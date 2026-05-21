«Сучасна сила жінки»: ОТП БАНК провів навчання з фінансової стійкості для захисниць із Нацгвардії

Особистий тайм-менеджмент, захист від шахраїв, правила накопичення та примноження коштів – про це та багато іншого говорили працівники АТ «ОТП БАНК» під час тренінгу для військовослужбовиць Національної гвардії України.

Серія навчань реалізується командою Банку в межах соціально-мотивуючого проєкту «Сучасна сила жінки».

«Українські захисниці викликають неймовірне захоплення – своєю стійкістю, силою, непохитністю, своєю готовністю боронити країну та робити все для її майбутнього. На знак великої поваги та вдячності ОТП БАНК проводить для військовослужбовиць тренінги, на яких захисниці здобудуть знання та навички, необхідні для фінансової стійкості та впевненості у власному майбутньому», – зазначила під час відкриття тренінгу Леся Сирота, директорка департаменту з продажів роздрібного бізнесу та управління мережею ОТП БАНК, team-лідерка благодійного проєкту OTP Bank Helps Ukraine.

Так, Єлена Міллер-Ахмедова, керівниця напряму Premium banking, розповіла учасницям, які інструменти для примноження коштів існують зараз в Україні, про їхні переваги та підводні камені, а також поділилася секретами, що допомагають перетворити накопичення на корисну звичку.

Як не попасти на гачок шахраїв та не дати себе обдурити, про способи захисту коштів говорила Тетяна Іванова, провідна фахівчиня з протидії платіжному шахрайству. А начальниця відділу навчання та розвитку персоналу мережі відділень, сертифікована бізнес-тренерка Аліна Торопова розповіла про правила успішного тайм-менеджменту, поділилася лайфгаками та інструментами планування й організації особистого часу.

Нагадаємо, що до проєкту «Сучасна сила жінки» ОТП БАНК приєднався через власну благодійну програму OTP Bank Helps Ukraine, спільно з ГО «Платформа розвитку». Стратегічним партнером є Національна гвардія України.