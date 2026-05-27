"Війна дронів закінчилась": в Україні заявили про початок нової ери бойового ШІ

Україна вже сьогодні формує нові правила сучасної війни, а головною зброєю майбутнього стають не самі дрони, а алгоритми та штучний інтелект. Про це йдеться в авторській колонці Віталія Кіро "Війна дронів закінчилась. Починається війна алгоритмів".

Автор стверджує, що повномасштабна війна перетворила Україну не просто на полігон для західних технологій, а на справжню лабораторію військового AI. За три роки бойових дій українські інженери та військові накопичили унікальний масив фронтових даних — мільйони годин відео з FPV-дронів, нічних атак, роботи артилерії та боїв у складних умовах.

Саме на цих матеріалах сьогодні навчаються системи штучного інтелекту, які допомагають дронам автономно знаходити цілі, обходити російські засоби РЕБ та адаптуватися до змін на полі бою.

У колонці наводяться оцінки, згідно з якими AI-assisted наведення здатне підвищити ефективність FPV-дронів до 70–80%. При цьому головна перевага українських розробників — швидкість адаптації. Якщо класичні оборонні компанії роками впроваджують нові рішення, то українські команди змінюють алгоритми буквально за тижні.

Серед прикладів автор згадує систему "Avengers", яка розпізнає ворожу техніку за кілька секунд, а також платформу Griselda для автоматичного аналізу перехоплених комунікацій. За словами Кіро, цикл від перехоплення сигналу до передачі готових розвідданих у бойову систему займає близько 30 секунд.

Окремо автор звертає увагу на зростаючий інтерес міжнародних компаній до українського defense-tech сектору. В Україні вже працюють або інвестують такі компанії, як Palantir Technologies, Rheinmetall, Baykar та Shield AI.

У тексті також згадується про проєкт "Лінія дронів", який має створити вздовж фронту масштабну безпілотну зону ураження. Паралельно українські стартапи тестують технології роїв дронів, де один оператор може керувати одразу кількома апаратами.

На думку автора, після війни Україна може отримати унікальну перевагу у сфері combat-tested AI — технологій штучного інтелекту, перевірених у реальних боях. Однак ключовим викликом він називає нестачу спеціалістів у сферах військового AI, робототехніки та автономних систем.