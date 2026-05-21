Moneyveo відзначено за інноваційність та внесок у розвиток фінтеху

Нещодавно у Києві відбулася міжнародна конференція DIGITAL BANKING HUB 2026, організована International Financial Club “BANKIR”. Захід став однією з ключових професійних подій для представників банківського сектору, небанківських фінансових установ, страхових компаній, ритейлу, юридичного бізнесу, ІТ-компаній та експертів цифрової сфери.

У центрі уваги цьогоріч – перехід фінансового ринку до моделі digital-first, цифрова трансформація бізнес-процесів, автоматизація операційних моделей, розвиток клієнтських екосистем та впровадження інтелектуальних систем управління.

Серед ключових спікерів заходу були: заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк, член Ради Національного банку України Василь Фурман, директор департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ Сергій Савчук, директор департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг НБУ Володимир Суханов, CEO Moneyveo Сергій Сінченко та інші.

У межах панельної дискусії учасники обговорили ключові виклики та тренди цифрової трансформації фінансового сектору, зокрема кіберстійкість, розвиток AI-рішень, Open Banking, цифрові платформи, операційну ефективність, нові моделі лояльності, персоналізації та довіри клієнтів.

Окрему увагу було приділено питанням інформаційної безпеки та побудови сучасних фінансових сервісів. Під час дискусії Сергій Сінченко зазначив, що Moneyveo системно інвестує у розвиток технологічної безпеки та вдосконалення цифрової інфраструктури компанії. За його словами, цього року обсяг таких інвестицій становив 45%. Він також підкреслив, що підхід НБУ до впровадження та регулювання штучного інтелекту у фінансовому секторі є збалансованим і відповідає міжнародним стандартам. На його думку, відкритий діалог регулятора з ринком створює оптимальні умови для розвитку інновацій, водночас гарантуючи безпеку клієнтів і стабільність фінансової системи.

Окремо Сергій Сінченко наголосив, що «Біла книга з регулювання ШІ» є важливою та своєчасною ініціативою для ринку. Він також зазначив, що під час останньої зустрічі профільного комітету на базі АУБ учасники підтримали ідею створення Центру експертизи ШІ. Очікується, що центр допоможе сформувати єдиний експертний підхід у сфері штучного інтелекту, зменшити навантаження на учасників ринку, пришвидшити впровадження AI-рішень і посилити безпеку та надійність їх використання.

«Серед ключових завдань такого центру – валідація LLM-систем і надання рекомендацій щодо їх використання, розробка типових шаблонів і стандартів, організація навчання для учасників ринку, а також створення ефективного механізму взаємодії та комунікації з Національним банком України», – зазначив CEO Moneyveo Сергій Сінченко.

У межах конференції відбулася церемонія нагородження учасників фінансового ринку. За версією International Financial Club “BANKIR” компанія Moneyveo була визнана лідером фінансової надійності та отримала відзнаку «Еталон інновацій у фінтех»

Нагорода стала підтвердженням системної роботи компанії над розвитком інноваційних фінансових сервісів, впровадженням сучасних digital-рішень і вдосконаленням клієнтського досвіду. Відзнака також підкреслює внесок Moneyveo у розвиток фінтех-екосистеми України та подальшу цифрову трансформацію фінансового ринку.