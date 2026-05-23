У День Києва відбудеться фінал Всеукраїнського турніру з боксу "Кубок Києва" на призи братів Кличків

Фінал Всеукраїнського турніру з боксу «Кубок Києва» на призи братів Кличків відбудеться 31 травня у Stereo Plaza в Києві та буде приурочений до святкування Дня Києва.

Турнір проходитиме з 26 до 31 травня і об’єднає найсильніших боксерів з усієї України. У фінальний день змагань глядачі побачать 15 фінальних поєдинків за участю кращих спортсменів країни.

Окрім фінальних боїв, у програмі події заплановані урочиста церемонія нагородження переможців, а також виступи українських артистів.

Серед почесних гостей заходу очікуються Володимир та Віталій Клички, Денис Берінчик, Олександр Гвоздик, Віктор Постол, Сергій Дзиндзирук, чемпіони України та світу з боксу, представники державного сектору, інфлюенсери, артисти та інші медійні особистості.

Організатором турніру є Федерація боксу м. Києва.

«Для нас “Кубок Києва” - це значно більше, ніж спортивний турнір. Це про силу українців, про характер, який неможливо зламати, та про молоде покоління спортсменів, яке вже сьогодні формує майбутнє українського боксу. Ми хочемо, щоб такі події надихали молодь, популяризували спорт і вкотре показували: Україна - країна сильних людей. Тому раді, що фінал турніру відбудеться саме у День Києва», - зазначив президент Федерації боксу м. Києва Олександр Негода.

Участь у турнірі візьмуть спортсмени 1986-2007 років народження, які мають спортивну кваліфікацію не нижче І розряду. За словами організаторів, це забезпечить високий рівень конкуренції та видовищність поєдинків.

За підсумками турніру кращий боксер отримає особливу нагороду - бронзову статуетку братів Кличків. Усі фіналісти також будуть відзначені подарунками.

«Кубок Києва» на призи братів Кличків є спортивною подією, спрямованою на розвиток українського боксу, підтримку молодих спортсменів та популяризацію здорового способу життя в Україні.

