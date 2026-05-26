Кінооператорка-українка Нана Набієва розповіла про фільм, який з колегами представила на фестивалі у Каннах

Кінооператорка та продюсерка, яка є громадянкою України, Нана Набієва (Nana Nabi) з молодого покоління кінематографістів, які успішно працюють на міжнародних майданчиках.

На цьогорічному Каннському кіноринку представлена авторська стрічка Beach Town Maidens, де Набієва виступила операторкою у першому повнометражному фільмі у своїй кар’єрі.

Робота привернула увагу міжнародних дистриб’юторів і вже отримала низку пропозицій щодо продажу ексклюзивних прав на розповсюдження у Північній Америці.

Містичний трилер, знятий у Нью-Йорку, став для операторки першим повнометражним проєктом, де їй багато чого довірив оператор-постановник.

Робота з досвідченими професіоналами стала важливим професійним проривом для молодої українки.

Набієва розповіла, що її шлях у відеовиробництві розпочався спочатку у рекламі, а згодом, коли вона переїхала до Франції, де працювала у fashion-сегменті, створюючи кампанії для нішевих брендів одягу.

Вже у 2020 році 24 річна Nana Nabi вступила до London Film Academy, де здобула ступінь "Master of Arts in Filmmaking".

Навчаючись у Лондоні, українка паралельно працювала над незалежними фільмами, музичними кліпами та рекламними кампаніями світових брендів. Саме цей досвід став фундаментом для її подальшого переходу у великий кінематограф.

Переломним моментом став переїзд до Нью-Йорка у 2023 році, де вона взяла участь у першому повнометражному фільмі, як операторка.

"Цей фільм став для мене плацдармом у світ кіно. Він дав мені професійну довіру й можливість творчо висловитися. Для мене дуже цінно, що кінокомпанія Beach Town LLC довірила цю роботу", — каже Набієва.

За три минулі роки молода операторка зняла дві повнометражні та три документальні стрічки.

Містичний трилер про кохання, приреченість і океан

Beach Town Maidens — атмосферний містичний трилер із психологічною напругою.

За сюжетом молода дівчина з Естонії приїздить до США за програмою Work and Travel, щоб провести літо, працюючи офіціанткою в невеликому прибережному кафе. Там вона знайомиться із загадковим хлопцем, між ними стрімко спалахує роман.

Втім поступово героїня починає помічати моторошні збіги: усі його колишні кохані загинули за дивних обставин — їх забрали в океан смертельно небезпечні відбійні течії. Чим сильніше дівчина закохується, тим нав’язливішою стає думка: це лише фатальний збіг чи за серією смертей приховано щось значно темніше?

За словами операторки, одним із головних викликів стала необхідність створити виразний кінематографічний стиль за умов обмеженого бюджету.

"Для мене ця робота була цікавою тим, що ми мусили шукати творчі рішення в умовах обмежених ресурсів. Ми з колегами створювали кадри, які зазвичай потребують дорогого обладнання, власними силами — і саме це сформувало унікальний візуальний стиль стрічки".

Набієва наголошує, що команда, в якій вона працювала, свідомо прагнула створити “живу” камеру — рухому, присутню, майже відчутну для глядача.

"Я вважаю, що візуальний тон фільму ідеально відповідає його сенсам. Картинка жива, в кадрі багато руху. Камера поводиться як третій персонаж. Виникає ефект вуаєризму — ніби глядач підглядає за головними героями".

Саме цей нестандартний візуальний підхід став однією з найчастіше відзначених переваг стрічки під час переговорів у Каннах.

На Каннському кіноринку Набієва працювала разом із режисером, головним продюсером, оператором-постановником та виконавцем головної ролі, презентуючи Beach Town Maidens міжнародним дистриб’юторам та агентам.

За її словами, стрічка отримала багато позитивних відгуків, а найбільший інтерес наразі виявляють канадські компанії, які розглядають придбання ексклюзивних прав на розповсюдження по всьому північноамериканському континенту.

Окремо професіонали ринку відзначили свіжість візуальної мови фільму та його нестандартну операторську стилістику.

Для самої Набієвої Канни стали простором нових професійних знайомств.

Операторка вже встановила тісні контакти з канадськими колегами. Можливо, що наступним етапом для Beach Town Maidens може стати Toronto International Film Festival (TIFF), де стрічку можливо покажуть уже на великому екрані.

Паралельно розвивається й інший міжнародний проєкт, в якому молода операторка брала участь: документальна стрічка Gypsy Kings, прем’єра якої підтверджена в Монако.

У травні 2026 року документальний фільм також вийшов на перше місце у британському сегменті Amazon Music Documentaries, що стало ще одним важливим професійним досягненням операторки.

Для Нани Набієвої це лише початок нового етапу кар’єри — вже не в ролі рекламної продюсерки чи fashion-візуалізаторки, а як повноцінної міжнародної операторки авторського кіно, яка впевнено демонструє неповторний візуальний стиль, що дуже важливо для сучасного кінематографа.