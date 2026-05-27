Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:46 27.05.2026

Перша «бронза» УПЛ та 2 000 000 грн від GGBET: «поліські вовки» — в топі

2 хв читати

РЕКЛАМА

ФК «Полісся» завершив сезон УПЛ перемогою над львівським «Рухом» та вперше у своїй історії здобув бронзові медалі чемпіонату України. Підопічні Руслана Ротаня фінішували в топ-3 чемпіонату, чим гарантували собі участь у єврокубках.

Після фінального свистка на стадіоні відбулася церемонія нагородження бронзових призерів чемпіонату. До святкування долучився GGBET — офіційний спонсор ФК «Полісся», який вручив клубу сертифікат на 2 000 000 гривень підтримки.

«Вовки з неймовірним азартом вигризали своє місце серед найкращих і ми пишаємося таким результатом», — зазначив CEO GGBET Сергій Міщенко.

У GGBET також підкреслили, що якби компанія вручала нагороду за спільну роботу протягом сезону, «Полісся» точно отримало б одну з найпрестижніших відзнак. Також після матчу відбулося нагородження «Вовка сезону» — гравця, який став одним із символів команди в цьому чемпіонаті. За підсумками голосування нагороду отримав Едуард Сарапій, який упродовж сезону зробив значний внесок у результат.

Сезон-2025/26 став для «Полісся» історичним — із бронзовими медалями УПЛ, виходом у єврокубки та аншлагами на домашніх матчах у Житомирі. Упродовж чемпіонату «Полісся» залишалося серед лідерів УПЛ, а рідний стадіон у Житомирі став місцем, де по-справжньому відчувався футбольний вайб міста.

Нагадаємо, що вже в липні команда зіграє матчі кваліфікацій в Лізі конференцій.

ТОВ "ГГБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129).

Теги: #поліські_вовки #ggbet

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:33 06.04.2026
Баскетбол і медіа: як пройшов перший Media Slam у столиці

Баскетбол і медіа: як пройшов перший Media Slam у столиці

17:46 13.01.2026
GGBET — новий титульний партнер Федерації баскетболу України

GGBET — новий титульний партнер Федерації баскетболу України

11:12 24.12.2025
GGBET — переможець SBC Ukraine Awards 2025

GGBET — переможець SBC Ukraine Awards 2025

13:49 02.12.2025
«Різдвяний драйв» від GGBET: зимова серія активностей з подарунками на 3 000 000 грн

«Різдвяний драйв» від GGBET: зимова серія активностей з подарунками на 3 000 000 грн

14:01 20.12.2024
У Києві нагородили лідерів спортивного маркетингу: підсумки Sport business club Awards 2024

У Києві нагородили лідерів спортивного маркетингу: підсумки Sport business club Awards 2024

13:47 20.12.2024
GGBET – офіційний спонсор показу епічного реваншу Усик – Ф’юрі на MEGOGO

GGBET – офіційний спонсор показу епічного реваншу Усик – Ф’юрі на MEGOGO

15:48 03.12.2024
GGBET став титульним спонсором ФК «Зоря» (Луганськ)

GGBET став титульним спонсором ФК «Зоря» (Луганськ)

16:34 20.01.2024
GGBET закупили реб-прилади для 93 бригади ЗСУ

GGBET закупили реб-прилади для 93 бригади ЗСУ

16:14 26.12.2023
Дрони для ЗСУ: GG.BET закупили БПЛА для “штурмовиків”

Дрони для ЗСУ: GG.BET закупили БПЛА для “штурмовиків”

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

"Війна дронів закінчилась": в Україні заявили про початок нової ери бойового ШІ

Наглядова рада АТ «Укрнафта» підсумувала результати першого кварталу 2026 року

“Я боюсь говорити з лікарем англійською” - як підготуватись

Будинок №2 ЖК Polar Park акредитовано у держпрограмі "єОселя"

Глобальний договір ООН в Україні запрошує бізнеси номінуватися на премію зі сталого розвитку Partnership for Sustainability Award

Сербський найманець Савичич отримав підозру у воєнних злочинах в Україні

ПУМБ запустив акцію «Вигідно для ФОП» зі спеціальними умовами

Український безпековий клуб презентує концепцію демографічної стійкості

Група IDS Ukraine за перший квартал 2026 року сплатила до бюджету 258,7 млн грн

Forbes Money: конференція про управління капіталом від Forbes Ukraine

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА