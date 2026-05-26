Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:34 26.05.2026

ПУМБ запустив акцію «Вигідно для ФОП» зі спеціальними умовами

2 хв читати

ПУМБ оголосив про запуск акції «Вигідно для ФОП», яка діє з 13 травня до 14 серпня 2026 року. Вона орієнтована на підприємців, яким важливі прості умови та контроль витрат у щоденній роботі.

Для просування акційних умов ПУМБ обрав формат, який уже довів свою ефективність у комунікації з роздрібною аудиторією — кампанію «Качині історії», створену разом із Banda. Тепер цей підхід масштабується на підприємців.

Замість класичних пояснень продуктів банк використовує короткі історії з гумором і знайомими ситуаціями, де про рахунок, кредит чи еквайринг говорять простою мовою. Кампанія реалізується у форматі коротких відео та динамічних digital‑матеріалів. Логіка проста: якщо підприємець зрозумів вигоду за кілька секунд — значить, усе працює.

Вигідні умови для щоденної роботи бізнесу

У межах акції нові клієнти ПУМБ отримують:

  • 6 місяців безкоштовного обслуговування рахунку
  • до 15 платежів на місяць без комісії
  • виведення доходу без комісії до 60 тис. грн на місяць
  • зняття готівки з картки фізичної особи без комісії

Пропозиція орієнтована на оптимізацію щоденних витрат підприємців та спрощення фінансових операцій.

Єдина екосистема для прийому платежів

У межах акції також доступні оновлені умови еквайрингу:

  • комісія 1,1% за операцію до кінця 2026 року
  • відсутність абонентської плати
  • безкоштовне надання POS‑термінала
  • єдиний тариф для прийому платежів офлайн, онлайн та через «термінал у смартфоні»

Такі рішення дозволяють підприємцям приймати безготівкові платежі в єдиній системі незалежно від формату бізнесу.

Онлайн‑кредитування для розвитку бізнесу

Крім того, підприємцям доступний онлайн‑кредит до 3 млн грн у межах продуктової лінійки банку. Подати заявку можна дистанційно з мінімальним пакетом документів. Фінансування може бути надано без застави та використано для покриття обігових потреб або розвитку бізнесу.

Цифровий банкінг без зайвих процесів

Відкрити рахунок у ПУМБ можна повністю онлайн — через застосунок Дія або відеоверифікацію, без відвідування відділення. Після підключення підприємцям доступні всі ключові інструменти у системі ПУМБ Бізнес: платежі, контроль коштів, еквайринг, кредитування та інші сервіси — у єдиному цифровому середовищі 24/7.

У банку зазначають, що акція сформована з урахуванням щоденних потреб ФОП: прості умови, зрозумілі тарифи та можливість оперативно керувати фінансами.

АТ "ПУМБ". Банківська ліцензія НБУ №8 від 06.10.2011 р. Державна реєстрація № 73 від 23.12.1991р.

Деталі акції за посиланням

Теги: #фоп #пумб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:18 23.05.2026
Мережа "Ябко" заявила про відмову від ФОП-моделі

Мережа "Ябко" заявила про відмову від ФОП-моделі

12:25 19.05.2026
БЕБ викрило схему дроблення мережі секонд-хендів через 530 ФОПів із держзбитками 38,6 млн грн

БЕБ викрило схему дроблення мережі секонд-хендів через 530 ФОПів із держзбитками 38,6 млн грн

19:35 18.05.2026
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін

11:51 06.05.2026
Мобілізовані ФОП можуть не сплачувати податки та не подавати звітність протягом усього періоду служби - ДПС

Мобілізовані ФОП можуть не сплачувати податки та не подавати звітність протягом усього періоду служби - ДПС

14:00 05.05.2026
ПУМБ інвестував в створення інклюзивного бізнесу 100 млн грн

ПУМБ інвестував в створення інклюзивного бізнесу 100 млн грн

15:42 28.04.2026
Обговорення запровадження ПДВ для ФОП уряд та МВФ планують перести на рік – ЗМІ

Обговорення запровадження ПДВ для ФОП уряд та МВФ планують перести на рік – ЗМІ

13:17 22.04.2026
Бізнес закликає уряд знайти альтернативи ПДВ для ФОП, зосередитися на боротьбі з дробленням великих компаній — ЄБА

Бізнес закликає уряд знайти альтернативи ПДВ для ФОП, зосередитися на боротьбі з дробленням великих компаній — ЄБА

18:01 20.04.2026
Асоціація міст України закликає уряд виключити норму про обов’язковий ПДВ для ФОП з Нацстратегії доходів

Асоціація міст України закликає уряд виключити норму про обов’язковий ПДВ для ФОП з Нацстратегії доходів

21:44 19.04.2026
Україна та МВФ обговорюють альтернативи ПДВ для ФОП для наповнення бюджету на 2027 р

Україна та МВФ обговорюють альтернативи ПДВ для ФОП для наповнення бюджету на 2027 р

10:31 07.04.2026
Мобільний застосунок ПУМБ – перший по інноваціям та перший на FinAwards 2026

Мобільний застосунок ПУМБ – перший по інноваціям та перший на FinAwards 2026

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

Сербський найманець Савичич отримав підозру у воєнних злочинах в Україні

Кінооператорка-українка Нана Набієва розповіла про фільм, який з колегами представила на фестивалі у Каннах

Український безпековий клуб презентує концепцію демографічної стійкості

Група IDS Ukraine за перший квартал 2026 року сплатила до бюджету 258,7 млн грн

Forbes Money: конференція про управління капіталом від Forbes Ukraine

D-U-N-S Number як міжнародний ідентифікатор бізнесу: навіщо він потрібен українським компаніям

У День Києва відбудеться фінал Всеукраїнського турніру з боксу "Кубок Києва" на призи братів Кличків

Порошенко передав "Справі громад" 496 тисяч гривень та закликав українців підтримувати волонтерів

Кубок України на перегонах FPV-дронів із навантаженням виборов пілот McQueen на дроні F7 від F-Drones

У Будинку профспілок 26 травня на Майдані Незалежності відбудеться вечір памʼяті Степана Кубіва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА