Англійська для Zoom-дзвінків - окрема навичка, про яку ніхто не говорить
Ви можете нормально читати англійською.
Розуміти листи.
Навіть дивитися YouTube без субтитрів.
Але потім починається Zoom-дзвінок.
— “Hey everyone, thanks for joining…”
— “Can we quickly align on this?”
— “What are your thoughts?”
І в голові раптом стає порожньо.
Людина починає:
● нервувати;
● боятись перебити;
● губитися через акценти;
● зависати перед відповіддю;
● думати не про сенс розмови, а про власні помилки.
Особливо неприємний момент — коли Ви хороший спеціаліст, але англійською раптом почуваєтесь невпевнено.
І це значно поширеніше, ніж здається.
Чому англійська для Zoom-дзвінків — це окрема навичка
Багато людей думають:
“Якщо я знаю англійську — значить зможу нормально говорити на робочих дзвінках”.
Але Zoom-англійська працює інакше.
Тут недостатньо просто “знати слова”.
Під час live-комунікації мозок одночасно виконує купу задач:
● слухає;
● перекладає;
● формує відповідь;
● аналізує реакцію співрозмовників;
● стежить за контекстом;
● бореться зі стресом.
І все це — у реальному часі.
Саме тому людина може:
● чудово писати англійською;
● нормально читати документацію;
● мати хороший vocabulary —
але все одно губитися на дзвінках.
Zoom-call — це високе когнітивне навантаження
Особливо коли є:
● різні акценти;
● швидкий темп;
● перебивання;
● технічні затримки;
● поганий звук;
● кілька людей одночасно;
● small talk;
● професійна термінологія.
Ваш мозок буквально працює в режимі підвищеного навантаження.
Тому втома після англомовних дзвінків — абсолютно реальна річ.
“Я знаю слова, але не можу швидко відповісти”
Це одна з найтиповіших проблем дорослих.
Людина думає:
● “Я ж це знаю…”
● “Я вчив цю фразу…”
● “Чому я зараз мовчу?”
Проблема не у знаннях.
Проблема у швидкості доступу до них під стресом.
Під час Zoom-дзвінка немає:
● часу подумати 30 секунд;
● можливості спокійно перекласти;
● паузи “на підготовку”.
Потрібно реагувати одразу.
І саме це лякає найбільше.
Чому навіть сильні спеціалісти губляться англійською
Це важливо усвідомити.
Мовний бар’єр не означає, що людина:
● недостатньо розумна;
● поганий професіонал;
● “слабка” в англійській.
Дуже часто навпаки:
чим відповідальніша людина — тим сильніше вона хвилюється.
Бо хоче:
● звучати професійно;
● не втратити авторитет;
● не виглядати розгублено;
● не створити незручну паузу.
Особливо це відчувають:
● менеджери;
● IT-фахівці;
● маркетологи;
● HR;
● sales-команди;
● спеціалісти, які працюють із міжнародними клієнтами.
Найскладніше в Zoom-англійській — не граматика
Багатьох дивує ця думка.
Але проблема дорослих рідко в:
● Present Perfect;
● умовних реченнях;
● складній граматиці.
Найчастіше складно:
● швидко реагувати;
● слухати різні акценти;
● не панікувати;
● підтримувати small talk;
● говорити без довгих пауз.
І тут важлива річ:
Speaking для дзвінків треба тренувати окремо.
Так само як:
● презентації;
● переговори;
● співбесіди;
● публічні виступи.
Типові страхи під час англомовних дзвінків
“Я скажу щось неправильно”
Так, можливо скажете.
І це нормально.
У міжнародних командах більшість людей НЕ є native speakers.
Усі:
● мають акцент;
● роблять помилки;
● іноді перепитують;
● губляться.
І це давно стало частиною глобальної комунікації.
“Я не зрозумію питання”
Цей страх дуже поширений.
Особливо коли:
● людина говорить швидко;
● є незнайомий акцент;
● поганий мікрофон;
● складна тема.
Але хороша новина в тому, що професійне перепитування — це абсолютно нормальна практика.
“Мене засудять через англійську”
Насправді більшість людей під час дзвінка думають про:
● дедлайни;
● задачі;
● власний стрес;
● презентацію;
● клієнта.
А не про Ваш артикль чи accent.
Більше того — впевненість у speaking часто важливіша за “ідеальність”.
