for joining

● Nice to meet you all

● Hope you’re doing well

● Thanks for your time today

Фрази, щоб виграти кілька секунд

● That’s a good question

● Let me think for a second

● From my perspective…

● I’d say that…

● As far as I understand…

Ці фрази дають мозку час сформувати відповідь.

Якщо Ви не зрозуміли співрозмовника

● Could you repeat that, please?

● Sorry, the audio cut out

● Could you say that a bit slower?

● Just to make sure I understood correctly…

Це звучить професійно й абсолютно нормально.

Для small talk

Саме small talk часто викликає найбільший дискомфорт.

Особливо у людей, які добре знають “робочу” англійську.

Прості варіанти:

● How’s your week going?

● Hope the weather is better there 🙂

● Have you been busy lately?

Не потрібно намагатися звучати “дуже цікаво”.

Достатньо звучати природно.

Як звучати впевненіше навіть із простою англійською

Ось парадокс:

Люди з середнім рівнем англійської іноді звучать упевненіше за тих, хто знає більше.

Чому?

Бо:

● не намагаються будувати складні конструкції;

● говорять простіше;

● не перевантажують себе;

● концентруються на змісті.

Простота = професійність

Наприклад:

❌ “Regarding the implementation process, we potentially might…”

✅ “I think we should start with…”

Короткі речення часто звучать:

● чіткіше;

● професійніше;

● впевненіше.

Zoom-втома — це реальна річ

Після англомовних дзвінків багато людей відчувають:

● виснаження;

● головний біль;

● перевантаження;

● бажання “мовчати до вечора”.

І це не “слабкість”.

Під час дзвінка мозок постійно:

● обробляє іноземну мову;

● аналізує контекст;

● прогнозує відповіді;

● контролює власне мовлення.

Особливо складно інтровертам і людям із високою тривожністю.

Як реально покращити speaking для дзвінків

Регулярна жива практика

Ніщо не замінює live speaking.

Саме тому люди, які:

● лише дивляться відео;

● читають;

● роблять вправи —

часто все одно бояться Zoom-call.

Мозку потрібна практика реакції в реальному часі.

Тренування listening на різних акцентах

Це критично важливо.

Бо міжнародні дзвінки — це не лише “ідеальна британська англійська”.

Там можуть бути:

● індійські акценти;

● польські;

● німецькі;

● французькі;

● українські;

● американські;

● змішані.

І до цього треба звикати окремо.

Практика саме робочих сценаріїв

Не абстрактних тем із підручника.

А:

● дзвінків;

● мітингів;

● презентацій;

● переговорів;

● дейліків;

● small talk;

● пояснення задач.

Саме тут <a href="https://www.english.kh.ua/ukr/corporate/">наш досвід показує</a>, що дорослі починають прогресувати значно швидше, коли тренують не “англійську загалом”, а конкретні робочі ситуації, у яких вони реально живуть щодня.

Впевненість приходить не ДО практики

Це важлива думка.

Багато людей чекають:

● “ще трохи повчу слова”;

● “ще підтягну граматику”;

● “ще не готовий говорити”.

Але speaking працює навпаки.

Спочатку:

● незручно;

● страшно;

● повільно;

● з помилками.

І лише потім з’являється впевненість.

Не існує моменту, коли людина раптом починає говорити “без страху”.

Страх зменшується через повторення.

Англійська для Zoom — це вже не бонус, а частина кар’єри

Ще кілька років тому можна було уникати міжнародної комунікації.

Зараз для багатьох професій це вже неможливо.

Zoom-англійська впливає на:

● кар’єрне зростання;

● міжнародні проєкти;

● зарплату;

● впевненість;

● можливість працювати глобально.

І хороша новина в тому, що це не “талант”.

Це навичка.

А навички тренуються.

Навіть якщо зараз Вам страшно говорити на дзвінках — це не означає, що так буде завжди.

Теги: #zoom_дзвінок #англійська

