Інтерфакс-Україна
17:30 27.05.2026

Як ШІ вже змінює роботу медіа

17 червня НАМ і TAVR Media проведуть безкоштовну онлайн-конференцію про те, як ШІ вже змінює роботу медіа - і що з цим робити редакціям вже сьогодні.

ШІ давно перестав бути лише темою для дискусій. Він уже працює в текстах, аудіо, відео, пошуку, аналітиці та автоматизації процесів. Але разом із новими можливостями з’являються і нові питання: які інструменти справді працюють, як інтегрувати їх у редакційну роботу, де проходить межа між автоматизацією та відповідальністю?

Протягом дня учасники та учасниці говоритимуть про реальні кейси, практичні інструменти, автоматизацію, етичні питання та нові можливості, які ШІ відкриває для медіа з усього світу.

У програмі:

  • як локальні медіа можуть використовувати ШІ вже зараз;

  • що ШІ змінює в аудіо та радіо;

  • як автоматизувати частину редакційних процесів;

  • як працювати з AI-асистентами та агентами;

  • міжнародні кейси і практичний досвід використання ШІ в медіа;

  • етичні межі та виклики використання ШІ.

Серед спікерів конференції:

  • Катаріна Зешке - консультантка ZAC Audio-Consulting, спеціалізується на цифровому аудіо та ШІ

  • Лірой Шиллінгфорд - консультант із цифрового аудіо та трансформації бізнесу з використанням ШІ

  • Девід Грюневальд - стратег з ШІ, засновник Pluginto.ai

  • Фредерік Думс - засновник Capibara і співзасновник Makai

  • Ірина Шуст - медіаекспертка та шеф-редакторка «Лабораторії форматів» НАМ

 

Конференція проходитиме онлайн із синхронним перекладом.

 

Дата: 17 червня 2026 року

Формат: одноденна онлайн-коференція

Участь безкоштовна, за попередньою реєстрацією.

 

Організатор події - школа UMES, НАМ. AI MeDia Conference організована завдяки проєкту Ukrainian Media Allies. 

Офіційний партнер конференції - радіохолдинг TAVR Media

Реєстрація: https://umes.com.ua/course/ai-media-conference-2026/

 

 

09:09 27.05.2026
Президентка Європарламенту обговорила з Цукербергом розвиток ШІ та боротьбу з дезінформацією

16:02 22.05.2026
Понад 1 млн українців вже скористалися ШІ-агентом у застосунку "Дія" - Мінцифри

17:18 18.05.2026
Агентство "Інтерфакс-Україна" приєдналось до Альянсу з питань штучного інтелекту

16:21 15.05.2026
Кулеба та керівник Palantir Europe обговорили залучення цифрових технологій, зокрема ШІ, для посилення стійкості критичної інфраструктури України

18:59 14.05.2026
Система управління публічними інвестиціями DREAM матиме власний ШІ

11:29 12.05.2026
Федоров обговорив із керівником Palantir Technologies впровадження ШІ у війні

14:47 11.05.2026
Україна увійшла до топ-10 європейських країн, мешканці яких найменше стурбовані, що ШІ замінить роботу людини – соцопитування

12:04 07.05.2026
Найбільші книжкові видавництва США судяться з Meta через AI та авторські права

09:24 07.05.2026
Anthropic отримає доступ до потужностей масштабного дата-центру SpacexAI

13:00 05.05.2026
Голова НАДС Алюшина: Все, що запланувала на посаді, я виконала, тож настав час рухатися далі

