14:48 25.05.2026

Forbes Money: конференція про управління капіталом від Forbes Ukraine

28 травня відбудеться Forbes Money – щорічна конференція Forbes Ukraine про управління капіталом, інвестиційні рішення, M&A та нові правила гри для бізнесу й інвесторів.

Мотто події – "Інструменти капіталіста".

Капітал більше не чекає визначеності. Він шукає тих, хто готовий діяти тут і зараз – під ризиком, з обмеженою інформацією та з розумінням ціни кожного рішення.

Forbes Money збере власників бізнесу, CEO, CFO, топменеджерів корпорацій, інвесторів, керівників венчурних фондів і фондів приватного капіталу, інвестиційних банкірів, архітекторів M&A-угод, юридичних партнерів, представників економічної влади України та міжнародних фінансових інституцій.

На події говоритимуть про те, де сьогодні заробляють, де втрачають і як змінюються правила гри для капіталу.

Серед спікерів Forbes Money – Ігор Мазепа, СЕО інвестиційної компанії Concorde Capital; Олександр Комаров, Президент "Київстару";  Мікаель Бьоркнерт, СЕО ПриватБанк та інші лідери бізнесу, фінансового й інвестиційного ринку.

У фокусі події:

– Україна сьогодні – точка входу для капіталу чи точка виходу;
– які активи купують просто зараз і що про це знають продавці та покупці;
– що насправді зупиняє міжнародний капітал в останній момент;
– хто і куди реінвестує після екзитів;
– коли входити: зараз чи поетапно;
– скільки коштує очікування;
– у яких секторах формується нове ядро вартості.

Forbes Money – не про «куди інвестувати колись». Це про рішення, які приймаються зараз. І про їхню ціну.
 

Деталі та реєстрація: Forbes Money

 

