Порошенко передав "Справі громад" 496 тисяч гривень та закликав українців підтримувати волонтерів

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат України Петро Порошенко передав свої депутатські виплати у розмірі 496 тис гривень громадській організації "Справа громад".

"Уже завтра ми святкуватимемо 7 років, як довкола нашої громадської організації зібралася небайдужа, активна, професійна команда… Саме тому я вирішив передати їм кошти, які отримую за виконання депутатських повноважень. Вони гарантовано дійдуть до адресата — Збройних Сил України", – написав Порошенко на сторінці у Facebook.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення "Справа громад" передала до ЗСУ техніки на понад 1,2 млрд грн. Кошти будуть спрямовані на закупівлю FPV-дронів, автомобілів, засобів радіоелектронної боротьби, ремонтних майстерень та іншої техніки.

Порошенко нагадав, що з 1998 року його депутатські виплати спрямовуються на благодійність, а з 2014 року – виключно на підтримку українського війська.