Як підготуватись до Zoom-дзвінка англійською
1. Не заходьте в дзвінок “з порожньою головою”
Це одна з головних помилок.
Перед call варто:
● виписати ключові думки;
● підготувати основні фрази;
● продумати відповіді;
● повторити терміни по темі.
Навіть native speakers часто готують нотатки перед важливими дзвінками.
2. Майте набір “рятівних фраз”
Це дуже допомагає мозку під час стресу.
Фрази для початку дзвінка
● Hey everyone, thanks for joining
● Nice to meet you all
● Hope you’re doing well
● Thanks for your time today
Фрази, щоб виграти кілька секунд
● That’s a good question
● Let me think for a second
● From my perspective…
● I’d say that…
● As far as I understand…
Ці фрази дають мозку час сформувати відповідь.
Якщо Ви не зрозуміли співрозмовника
● Could you repeat that, please?
● Sorry, the audio cut out
● Could you say that a bit slower?
● Just to make sure I understood correctly…
Це звучить професійно й абсолютно нормально.
Для small talk
Саме small talk часто викликає найбільший дискомфорт.
Особливо у людей, які добре знають “робочу” англійську.
Прості варіанти:
● How’s your week going?
● Hope the weather is better there 🙂
● Have you been busy lately?
Не потрібно намагатися звучати “дуже цікаво”.
Достатньо звучати природно.
Як звучати впевненіше навіть із простою англійською
Ось парадокс:
Люди з середнім рівнем англійської іноді звучать упевненіше за тих, хто знає більше.
Чому?
Бо:
● не намагаються будувати складні конструкції;
● говорять простіше;
● не перевантажують себе;
● концентруються на змісті.
Простота = професійність
Наприклад:
❌ “Regarding the implementation process, we potentially might…”
✅ “I think we should start with…”
Короткі речення часто звучать:
● чіткіше;
● професійніше;
● впевненіше.
Zoom-втома — це реальна річ
Після англомовних дзвінків багато людей відчувають:
● виснаження;
● головний біль;
● перевантаження;
● бажання “мовчати до вечора”.
І це не “слабкість”.
Під час дзвінка мозок постійно:
● обробляє іноземну мову;
● аналізує контекст;
● прогнозує відповіді;
● контролює власне мовлення.
Особливо складно інтровертам і людям із високою тривожністю.
Як реально покращити speaking для дзвінків
Регулярна жива практика
Ніщо не замінює live speaking.
Саме тому люди, які:
● лише дивляться відео;
● читають;
● роблять вправи —
часто все одно бояться Zoom-call.
Мозку потрібна практика реакції в реальному часі.
Тренування listening на різних акцентах
Це критично важливо.
Бо міжнародні дзвінки — це не лише “ідеальна британська англійська”.
Там можуть бути:
● індійські акценти;
● польські;
● німецькі;
● французькі;
● українські;
● американські;
● змішані.
І до цього треба звикати окремо.
Практика саме робочих сценаріїв
Не абстрактних тем із підручника.
А:
● дзвінків;
● мітингів;
● презентацій;
● переговорів;
● дейліків;
● small talk;
● пояснення задач.
Саме тут <a href="https://www.english.kh.ua/ukr/corporate/">наш досвід показує</a>, що дорослі починають прогресувати значно швидше, коли тренують не “англійську загалом”, а конкретні робочі ситуації, у яких вони реально живуть щодня.
Впевненість приходить не ДО практики
Це важлива думка.
Багато людей чекають:
● “ще трохи повчу слова”;
● “ще підтягну граматику”;
● “ще не готовий говорити”.
Але speaking працює навпаки.
Спочатку:
● незручно;
● страшно;
● повільно;
● з помилками.
І лише потім з’являється впевненість.
Не існує моменту, коли людина раптом починає говорити “без страху”.
Страх зменшується через повторення.
Англійська для Zoom — це вже не бонус, а частина кар’єри
Ще кілька років тому можна було уникати міжнародної комунікації.
Зараз для багатьох професій це вже неможливо.
Zoom-англійська впливає на:
● кар’єрне зростання;
● міжнародні проєкти;
● зарплату;
● впевненість;
● можливість працювати глобально.
І хороша новина в тому, що це не “талант”.
Це навичка.
А навички тренуються.
Навіть якщо зараз Вам страшно говорити на дзвінках — це не означає, що так буде завжди.