Як ШІ вже змінює роботу медіа

17 червня НАМ і TAVR Media проведуть безкоштовну онлайн-конференцію про те, як ШІ вже змінює роботу медіа - і що з цим робити редакціям вже сьогодні.



ШІ давно перестав бути лише темою для дискусій. Він уже працює в текстах, аудіо, відео, пошуку, аналітиці та автоматизації процесів. Але разом із новими можливостями з’являються і нові питання: які інструменти справді працюють, як інтегрувати їх у редакційну роботу, де проходить межа між автоматизацією та відповідальністю?

Протягом дня учасники та учасниці говоритимуть про реальні кейси, практичні інструменти, автоматизацію, етичні питання та нові можливості, які ШІ відкриває для медіа з усього світу.

​У програмі:

​ як локальні медіа можуть використовувати ШІ вже зараз;

що ШІ змінює в аудіо та радіо;

як автоматизувати частину редакційних процесів;

як працювати з AI-асистентами та агентами;

міжнародні кейси і практичний досвід використання ШІ в медіа;

етичні межі та виклики використання ШІ.

Серед спікерів конференції:

​ Катаріна Зешке - консультантка ZAC Audio-Consulting, спеціалізується на цифровому аудіо та ШІ

Лірой Шиллінгфорд - консультант із цифрового аудіо та трансформації бізнесу з використанням ШІ

Девід Грюневальд - стратег з ШІ, засновник Pluginto.ai

Фредерік Думс - засновник Capibara і співзасновник Makai

Ірина Шуст - медіаекспертка та шеф-редакторка «Лабораторії форматів» НАМ

​Конференція проходитиме онлайн із синхронним перекладом.

​Дата: 17 червня 2026 року

Формат: одноденна онлайн-коференція

Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією.

Організатор події - школа UMES, НАМ. AI MeDia Conference організована завдяки проєкту Ukrainian Media Allies.

​Офіційний партнер конференції - радіохолдинг TAVR Media