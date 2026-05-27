Наглядова рада АТ «Укрнафта» підсумувала результати першого кварталу 2026 року

Наглядова рада АТ «Укрнафта» відвідала виробничі підрозділи компанії на заході України та підсумувала результати першого кварталу 2026 року.

Попри війну, пошкодження інфраструктури та складні умови роботи компанія зберігає стабільність операційної діяльності, продовжує розвиток виробничого напряму та демонструє зростання роздрібного сегмента.

«Наглядова рада позитивно оцінює результати, яких досягає команда «Укрнафти» в надскладних умовах, – зазначив голова Наглядової ради АТ «Укрнафта» Тімоті Додсон. – Компанія демонструє стійкість операційної моделі, системний підхід до розвитку та здатність адаптуватися до безпрецедентних викликів. Важливо, що паралельно із забезпеченням стабільної роботи команда продовжує інвестувати у технології та формувати основу для довгострокового зростання».

Річні результати діяльності компанії також підтверджені незалежним аудитором, що входить до міжнародної мережі KPMG. За підсумками 2025 року компанія досягла доходу 99,6 млрд грн, сплатила 28,8 млрд грн податків і перерахувала 5 млрд грн дивідендів державі.

«Дуже важливо, що компанія розвивається, модернізується, підтримує Сили оборони та економіку країни і стала лідером галузі. А впровадження сучасних стандартів прозорості та корпоративного врядування відкривають можливості для співпраці зі світовими лідерами та залучення міжнародного капіталу» — підкреслила незалежна членкиня Наглядової ради АТ «Укрнафта» Катерина Кузнецова.

За словами голови правління АТ «Укрнафта» Богдана Кукури, компанія продовжує адаптувати операційну діяльність до викликів воєнного часу.

«Попри російські обстріли інфраструктури, значні пошкодження обладнання та знеструмлення, які вплинули на механізований фонд, нам вдалося зберегти обсяги видобутку вуглеводнів на рівні аналогічного періоду 2025 року, – зазначив Богдан Кукура. – Додатковий ефект від проведення операційно-технічних заходів — капітальних ремонтів свердловин, заходів з інтенсифікації, оптимізації та гідророзривів пласта – забезпечив 22 тис. тонн нафти та 8,2 млн м³ газу додаткового видобутку».

Окремим результатом стало підвищення надійності роботи фонду свердловин. Завдяки використанню сучасного насосного обладнання від Baker Hughes, Oil Dynamics та Alkhorayef, а також комплексній роботі з оновлення труб, кабелю та систем захисту від корозії вдалося збільшити міжремонтний період роботи свердловин.

Роздрібний напрям також продовжив зростання: реалізація світлих нафтопродуктів збільшилася на 49% порівняно з першим кварталом 2025 року. Зокрема, проливи бензинів зросли на 31%, дизельного пального – на 75%.

Під час робочої поїздки члени Наглядової ради відвідали виробничі підрозділи, які попри знеструмлення та руйнування демонструють позитивну динаміку: +5% по нафті та +9% по газу.

Зокрема, оглянули один із наймолодших і найперспективніших активів компанії – один із найвисокогірніших об’єктів нафтогазовидобутку в Європі, на висоті понад 1000 метрів над рівнем моря.

Починаючи з 2024 року команда реалізувала встановлення компресорних потужностей, що дозволило збільшити нафтові показники на 185%, а газові – на 147%.

Сьогодні на цьому активі працюють 19 свердловин: 18 нафтових і одна газова. П’ять із них побудовані після 2024 року та демонструють дебіти у 2-3 рази вищі за середні завдяки сучасному насосному обладнанню та заходам інтенсифікації.

Також члени Наглядової ради високо оцінили роботу Науково-дослідного і проєктного інституту – R&D центру компанії.

Завдяки роботі фахівців інституту створено 9 нових і оновлено 8 існуючих 3D-моделей родовищ, запущено дві тестові моделі нафтогазоносних систем та автоматизовано цикл збору даних для створення цифрових двійників.

«Науковий підхід – один із фундаментів сучасного нафтогазовидобутку, адже саме дослідження дозволяють точніше оцінювати потенціал надр і підвищувати ефективність буріння. Як геолог, я радий бачити, що цей напрямок вже приносить практичний результат», — додав Тімоті Додсон.

Сучасне лабораторне обладнання дозволило суттєво розширити аналіз фізичних властивостей пластових флюїдів – якщо раніше оцінювали близько 7 параметрів, то зараз понад 20.

Загалом компанія демонструє фінансову стійкість, адаптується до зовнішніх викликів і продовжує забезпечувати стабільну роботу навіть в умовах постійних атак на інфраструктуру.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.