Перехід з повітря на азот: «Укрнафта» впроваджує сучасні підходи у колтюбінгових операціях

В «Укрнафті» системно працюють над оптимізацією виробничих процесів і впроваджують рішення, які підвищують ефективність робіт на свердловинах. Один із прикладів - використання азоту під час колтюбінгових операцій.

Колтюбінг (coiled tubing) - це технологія виконання ремонтних, бурових та інтенсифікаційних робіт без зупинки свердловини. Вона широко застосовується для кислотних обробок, геофізичних досліджень, встановлення пакерів та очищення вибою.

«У світовій практиці використання азоту є стандартним підходом для підвищення ефективності таких операцій. «Укрнафта» поступово інтегрує ці рішення у власні виробничі процеси. Зокрема, під час освоєння свердловин азот використовується для витіснення важких рідин. На відміну від повітря, він не містить кисню, що знижує корозійний вплив на обладнання, - зазначив голова правління АТ Укрнафта Богдан Кукура. - Дякуємо фахівцям, які працюють над інтеграцією сучасних технологій у виробничі процеси».

Такий підхід дозволяє:

•⁠ ⁠зменшити зношення гнучкої труби;

•⁠ ⁠підвищити безпечність робіт;

•⁠ ⁠скоротити витрати на ремонт обладнання;

•⁠ ⁠зменшити час освоєння свердловин.

У результаті підвищується ефективність робіт без необхідності розширення парку техніки.

Впровадження таких рішень є частиною системної роботи компанії з підвищення надійності та ефективності видобутку.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.