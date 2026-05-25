Український безпековий клуб презентує концепцію демографічної стійкості

26 травня 2026 року у Львові відбудеться засідання Українського безпекового клубу "Демографія національної стійкості: міграція, ринок праці і стратегічні реформи в умовах війни та технологічних змін". Учасники обговорять, чи здатна Україна вистояти демографічно — і чому питання залучення іноземних мігрантів є передчасним доти, доки немає відповіді на питання про майбутню модель української економіки.

Організатори наголошують: питання трудової міграції ззовні не можна розв’язувати у відриві від питання про те, яку економіку Україна будує після війни. Перш ніж завозити робочу силу ззовні, держава має визначити структуру майбутньої економіки, скласти карту дефіцитів навичок, задіяти внутрішні резерви та забезпечити повернення власних громадян. Окремо учасники розглянуть вплив штучного інтелекту на ринок праці, а також ротаційну модель військової служби в її демографічному вимірі.

Дискусія відбувається в межах концепції демократії національної стійкості, яку Український безпековий клуб розвиває на основі оборонної демократії. Підсумком засідання стане Українська рамка демографічної безпеки — концептуальна позиція УБК, що ляже в основу policy brief та адвокаційної роботи з органами державної влади.

Дата: 26 травня 2026 р. (вівторок), 17:00

Формат: гібридний (офлайн + онлайн, Zoom)

Місце проведення: м. Львів

Трансляція за посиланням: https://www.youtube.com/live/_LOtg2ILIE8

Модератори:

Юрій Міндюк — голова Українського безпекового клубу.

Учасники дискусії:

Олексій Позняк — к. е. н., завідувач сектору міграційних досліджень відділу досліджень демографічних процесів та демографічної політики Інституту демографії та досліджень якості життя ім. М. Птухи НАН України.

— к. е. н., завідувач сектору міграційних досліджень відділу досліджень демографічних процесів та демографічної політики Інституту демографії та досліджень якості життя ім. М. Птухи НАН України. Наталія Федорович — віцепрезидент НаУКМА, заступник міністра соціальної політики України (2014–2019)

— віцепрезидент НаУКМА, заступник міністра соціальної політики України (2014–2019) Юрій Гончаренко — керівник Дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA.

— керівник Дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA. Євген Золотарьов — керівник ГО "Українська стратегія".

— керівник ГО "Українська стратегія". Валерій Майданюк — к. п. н., ГО "Фонд сприяння демократії".

Запрошені народні депутати України, представники сектору безпеки і оборони, центральних і місцевих органів влади, демографи, економісти, фахівці з міграційної політики та технологічного розвитку, представники бізнесу, медіа та громадянського суспільства.

Організатори:

Український безпековий клуб (УБК) — аналітично-експертний майданчик, що об’єднує представників сектору безпеки і оборони, органів влади та місцевого самоврядування, аналітичних центрів, науковців, громадських діячів і підприємців для вироблення практичних рішень у сфері національної безпеки. Інтелектуальне ядро — концепція оборонної демократії та її розвиток у напрямку демократії національної стійкості.

— аналітично-експертний майданчик, що об’єднує представників сектору безпеки і оборони, органів влади та місцевого самоврядування, аналітичних центрів, науковців, громадських діячів і підприємців для вироблення практичних рішень у сфері національної безпеки. Інтелектуальне ядро — концепція оборонної демократії та її розвиток у напрямку демократії національної стійкості. ГО "Фонд сприяння демократії" — українська громадська організація, що реалізує проєкти у сфері розвитку демократії, національної безпеки та громадянського суспільства; забезпечує юридичну й операційну рамку для діяльності УБК і Дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA, є партнером міжнародних донорських структур.

Захід відбувається за підтримки Фонду Ганнса Зайделя в Україні.

Контакти для ЗМІ:

Юрій Гончаренко, тел.: 063 765 90 85