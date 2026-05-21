В Україні запущено єдиний ідентифікатор в мережах усіх національних мобільних операторів

Інтеграції з Київстар, Vodafone Україна та lifecell, разом із попереднім впровадженням в Укртелеком, створюють інфраструктуру для безпечної реклами та суверенної економіки даних в Україні

В Україні запущено єдину інфраструктуру телеком-ідентифікації з повним покриттям мобільної аудиторії, побудовану на базі технології myGaru та інтегровану з мережами трьох українських мобільних операторів — Київстар, Vodafone Україна та lifecell. Раніше про впровадження myGaru також повідомив оператор фіксованого зв’язку Укртелеком. Запуск означає, що в Україні реалізовано повне покриття мобільної абонентської бази операторів єдиною системою телеком-ідентифікації у межах партнерської екосистеми myGaru.

Технологія myGaru поєднує телеком-ідентифікацію з цифровою рекламною екосистемою, дозволяючи точніше доставляти рекламу в мобільних застосунках, на вебсайтах, у форматі addressable TV та на цифрових платформах, зокрема Google, Meta, TikTok і Telegram.

На відміну від звичних cookie чи інших онлайн-ідентифікаторів, телеком-ідентифікація працює на мережевих даних мобільного оператора. Це забезпечує кращий захист персональних даних і стабільну роботу незалежно від браузерних обмежень чи мобільних операційних систем.

«Для Київстар важливо не лише забезпечувати якісний зв’язок, а й захищати абонентів у цифровому просторі. Сторонні cookie-файли та девайс-ідентифікатори, які бізнеси використовують для збору поведінкових даних і реклами, водночас дозволяють будь-кому — зокрема іноземним спецслужбам — відстежувати дії українців онлайн. Впровадження технології myGaru — це крок до інноваційного рекламного простору, який поєднує ефективність для бізнесу, захист приватності користувачів і відповідальний підхід до безпеки даних», — коментує Андрій Желєзняк, директор з BigData в Київстарі.

«Ми сфокусовані на тому, щоб розвиток нових рішень у сфері даних поєднував інноваційність із відповідальністю перед клієнтами, – коментує Сергій Бориславський, директор з розвитку цифрових продуктів Vodafone Україна. – Ми підтверджуємо високий рівень захищеності нашої мережі та збереження даних абонентів, який є базовим принципом у впровадженні будь-яких нових технологій, включно з крос-телеком ідентифікацією на базі технології myGaru. Водночас, як один із піонерів ринку операторських Big Data послуг в Україні, ми бачимо значний потенціал крос-телеком ідентифікації для розвитку прозорої та ефективної екосистеми роботи з даними, що забезпечує баланс між бізнес-цінністю та захистом приватності користувачів».

«Для lifecell принципово важливо, що впровадження нових технологій не змінює базового підходу: персональні дані абонентів не передаються і не використовуються для їх індивідуального відстеження. Рішення на базі myGaru працює виключно із знеособленими та агрегованими даними всередині захищеної інфраструктури оператора. Це дозволяє ринку отримати сучасний інструмент для розвитку цифрових сервісів, не порушуючи приватність користувачів», — зазначила Катерина Шульга, керівниця проєктів і програм Big Data в lifecell.

Для бізнесу телеком-ідентифікація відкриває нові можливості підвищення ефективності рекламних витрат. Компанії зможуть точніше пов’язувати рекламні покази з корисними діями користувачів, надійно обмежувати частоту показів одному користувачеві в межах однієї кампанії та вимірювати результативність реклами у режимі реального часу. Це набуває особливої ваги на тлі стрімкого впровадження штучного інтелекту в рекламну індустрію.

Окрім телеком-ідентифікації, що дозволяє бізнесам аналізувати свою аудиторію, myGaru також забезпечує безпечний механізм спільного аналізу даних між компаніями. Персональні дані не передаються між сторонами, а обробляються в захищеному середовищі. Компанії можуть отримувати спільну узагальнену аналітику через спеціальний захищений механізм — дата-клін-рум myGaru із використанням агрегованих знеособлених даних.

«Ідентифікація є фундаментом роботи з даними — без неї неможливі ані коректний збір, ані спільне використання даних, ані подальша активація рекламних комунікацій. Крос-телеком ID формує єдиний стандарт ідентифікації для ринку даних, створюючи умови для розвитку суверенної економіки даних в Україні», — коментує засновник і CEO myGaru Віталій Морозенко.

В Україні рекламний сервіс на базі крос-телеком ID надає агенція GlobalDigital, аналітичний функціонал забезпечує платформа Nexinsight, а офіційним оператором платформи myGaru на українському ринку є компанія Adtech.

Про myGaru

myGaru — відзначена нагородами платформа телеком-ідентифікації та спільної роботи з даними. Заснована у 2019 році, компанія працює з телеком-операторами, ритейлерами, видавцями та рекламодавцями для забезпечення безпечної, анонімізованої, когортної роботи з даними. Побудована як deep-tech-інфраструктура для суверенних екосистем даних, myGaru допомагає утримувати цінність даних в межах локальної економіки та сприяє інноваціям через рівний доступ до даних.

Прес-контакт

Дар'я Тітова Моб: +380 97 549 1891 | email: [email protected]

Додаткова інформація

www.mygaru.com/press/may-21-launch