12:34 26.05.2026

Сербський найманець Савичич отримав підозру у воєнних злочинах в Україні

Служба безпеки України спільно з аналітиками Головного управління розвідки Міноборони зібрала докази причетності боснійського найманця Давора Савичича до скоєння воєнних злочинів під час повномасштабної війни росії проти України.  Про це повідомляє проєкт “Книга катів українського народу”

22 травня 2026 року йому офіційно повідомили про підозру за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Хто підозрюваний

Савичич Давор Драголюбович  10 січня 1980 року народження) — уродженець міста Бановичі (Боснія і Герцеговина), проживає у Хімках (росія). Має подвійне громадянство — російської федерації та Боснії і Герцеговини.

Є військовослужбовцем приватної військової компанії “Редут” у званні полковника.

Раніше служив у сербському паравійськовому формуванні “Сербська добровольча гвардія” (“Тигри Аркана”), де мав позивний “Елвіс”. За даними слідства, у складі цього формування його підозрювали у вбивстві п’ятьох цивільних у Косові (14 грудня 1998 року, м. Печ), а також у причетності до організації вибуху в Чорногорії, внаслідок якого загинули шість людей (30 січня 2001 року, м. Беране). Утім, у 2008 році його виправдали.

У 2014 році Савичич знову опинився в полі зору медіа — як учасник загону сербських “добровольців”, які брали участь в окупації частини Донецької та Луганської областей.

Пізніше його фіксували на спільних фото й відео з найманцями пвк “Вагнер” у Сирії. На записах, за даними слідства, звучать звернення до особи на ім’я “Савичич” та “Волк”.

Станом на лютий—березень 2022 року він командував диверсійно-розвідувальним загоном “Волки”, що діяв у складі угруповання військ зс рф “Восток”. Підрозділ брав участь в окупації населених пунктів Житомирської та Київської областей.

Після значних втрат восени 2022 року загін вивели на територію рф та доукомплектували за рахунок інших підрозділів пвк “Редут”. У листопаді 2022 — січні 2023 року підрозділ реорганізували у 1-шу добровольчу розвідувально-штурмову бригаду “Волки”, яку включили до складу “Добровольчого корпусу”.

Обставини злочину

Слідство інкримінує Савичичу жорстоке поводження з цивільним населенням під час окупації Вишгородського та Бучанського районів Київської області у лютому—березні 2022 року.

Йдеться про два ключові епізоди.

Перший епізод

3 березня 2022 року у селі Федорівка російські військові на чолі із Савичичем виявили місцевого жителя, який разом з іншими людьми ховався від обстрілів у бетонній трубі.

За даними слідства, Савичич наказав чоловікові роздягнутися до спідньої білизни. Військові відібрали телефон, зв’язали руки пластиковою стяжкою, натягнули на очі шапку та вивезли до лісу між селами Шибене і Красний Ріг.

Там чоловіка прив’язали до дерева, помістили між спиною та стовбуром ручну гранату й висмикнули чеку, змусивши його стояти під загрозою смерті близько двох годин.

Після цього потерпілого доставили до польового намету на допит. Слідство стверджує, що Савичич вимагав інформацію про розташування Збройних сил України та примушував чоловіка озвучити неправдиві твердження для російських ЗМІ.

Коли потерпілий відмовився, Савичич, за версією слідства, бив його прикладом автомата по ногах, а після падіння — по голові та спині.

Згодом чоловіка змусили викопати яму розміром приблизно метр на метр, де його незаконно утримували з 3 по 9 березня при мінусовій температурі, майже без їжі та води.

Другий епізод

5 березня 2022 року у смт Іванків російські військові незаконно проникли до квартири місцевої мешканки та затримали її.

Жінці зв’язали руки стяжкою, вивезли до лісу поблизу села Шибене й утримували у фургоні до 8 березня.

6 березня її привели на допит до Савичича. За даними слідства, він вимагав відомості про ЗСУ та змушував жінку взяти участь у постановочному інтерв’ю для пропаганди.

Щоб залякати потерпілу, Савичич погрожував їй розправою та імітував удар стільцем.

Підозра

Дії Савичича кваліфікували за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Слідство вважає, що він порушив норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Додатковий протокол І до Женевських конвенцій та Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42024000000001087 від 26 вересня 2024 року.

