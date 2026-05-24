D-U-N-S Number як міжнародний ідентифікатор бізнесу: навіщо він потрібен українським компаніям

Українським компаніям, які виходять на міжнародні ринки, залучають інвесторів, працюють із зарубіжними корпораціями або беруть участь у тендерах, важливо заздалегідь формувати прозорий і перевірений бізнес-профіль. Одним із інструментів такої міжнародної верифікації є D-U-N-S Number, який присвоює американська компанія Dun & Bradstreet.

D-U-N-S Number - це унікальний дев’ятизначний ідентифікатор бізнесу, який використовується для розпізнавання юридичних осіб та їхніх окремих локацій у міжнародних комерційних базах даних. Такий номер дає змогу іноземним партнерам, банкам, інвесторам, закупівельним майданчикам і великим корпораціям швидше ідентифікувати компанію та перевірити базову інформацію про неї.

«Для українських компаній D-U-N-S Number - це не просто формальний номер у міжнародній базі. Це спосіб стати більш зрозумілими для іноземного банку, покупця, інвестора, дистриб’ютора або технологічної платформи. В умовах війни та перебудови експортних маршрутів довіра до компанії часто починається ще до першої зустрічі - з перевірки її ділового профілю», - зазначив директор із розвитку та маркетингу "Інтерфакс-Україна", керівник бізнес-підрозділу D&B-Інтерфакс-Україна, кандидат економічних наук Максим Уракін.

Для українського бізнесу такий ідентифікатор може бути корисним у кількох практичних ситуаціях: під час реєстрації на міжнародних платформах, роботи з великими корпоративними клієнтами, участі в закупівлях, залучення фінансування, створення партнерств, перевірки контрагентів і підтвердження ділової репутації.

«Українські експортери дедалі частіше стикаються з тим, що іноземний партнер хоче бачити не лише сайт, презентацію чи комерційну пропозицію, а й перевірену інформацію про компанію: хто вона, де зареєстрована, чим займається, наскільки надійна як контрагент. D-U-N-S Number допомагає інтегрувати українську компанію в глобальну систему бізнес-ідентифікації», - підкреслив Уракін.

За його словами, це особливо важливо для малого та середнього бізнесу, який прагне вийти на ринки ЄС, США, Близького Сходу чи Азії, але поки що не має тривалої міжнародної історії.

«Багато українських компаній виробляють якісну продукцію, але залишаються недостатньо видимими для глобальних партнерів. Наявність коректного профілю в міжнародній базі D&B може стати одним із кроків до підвищення довіри. Це не замінює фінансову звітність, сертифікати якості чи контрактну дисципліну, але посилює ділову прозорість компанії», - додав Уракін.

D-U-N-S Number також важливий у контексті відновлення України. Велика кількість майбутніх проєктів буде пов’язана з міжнародними донорами, підрядниками, постачальниками, інженерними компаніями та фінансовими інститутами. Для таких проєктів критично важливими є перевірка походження компаній, стійкість ланцюгів постачання, відсутність санкційних ризиків і прозорість структури бізнесу.

«Відновлення України вимагатиме не лише грошей і технологій, а й довіри. Міжнародні партнери мають розуміти, з ким вони працюють. Тому культура бізнес-верифікації, перевірки контрагентів і прозорого профілю компанії має стати нормою для українського ринку», - вважає Уракін.

Dun & Bradstreet - американська компанія у сфері бізнес-даних, аналітики, комерційної інформації та управління ризиками, заснована у 1841 році. Компанія надає міжнародні інструменти для ідентифікації бізнесу, перевірки контрагентів, оцінки кредитних і комерційних ризиків, комплаєнсу та роботи з глобальними ланцюгами постачання. D&B веде глобальну базу бізнес-даних і працює з компаніями, фінансовими інститутами, державними структурами та міжнародними організаціями.

"Інтерфакс-Україна" - незалежне українське інформаційне агентство, яке працює на українському ринку політичної та економічної інформації з 1992 року і має репутацію авторитетного та компетентного постачальника оперативної й об’єктивної інформації. Редакція, головний офіс агентства, розташована в Києві. "Інтерфакс-Україна" не входить до складу іноземних медіахолдингів.