14:14 28.05.2026

Schneider Electric прозвітувала про старт програми Impact 2030

Schneider Electric, глобальний лідер у сфері енергетичних технологій, сьогодні опублікувала результати за перший квартал 2026 року в межах нової дорожньої карти сталого розвитку Impact 2030.

Спираючись на багаторічне лідерство та унікальний підхід до сталого розвитку, Impact 2030 структурує амбіції компанії навколо чотирьох стратегічних напрямів — електрифікація світу, трансформація промисловості, розкриття людського потенціалу та підтримка місцевих громад — які реалізуються через цільові програми та вимірюються за допомогою чітких показників ефективності.

У першому кварталі нового циклу Impact Score досяг 3,40/10, що є впевненим стартом на шляху до річної цілі 2026 року — 4,20/10 (де 10/10 відповідає амбіції на 2030 рік). Цей показник відображає ранній прогрес у ключових програмах, поєднуючи результати в операційній діяльності компанії з масштабованим впливом для клієнтів, постачальників і громад.

Schneider Electric додатково скоротила викиди вуглецю у власних операціях: викиди Scope 1 і 2 зменшилися на 82,5% порівняно з 2017 роком. У першому кварталі компанія також допомогла клієнтам заощадити або електрифікувати 47,5 млн МВт·год енергії завдяки рішенням у сфері енергоменеджменту, автоматизації та цифрових технологій. У результаті цих зусиль було досягнуто скорочення та уникнення 20 млн тонн CO₂-еквіваленту за квартал.

Досягнення масштабних результатів також потребує переосмислення підходів до проєктування та виробництва продукції. У першому кварталі компанія продовжила впровадження фреймворку Future Designed: 14% ключових продуктів на етапі розробки вже демонструють високі показники циркулярності та екологічної ефективності.

У ланцюгу постачання компанія прискорила розгортання ініціативи Zero Carbon Pathway, розвиваючи довгострокову модель взаємодії з постачальниками. У першому кварталі до програми приєдналися понад 1 100 постачальників, багато з яких уже пройшли навчання та отримали практичні інструменти для декарбонізації своєї діяльності.

Підтримка рівних можливостей залишається ключовим пріоритетом компанії. За перший квартал понад 2,8 мільйона людей отримали доступ до сталої електроенергії через громадські рішення Schneider Electric, а 113 000 осіб пройшли навчання та підвищення кваліфікації у програмах, пов’язаних з енергетикою, електрифікацією та автоматизацією. Загалом із 2009 року навчання пройшли понад 1,2 мільйона людей.

«Impact 2030 створює рамку для системної трансформації, залучаючи всіх учасників», — зазначила Естер Фінідорі, директорка з питань сталого розвитку Schneider Electric. «Ми очікуємо, що позитивні результати будуть зростати з кожним кварталом, оскільки наша амбіція перетворюється на відчутний, послідовний і вимірюваний прогрес».

Детальні результати та основні показники сталого розвитку за Q1 2026 доступні у звіті.in Schneider Electric’s quarterly report, опубліковано одночасно з фінансовими результатами Групи за перший квартал.

Про компанію Schneider Electric

Schneider Electric – глобальний лідер у сфері енергетичних технологій, який підвищує ефективність і сприяє сталому розвитку через електрифікацію, автоматизацію та цифровізацію промисловості, бізнесу та житлових просторів. Технології компанії дозволяють будівлям, дата-центрам, фабрикам, інфраструктурі та енергомережам функціонувати як відкриті, взаємопов’язані екосистеми, підвищуючи продуктивність, стійкість та екологічність.

Портфель компанії включає інтелектуальні пристрої, архітектури, визначені програмним забезпеченням, системи на базі штучного інтелекту, цифрові сервіси та професійні консультаційні послуги. Маючи 160 000 співробітників і 1 мільйон партнерів у понад 100 країнах, Schneider Electric стабільно входить до числа найбільш сталих компаній світу. Дізнайтесь більше на сайті https://www.se.com/ua/uk/

