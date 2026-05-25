Група IDS Ukraine за перший квартал 2026 року сплатила до бюджету 258,7 млн грн

За результатами першого кварталу 2026 року всі компанії групи IDS Ukraine продемонстрували впевнене зростання податкових платежів порівняно з аналогічним періодом торік. Загальна сума сплачених податків і зборів становила понад 258,7 млн грн, що на 9,5% більше за показник першого кварталу 2025 року (236,3 млн грн).

Важливим драйвером зростання стало успішне виведення на ринок інноваційних продуктів: запуск нових оригінальних смаків у категоріях води із соком та енергетичних напоїв, а також лінійки готового завареного чаю Morshynska tea. Такі кроки дозволили компанії зміцнити лідерські позиції на ринку, де частка групи – понад 40%.

"Ми усвідомлюємо свою відповідальність перед країною, прозорість бізнесу та стабільне наповнення бюджету залишаються нашими незмінними пріоритетами. Навіть у складних умовах група продовжує нарощувати темпи виробництва та інвестувати в розвиток, що дозволяє нам забезпечувати значні надходження до державної скарбниці. Ми вдячні кожному споживачеві, який вибирає нашу продукцію, адже кожна придбана пляшка води "Моршинська" або "Миргородська" перетворюється на реальну допомогу економіці України та підтримку її обороноздатності", — прокоментував генеральний директор IDS Ukraine Марко Ткачук.

Загалом з початку повномасштабної війни група IDS Ukraine сплатила податків і зборів на суму майже 4 млрд грн, а обсяг наданої компанією благодійної та гуманітарної становить понад 670 млн грн за цей самий період.

Довідка про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі. Податковий внесок за 2025 рік складає 1,3 млрд грн, що на 12,7% більше порівняно з 2024 роком. Компанія надає роботу понад 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 370 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 670 млн грн.