Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:01 27.05.2026

"Війна дронів закінчилась": в Україні заявили про початок нової ери бойового ШІ

2 хв читати

Україна вже сьогодні формує нові правила сучасної війни, а головною зброєю майбутнього стають не самі дрони, а алгоритми та штучний інтелект. Про це йдеться в авторській колонці Віталія Кіро "Війна дронів закінчилась. Починається війна алгоритмів".

Автор стверджує, що повномасштабна війна перетворила Україну не просто на полігон для західних технологій, а на справжню лабораторію військового AI. За три роки бойових дій українські інженери та військові накопичили унікальний масив фронтових даних — мільйони годин відео з FPV-дронів, нічних атак, роботи артилерії та боїв у складних умовах.

Саме на цих матеріалах сьогодні навчаються системи штучного інтелекту, які допомагають дронам автономно знаходити цілі, обходити російські засоби РЕБ та адаптуватися до змін на полі бою.

У колонці наводяться оцінки, згідно з якими AI-assisted наведення здатне підвищити ефективність FPV-дронів до 70–80%. При цьому головна перевага українських розробників — швидкість адаптації. Якщо класичні оборонні компанії роками впроваджують нові рішення, то українські команди змінюють алгоритми буквально за тижні.

Серед прикладів автор згадує систему "Avengers", яка розпізнає ворожу техніку за кілька секунд, а також платформу Griselda для автоматичного аналізу перехоплених комунікацій. За словами Кіро, цикл від перехоплення сигналу до передачі готових розвідданих у бойову систему займає близько 30 секунд.

Окремо автор звертає увагу на зростаючий інтерес міжнародних компаній до українського defense-tech сектору. В Україні вже працюють або інвестують такі компанії, як Palantir Technologies, Rheinmetall, Baykar та Shield AI.

У тексті також згадується про проєкт "Лінія дронів", який має створити вздовж фронту масштабну безпілотну зону ураження. Паралельно українські стартапи тестують технології роїв дронів, де один оператор може керувати одразу кількома апаратами.

На думку автора, після війни Україна може отримати унікальну перевагу у сфері combat-tested AI — технологій штучного інтелекту, перевірених у реальних боях. Однак ключовим викликом він називає нестачу спеціалістів у сферах військового AI, робототехніки та автономних систем.

Теги: #війна_дронів #кіро

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

Наглядова рада АТ «Укрнафта» підсумувала результати першого кварталу 2026 року

“Я боюсь говорити з лікарем англійською” - як підготуватись

Будинок №2 ЖК Polar Park акредитовано у держпрограмі "єОселя"

Глобальний договір ООН в Україні запрошує бізнеси номінуватися на премію зі сталого розвитку Partnership for Sustainability Award

Сербський найманець Савичич отримав підозру у воєнних злочинах в Україні

ПУМБ запустив акцію «Вигідно для ФОП» зі спеціальними умовами

Український безпековий клуб презентує концепцію демографічної стійкості

Група IDS Ukraine за перший квартал 2026 року сплатила до бюджету 258,7 млн грн

Forbes Money: конференція про управління капіталом від Forbes Ukraine

D-U-N-S Number як міжнародний ідентифікатор бізнесу: навіщо він потрібен українським компаніям

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА