Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
14:00 21.05.2026

«Сучасна сила жінки»: ОТП БАНК провів навчання з фінансової стійкості для захисниць із Нацгвардії

2 хв читати

Особистий тайм-менеджмент, захист від шахраїв, правила накопичення та примноження коштів – про це та багато іншого говорили працівники АТ «ОТП БАНК» під час тренінгу для військовослужбовиць Національної гвардії України.

Серія навчань реалізується командою Банку в межах соціально-мотивуючого проєкту «Сучасна сила жінки».

«Українські захисниці викликають неймовірне захоплення – своєю стійкістю, силою, непохитністю, своєю готовністю боронити країну та робити все для її майбутнього. На знак великої поваги та вдячності ОТП БАНК проводить для військовослужбовиць тренінги, на яких захисниці здобудуть знання та навички, необхідні для фінансової стійкості та впевненості у власному майбутньому», – зазначила під час відкриття тренінгу Леся Сирота, директорка департаменту з продажів роздрібного бізнесу та управління мережею ОТП БАНК, team-лідерка благодійного проєкту OTP Bank Helps Ukraine.

Так, Єлена Міллер-Ахмедова, керівниця напряму Premium banking, розповіла учасницям, які інструменти для примноження коштів існують зараз в Україні, про їхні переваги та підводні камені, а також поділилася секретами, що допомагають перетворити накопичення на корисну звичку.

Як не попасти на гачок шахраїв та не дати себе обдурити, про способи захисту коштів говорила Тетяна Іванова, провідна фахівчиня з протидії платіжному шахрайству. А начальниця відділу навчання та розвитку персоналу мережі відділень, сертифікована бізнес-тренерка Аліна Торопова розповіла про правила успішного тайм-менеджменту, поділилася лайфгаками та інструментами планування й організації особистого часу.

Нагадаємо, що до проєкту «Сучасна сила жінки» ОТП БАНК приєднався через власну благодійну програму OTP Bank Helps Ukraine, спільно з ГО «Платформа розвитку». Стратегічним партнером є Національна гвардія України.

Теги: #отп_банк #навчання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 20.05.2026
Генсек НАТО: В разі використання РФ ядерної зброї наслідки будуть руйнівними

Генсек НАТО: В разі використання РФ ядерної зброї наслідки будуть руйнівними

11:49 20.05.2026
У навчаннях з кіберзахисту взяли участь 60 фахівців критичної інфраструктури, центральних органів влади та держустанов

У навчаннях з кіберзахисту взяли участь 60 фахівців критичної інфраструктури, центральних органів влади та держустанов

09:40 19.05.2026
РФ проводить ядерні навчання

РФ проводить ядерні навчання

13:24 14.05.2026
ОТП БАНК виступить профільним партнером KYIV CAR FEST, який відбудеться у Києві

ОТП БАНК виступить профільним партнером KYIV CAR FEST, який відбудеться у Києві

23:01 13.05.2026
НАТО завершив навчання Steadfast Deterrence 2026

НАТО завершив навчання Steadfast Deterrence 2026

11:51 13.05.2026
ОТП БАНК посилює напрям фінансування енергопроєктів у партнерстві з UTEM SOLAR

ОТП БАНК посилює напрям фінансування енергопроєктів у партнерстві з UTEM SOLAR

13:11 12.05.2026
ОТП БАНК інвестував 3 млн грн у тренувальний простір для Superhumans Odesa

ОТП БАНК інвестував 3 млн грн у тренувальний простір для Superhumans Odesa

17:43 11.05.2026
Перші 200 патрульних вже проходять навчання на полігоні – МВС

Перші 200 патрульних вже проходять навчання на полігоні – МВС

13:18 05.05.2026
У Латвії почалися навчання НАТО

У Латвії почалися навчання НАТО

09:49 04.05.2026
У Литві розпочалися навчання НАТО

У Литві розпочалися навчання НАТО

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

Moneyveo визнали «Еталоном інновацій у фінтех» за розвиток digital-рішень

Заява Представниці УВКБ ООН з приводу обстрілу Дніпра, що призвів до загибелі людей та знищення гуманітарної допомоги на складі УВКБ ООН

Не вік, а технічний стан: бізнес вимагає скасування граничного строку для вагонів

Mars Petcare запускає глобальний пошук інновацій для сталого харчування домашніх тварин

У Львові відкрився новий Центр захисту прав людини, національна мережа яких допомагає людям реалізувати свої права й отримати необхідні послуги

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін

У Львові відбудеться форум про стратегію розвитку міста

Логістика в центрі змін: XXXIV Всеукраїнський День Логіста збере лідерів ринку в Києві

Вночі росіяни атакували дронами АЗК UKRNAFTA: постраждали двоє співробітниць компанії

Офіційна позиція компанії IDS Ukraine щодо оголошення конкурсу АРМА з відбору управителя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА