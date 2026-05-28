Підсилення монополії «Прозорро.Продажі» є загрозою для дії програми Ukraine Facility

Оприлюднений Міністерством економіки України проєкт постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України щодо деяких питань електронних аукціонів в електронній торговій системі» зустрів жорстку критику та категоричне неприйняття з боку суспільства та учасників ринку.

Зазначений документ розроблено саме за ініціативи АТ "Прозорро.Продажі", яке вже було визнано монополістом.

​ Журналісти акцентують увагу на тому, що за результатами офіційного електронного голосування, яке триває на порталі Мінекономіки, абсолютна більшість респондентів висловилися проти ухвалення цього документа. Зокрема, на платформі зафіксовано 780 голосів «Проти» і лише 37 голосів «За». Таким чином, близько 95% усіх учасників обговорення вимагають відхилити або суттєво переглянути запропоновані зміни.

Пряме порушення зобов'язань перед Європейським Союзом та загроза для Ukraine Facility

​ Як зазначається, запропонований урядовий проєкт передбачає внесення змін до низки постанов КМУ, які регулюють роботу електронної торгової системи Прозорро.Продажі. Проте, судячи з реакції ринку та кількості негативних відгуків, пропоновані механізми не лише не вирішують поточних викликів, а й створюють суттєві ризики для прозорості, обмеження конкуренції та зниження ефективності державних торгів.

​ Експерти наголошують, що спроби штучного посилення монополії державного підприємства прямо суперечать офіційним зобов'язанням України в межах програми Ukraine Facility (загальним обсягом 50 млрд євро). Зокрема, такі дії порушують:

​Pillar I (План України) — Розділ «Управління державними активами та приватизація»: Програма передбачає прозоре управління та просування конкуренції. Створення привілейованих умов для одного суб'єкта руйнує принцип рівних правил.

​Реформи у сфері антимонопольної політики (Глава «Конкуренція»): Одним із ключових індикаторів Ukraine Plan є гармонізація українського законодавства з правилами ЄС щодо державної допомоги та обмеження ринкових монополій.

​Наслідки для міжнародної допомоги: Фінансування в межах Ukraine Facility напряму прив'язане до виконання Квартальних індикаторів (Key Performance Indicators). Ігнорування консолідованої позиції ринку та ухвалення регуляторних актів, що обмежують конкуренцію, дає чіткий негативний сигнал Європейській Комісії. Це може стати підставою для затримки або перегляду обсягів наступних траншів фінансової підтримки, від якої сьогодні залежить економічна стабільність країни. Саме тому Міністерство економіки має зняти проєкт з розгляду та провести відкрите обговорення з експертами та учасниками ринків.​