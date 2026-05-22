19:37 22.05.2026

Кубок України на перегонах FPV-дронів із навантаженням виборов пілот McQueen на дроні F7 від F-Drones

На технологічних змаганнях за Кубок України в дисципліні "Перегони FPV дронів з навантаженням" переміг пілот Назар Карманніков з позивним McQueen з команди Free Sky, який використовував дрон F7 від компанії F-DRONES. Про це повідомила Федерація технологічного спорту України.

"Пілот McQueen з Free Sky на дроні F7 від виробника F-Drones — переможець фіналу Чемпіонату України у дисципліні "Перегони FPV-дронів з навантаженням". Швидкість. Точність. Контроль. Саме так виглядає технологічний спорт нового покоління. Вітаємо пілота Карманнікова Назара, команду Free Sky та виробника F-Drones із встановленням найкращого часу 29.708 секунд і перемогою у фіналі Чемпіонату України з технологічного спорту!", - повідомили в Федерації.

Як зазначили в Федерації, захід відбувся за підтримки Міністерства молоді та спорту України, голови Київської ОДА та партнерів.

"Також хочемо подякувати партнерам Кубку України, які були поруч не формально, а по-справжньому — зі своїми командами, технологіями, досвідом і вірою в розвиток технологічного спорту в Україні. Ваша підтримка — це не просто участь у події. Це внесок у напрям, який об’єднує спорт, інженерію, оборонні технології та людей, що створюють майбутнє вже сьогодні", - зазначили в Федерації.

 

Теги: #fpv_дрони #перегони

19:17 31.03.2026
Іранський режим готується до наземних операцій із використанням FPV-дронів – Зеленський

15:35 20.01.2026
"Євросолідарність" передала ГО "Справа громад" кошти на закупівлю майже півтисячі FPV-дронів на оптоволокні

11:05 24.12.2025
ЗСУ до кінця року отримають 3 млн FPV-дронів - Шмигаль

10:12 12.12.2025
77 ОАеМБр повідомляє про системний дроновий терор цивільних окупантами в Харківській області

12:31 24.11.2025
ЗСУ отримали перші 100 тисяч FPV-дронів через DOT-Chain Defence, майже третина — на оптоволокні

21:57 20.10.2025
Участь у дебютних змаганнях Всеукраїнської Ліги FPV-перегонів взяли 80 команд із 50 закладів освіти

21:44 20.10.2025
Участь у дебютних змаганнях Всеукраїнської Ліги FPV-перегонів взяли 80 команд із 50 закладів освіти

18:22 01.08.2025
АОЗ поставила ЗСУ 1 мільйон FPV-дронів з січня по липень 2025 р.

10:15 29.07.2025
ГУР оприлюднило кадри застосування FPV-дронів у відкритому морі

17:41 02.07.2025
Двоє мешканців Харківщини постраждали від ворожих fpv-дронів

