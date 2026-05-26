Глобальний договір ООН в Україні запрошує бізнеси номінуватися на премію зі сталого розвитку Partnership for Sustainability Award

Глобальний договір ООН в Україні цьогоріч увосьме проведе міжнародну кампанію Partnership for Sustainability Award.



Partnership for Sustainability Award — це щорічна міжнародна премія Глобального договору ООН в Україні та найпрестижніша відзнака у сфері корпоративної сталості та ESG.



Міжнародне журі оцінюватиме найкращі партнерські проєкти, реалізовані бізнесом у співпраці з державним та громадським сектором. У конкурсі можуть взяти участь проєкти у сфері сталого розвитку, що включає теми захисту довкілля, вирішення суспільних та економічних викликів, підтримки України під час війни та інші важливі напрями. Результати конкурсу буде оголошено 15 грудня 2026 року.



Глобальний договір ООН в Україні – це офіційне представництво найбільшої у світі спільноти відповідальних бізнесів, що закликає компанії вибудовувати свої стратегії та операційну діяльність з урахуванням принципів корпоративної сталості та ESG.



Глобальний договір ООН об’єднує понад 25 тисяч учасників у 167 країнах світу. Українська мережа налічує майже 150 компаній, серед яких ДТЕК, МХП, Аврора, KPMG, SoftServe, Intellias та інші представники українського бізнесу.



Премію Partnership for Sustainability Award започаткували у 2018 році. За цей час вона об’єднала понад 600 партнерських проєктів за участі бізнесу, державного сектору та громадських організацій. Щороку до премії долучаються учасники з дедалі більшої кількості країн. У 2025 році кампанія зібрала представників понад 20 країн, серед яких Україна, США, Велика Британія, Німеччина, Швейцарія, Швеція, Сінгапур, Фінляндія, Польща, Грузія та Туреччина.





Як бізнесу подати заявку на участь у премії

Якщо ви хочете подати проєкт вашої компанії на участь у премії, потрібно заповнити заявку. Також необхідно надати коротку інформацію про вашу компанію і про ваш проєкт. Проєкт, який подається на премію, має включати рішення конкретного виклику і вимірювані результати (наприклад, енергоефективні рішення критичної інфраструктури, підтримка ветеранів, якісна освіта, боротьба зі зміною клімату, сталий розвиток міст і громад тощо).

Дедлайн подання заявки – 14 вересня 2026 року

Заявки можна подавати у десяти категоріях:

ДОВКІЛЛЯ ТА КЛІМАТИЧНІ РІШЕННЯ: проєкти з енергоефективності, відновлюваної енергетики, декарбонізації, захисту довкілля, зокрема управління водними ресурсами, збереження біорізноманіття, управління відходами, циркулярна економіка СОЦІАЛЬНИЙ ВПЛИВ ТА ІНКЛЮЗІЯ: ініціативи у сфері безбарʼєрності, різноманіття, гендерної рівності, підтримки вразливих груп та розвитку громад, захист прав людини ВІДПОВІДАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ: ініціативи та практики, спрямовані на розвиток прозорого, етичного та ефективного управління, зокрема удосконалення систем корпоративного управління, розвиток культури доброчесності та комплаєнсу, антикорупційні ініціативи, управління ризиками, забезпечення підзвітності й прозорості, робота з наглядовими органами та стейкхолдерами, а також застосування due diligence, OSINT та інших механізмів належної обачності. ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ: підтримка захисників та захисниць України, гуманітарна допомога цивільному населенню, розмінування, евакуація, проєкти з відбудови та підтримки України ВЕТЕРАНИ: СИЛА І СПІЛЬНІСТЬ: програми з працевлаштування чи підтримки ветеранів, розвитку карʼєри та адаптації ветеранів, ментального здоровʼя ветеранів, підприємництва та професійної освіти для ветеранів і їхніх родин ОСВІТА: шкільна освіта, профільна освіта з кар’єрними можливостями, просвіта (в т.ч. лекції та тренінги без фінансової підтримки учасників), підвищення кваліфікації та перекваліфікація, бізнес-освіта для студентів ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО: підтримка бізнесу, розбудова ланцюгів постачання (supply chains), розвиток підприємництва, акселераційні програми та програми фінансової підтримки, локальний економічний розвиток, ініціативи з працевлаштування та програми стажування ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА ІННОВАЦІЇ: галузеві та технологічні рішення, автоматизація процесів, кейси із застосуванням ШІ, бізнес аналітики, кібербезпеки, робота зі стартапами, розбудова технопарків та інноваційних екосистем КУЛЬТУРА, МЕДІА ТА СУСПІЛЬНА ОБІЗНАНІСТЬ: культурні ініціативи, збереження культурної спадщини, документальні та оповідальні проєкти, медіаграмотність, просвітницькі кампанії, розбудова суспільного діалогу ЛІДЕРИ ЗМІН: персональні або корпоративні ініціативи, створені або очолювані лідерами, амбасадорами, засновниками, керівниками компаній, публічними діячами чи лідерами думок, які через власний вплив, публічну позицію та об’єднання людей реалізують соціально значущі проєкти, підтримують Україну, розвиток громад та позитивні суспільні зміни

Обовʼязковою умовою участі у конкурсі є наявність мінімум одного партнера, з яким було реалізовано проєкт. Проєкти мають бути реалізовані не пізніше 2025 року. Також до участі допускаються кейси, які ще на етапі реалізації.

Учасники від України мають бути членами Глобального договору ООН. Для компаній, які не є учасниками організації, деталі— на сайті проєкту.