У Будинку профспілок 26 травня на Майдані Незалежності відбудеться вечір памʼяті Степана Кубіва

У вівторок, 26 травня, у серці столиці України відбудеться вечір памʼяті народного депутата з фракції "Європейська солідарність", коменданта Будинку профспілок під час Революції Гідності Степана Кубіва.

"#Київ, нічого не плануйте на вечір вівторка. Зустрінемось на Майдані, в Будинку профспілок, в Національний музей Революції Гідності • Maidan Museum аби згадати Степан Кубів, яким він був, чим жив та що зробив для України. Досі складно говорите про вас, пане Степане, у минулому часі", – написала народна депутатка Софія Федина.

Вечір пам’яті Степана Кубіва розпочнеться о 18.00. «Спільно згадаємо українського політика та громадського діяча, коменданта Будинку профспілок, де під час Майдану містився Штаб національного спротиву, першого віце-прем’єр-міністра України та міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва», – йдеться в анонсі події.

Модератор зустрічі – історик, народний депутат України Володимир В’ятрович. Організатор – Національний музей Революції Гідності

Адреса – Будинок профспілок, актова зала, майдан Незалежності, 18/2.