Brave CFO Gathering 2026 відкриває сезон XXIV Ukrainian CFO Forum: AI, капітал, ERP-трансформація та нова роль CFO

5 червня у Києві та онлайн відбудеться Brave CFO Gathering 2026 — стратегічний старт сезону XXIV Ukrainian CFO Forum, однієї з ключових бізнес-платформ для фінансових лідерів України.

2026 рік формує для бізнесу нові виклики: AI трансформує фінансову функцію, ERP-системи стають основою управлінської стійкості, а доступ до капіталу дедалі більше залежить від якості управлінських рішень та здатності компанії працювати в умовах високої невизначеності.

Саме ці питання обговорюватимуть CFO, CEO, інвестори, члени наглядових рад та власники бізнесу провідних українських і міжнародних компаній під час Brave CFO Gathering 2026.

Для спільноти діє спеціальна пропозиція: –15% на участь за промокодом BraveInterfax

Ukrainian CFO Forum вже понад 23 роки формує професійну спільноту фінансових лідерів України. З 1997 року платформа об’єднала понад 15 000 учасників і більше 1500 спікерів, а щороку події форуму збирають понад 700 учасників.

У фокусі програми Brave CFO Gathering 2026 — залучення private capital та фінансування від IFIs, AI та автоматизація фінансової функції, ERP-трансформація і перехід із 1С на міжнародні системи управління, міжнародне масштабування українських компаній, Due Diligence, управління ризиками, валютна лібералізація та нові податкові правила.

У програмі — практичні кейси та управлінські дискусії за участі NOVA Group, Rozetka-EVO, COMFY, Kormotech Global, Корпорація Біосфера, НІБУЛОН, AVDtrade, Done, Eurocon, Діла, Agrotrade Group, EBRD, Unicorn Capital, SMART business, Innoware, IT-Enterprise, EBS, Concorde Capital та інших лідерів ринку.

Серед спікерів Brave CFO Gathering’2026 та експертів Програмного комітету CFO Forum’2026:

- Ірина Левківська, Group CFO Rozetka-EVO

- Ганна Демченко, CFO COMFY

- Сергій Коновець, Незалежний член НР Мотор Січ, Укроборонпром, Оператор ГТС України

- Марина Паніна, CFO VARUS та varus.ua

- Юлія Опаленик, CFO Kormotech Global

- Юлія Данкова, CFO Metinvest Group, №1 у рейтингу найкращих фінансових директорів України

- Сергій Шульга, Group CFO VITAGRO

- Яна Романенко, HRD, Член Ради директорів НІБУЛОН

- Владислав Лещій, Фінансовий директор British American Tobacco Україна

- Альона Кавка, HRD ROSHEN

- Тетяна Тимченко, Фінансова директорка Нова Пошта

- Анна Лебединець, Асоційований Директор, Старший Банкір EBRD

а також інші CFO, CEO, інвестори та власники бізнесу.

Окремий фокус програми — еволюція ролі CFO: від функції контролю до реального впливу на стратегію, масштабування бізнесу та архітектуру управлінських рішень.

Серед офіційних партнерів Brave CFO Gathering’2026:

ПУМБ | Innoware | SMART business | Банк Південний | Payoneer | IT-Enterprise | EBS | Business Evolution | Done | ВЧАСНО | ABM Cloud | Odgers | ACCA | Bayadera Group | ASCANIA GROUP та інші.

Офіційний освітній партнер форуму ACCA: 1 година участі = 1 CPD unit. Учасники циклу Ukrainian CFO Forum’2026 можуть отримати до 35 CPD units із підтверджуючим сертифікатом.

Brave CFO Gathering 2026 завершиться CFO Cocktail Party & Networking — простором для професійного нетворкінгу, нових партнерств та неформального спілкування фінансової спільноти.

Детальна програма та реєстрація: https://cfo.ua/cfoforum/

