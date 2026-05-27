10:40 27.05.2026

Будинок №2 ЖК Polar Park акредитовано у держпрограмі "єОселя"

Компанія «Інтергал-Буд» успішно пройшла акредитацію будинку №2 житлового комплексу Polar Park у межах держпрограми доступного іпотечного кредитування «єОселя» в АТ «СКАЙ БАНК».

Акредитація підтверджує відповідність будинку вимогам банку-партнера та умовам державної іпотечної програми, а також гарантує прозорість фінансування й надійність інвестиції для майбутніх власників квартир.

Для покупців це можливість придбати власне житло на вигідних умовах із пільговою відсотковою ставкою 3% або 7% річних відповідно до умов програми.

ЖК Polar Park - сучасний житловий комплекс комфорт-класу, що реалізується в Оболонському районі Києва на вул. Петра Калнишевського, 2. Проєкт передбачає будівництво п’яти 25-поверхових будинків, об’єднаних стилобатною частиною з магазинами, об’єктами інфраструктури, торговими зонами та паркінгом.

У комплексі представлені функціональні та сучасні планування квартир: від компактних студій до просторих двокімнатних помешкань.

Будівельні роботи ведуться відповідно до графіка: монолітний каркас будинку №2 зведено на 67%, а влаштування стін і перегородок виконано на 35%, улаштування вентканалів та сходів - 48%

Планове завершення будівництва будинків №1, №2 та №3 заплановане на IV квартал 2027 року.

☎️За детальною інформацією щодо умов придбання квартир за програмою «єОселя» звертайтеся до відділу продажу: Київ, вул. Петра Калнишевського, 2.

