ПУМБ запустив акцію «Вигідно для ФОП» зі спеціальними умовами

ПУМБ оголосив про запуск акції «Вигідно для ФОП», яка діє з 13 травня до 14 серпня 2026 року. Вона орієнтована на підприємців, яким важливі прості умови та контроль витрат у щоденній роботі.

Для просування акційних умов ПУМБ обрав формат, який уже довів свою ефективність у комунікації з роздрібною аудиторією — кампанію «Качині історії», створену разом із Banda. Тепер цей підхід масштабується на підприємців.

Замість класичних пояснень продуктів банк використовує короткі історії з гумором і знайомими ситуаціями, де про рахунок, кредит чи еквайринг говорять простою мовою. Кампанія реалізується у форматі коротких відео та динамічних digital‑матеріалів. Логіка проста: якщо підприємець зрозумів вигоду за кілька секунд — значить, усе працює.

Вигідні умови для щоденної роботи бізнесу

У межах акції нові клієнти ПУМБ отримують:

6 місяців безкоштовного обслуговування рахунку

до 15 платежів на місяць без комісії

виведення доходу без комісії до 60 тис. грн на місяць

зняття готівки з картки фізичної особи без комісії

Пропозиція орієнтована на оптимізацію щоденних витрат підприємців та спрощення фінансових операцій.

Єдина екосистема для прийому платежів

У межах акції також доступні оновлені умови еквайрингу:

комісія 1,1% за операцію до кінця 2026 року

відсутність абонентської плати

безкоштовне надання POS‑термінала

єдиний тариф для прийому платежів офлайн, онлайн та через «термінал у смартфоні»

Такі рішення дозволяють підприємцям приймати безготівкові платежі в єдиній системі незалежно від формату бізнесу.

Онлайн‑кредитування для розвитку бізнесу

Крім того, підприємцям доступний онлайн‑кредит до 3 млн грн у межах продуктової лінійки банку. Подати заявку можна дистанційно з мінімальним пакетом документів. Фінансування може бути надано без застави та використано для покриття обігових потреб або розвитку бізнесу.

Цифровий банкінг без зайвих процесів

Відкрити рахунок у ПУМБ можна повністю онлайн — через застосунок Дія або відеоверифікацію, без відвідування відділення. Після підключення підприємцям доступні всі ключові інструменти у системі ПУМБ Бізнес: платежі, контроль коштів, еквайринг, кредитування та інші сервіси — у єдиному цифровому середовищі 24/7.

У банку зазначають, що акція сформована з урахуванням щоденних потреб ФОП: прості умови, зрозумілі тарифи та можливість оперативно керувати фінансами.

АТ "ПУМБ". Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р. Державна реєстрація № 73 від 23.12.1991р.

