16:36 23.05.2026

Порошенко передав "Справі громад" 496 тисяч гривень та закликав українців підтримувати волонтерів

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко передав свої депутатські виплати у розмірі 496 тис гривень громадській організації "Справа громад".

"Уже завтра ми святкуватимемо 7 років, як довкола нашої громадської організації зібралася небайдужа, активна, професійна команда… Саме тому я вирішив передати їм кошти, які отримую за виконання депутатських повноважень. Вони гарантовано дійдуть до адресата — Збройних Сил України", – написав Порошенко на сторінці у Facebook.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення "Справа громад" передала до ЗСУ техніки на понад 1,2 млрд грн. Кошти будуть спрямовані на закупівлю FPV-дронів, автомобілів, засобів радіоелектронної боротьби, ремонтних майстерень та іншої техніки.

Порошенко нагадав, що з 1998 року його депутатські виплати спрямовуються на благодійність, а з 2014 року – виключно на підтримку українського війська.

 

21:02 22.05.2026
Кабмін підвищує поріг для отримання бронювання з 2,5 до 3 мінзарплат або до 25,94 тис./міс – міністр Соболев

20:17 22.05.2026
Порошенко передав чергову партію техніки у 9 підрозділів Сил оборони

15:56 20.05.2026
Порошенко з фракцією "Європейської солідарності" приїхав на прощання зі Степаном Кубівим

14:27 19.05.2026
ЄСПЛ прийняв справу Порошенка до розгляду, юридична команда подала ще дві скарги – адвокати

12:21 18.05.2026
До Ради замість Кубіва за списком "Євросолідарності" може увійти П'ятигорець

12:21 16.05.2026
Демократія в Україні має здорову імунну систему, здатну боротись із корупцією, переконаний Порошенко

13:44 15.05.2026
Колишнього депутата з Вінниччини підозрюють у збагаченні на понад 36 млн грн

11:53 15.05.2026
ВАКС визнав необґрунтованими активами три елітних авто нардепа Литвиненка на понад 7 млн грн

15:44 14.05.2026
Геращенко закликала Зеленського зустрітись з лідерами фракцій і обговорити співпрацю з партнерами для завершення війни

22:03 11.05.2026
Порошенко передав Силам оборони ще 5 "Ай-Петрі", їхня кількість на фронті перевищила 300

