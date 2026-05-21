Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:50 21.05.2026

Moneyveo відзначено за інноваційність та внесок у розвиток фінтеху

3 хв читати
Moneyveo відзначено за інноваційність та внесок у розвиток фінтеху

Нещодавно у Києві відбулася міжнародна конференція DIGITAL BANKING HUB 2026, організована International Financial Club “BANKIR”. Захід став однією з ключових професійних подій для представників банківського сектору, небанківських фінансових установ, страхових компаній, ритейлу, юридичного бізнесу, ІТ-компаній та експертів цифрової сфери.

У центрі уваги цьогоріч – перехід фінансового ринку до моделі digital-first, цифрова трансформація бізнес-процесів, автоматизація операційних моделей, розвиток клієнтських екосистем та впровадження інтелектуальних систем управління.

Серед ключових спікерів заходу були: заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк, член Ради Національного банку України Василь Фурман, директор департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ Сергій Савчук, директор департаменту нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг НБУ Володимир Суханов, CEO Moneyveo Сергій Сінченко та інші.

У межах панельної дискусії учасники обговорили ключові виклики та тренди цифрової трансформації фінансового сектору, зокрема кіберстійкість, розвиток AI-рішень, Open Banking, цифрові платформи, операційну ефективність, нові моделі лояльності, персоналізації та довіри клієнтів.

Окрему увагу було приділено питанням інформаційної безпеки та побудови сучасних фінансових сервісів. Під час дискусії Сергій Сінченко зазначив, що Moneyveo системно інвестує у розвиток технологічної безпеки та вдосконалення цифрової інфраструктури компанії. За його словами, цього року обсяг таких інвестицій становив 45%. Він також підкреслив, що підхід НБУ до впровадження та регулювання штучного інтелекту у фінансовому секторі є збалансованим і відповідає міжнародним стандартам. На його думку, відкритий діалог регулятора з ринком створює оптимальні умови для розвитку інновацій, водночас гарантуючи безпеку клієнтів і стабільність фінансової системи.

Окремо Сергій Сінченко наголосив, що «Біла книга з регулювання ШІ» є важливою та своєчасною ініціативою для ринку. Він також зазначив, що під час останньої зустрічі профільного комітету на базі АУБ учасники підтримали ідею створення Центру експертизи ШІ. Очікується, що центр допоможе сформувати єдиний експертний підхід у сфері штучного інтелекту, зменшити навантаження на учасників ринку, пришвидшити впровадження AI-рішень і посилити безпеку та надійність їх використання.

«Серед ключових завдань такого центру – валідація LLM-систем і надання рекомендацій щодо їх використання, розробка типових шаблонів і стандартів, організація навчання для учасників ринку, а також створення ефективного механізму взаємодії та комунікації з Національним банком України», – зазначив CEO Moneyveo Сергій Сінченко.

У межах конференції відбулася церемонія нагородження учасників фінансового ринку. За версією International Financial Club “BANKIR” компанія Moneyveo була визнана лідером фінансової надійності та отримала відзнаку «Еталон інновацій у фінтех»

.

Нагорода стала підтвердженням системної роботи компанії над розвитком інноваційних фінансових сервісів, впровадженням сучасних digital-рішень і вдосконаленням клієнтського досвіду. Відзнака також підкреслює внесок Moneyveo у розвиток фінтех-екосистеми України та подальшу цифрову трансформацію фінансового ринку.

Теги: #moneyveo #сергій_сінченко #digital_banking_hub_2026

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:07 08.04.2026
Сила, що об’єднує: як Moneyveo підтримує ветеранів через спорт

Сила, що об’єднує: як Moneyveo підтримує ветеранів через спорт

10:32 03.04.2026
PaySpace Magazine Awards 2025: Moneyveo — фінтех-лідер року

PaySpace Magazine Awards 2025: Moneyveo — фінтех-лідер року

10:09 27.03.2026
Digital Lending Conference 2026: тренди, виклики та нові можливості

Digital Lending Conference 2026: тренди, виклики та нові можливості

09:00 18.03.2026
Фінтех-компанія Moneyveo відзначена АУБ за значний приріст кредитного портфеля

Фінтех-компанія Moneyveo відзначена АУБ за значний приріст кредитного портфеля

14:23 11.12.2025
Moneyveo і Тіна Кароль забезпечили дитячий онкоцентр новим обладнанням

Moneyveo і Тіна Кароль забезпечили дитячий онкоцентр новим обладнанням

13:20 08.12.2025
XX З’їзд Асоціації українських банків: ювілей, системна роль та волонтерська активність

XX З’їзд Асоціації українських банків: ювілей, системна роль та волонтерська активність

17:59 06.11.2025
Українська народна премія: Moneyveo – сервіс кредитів онлайн 2025

Українська народна премія: Moneyveo – сервіс кредитів онлайн 2025

09:00 14.10.2025
Благодійний вечір боксу: поєдинок ветеранів за чемпіонський титул

Благодійний вечір боксу: поєдинок ветеранів за чемпіонський титул

09:08 09.09.2025
Благодійний показ Ukrainian Fashion Week зібрав кошти на реабілітацію військових

Благодійний показ Ukrainian Fashion Week зібрав кошти на реабілітацію військових

12:50 25.06.2025
Вартість кредиту по-новому: як працює формула реальної річної процентної ставки

Вартість кредиту по-новому: як працює формула реальної річної процентної ставки

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

Заява Представниці УВКБ ООН з приводу обстрілу Дніпра, що призвів до загибелі людей та знищення гуманітарної допомоги на складі УВКБ ООН

Не вік, а технічний стан: бізнес вимагає скасування граничного строку для вагонів

Mars Petcare запускає глобальний пошук інновацій для сталого харчування домашніх тварин

У Львові відкрився новий Центр захисту прав людини, національна мережа яких допомагає людям реалізувати свої права й отримати необхідні послуги

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін

У Львові відбудеться форум про стратегію розвитку міста

Логістика в центрі змін: XXXIV Всеукраїнський День Логіста збере лідерів ринку в Києві

Вночі росіяни атакували дронами АЗК UKRNAFTA: постраждали двоє співробітниць компанії

Офіційна позиція компанії IDS Ukraine щодо оголошення конкурсу АРМА з відбору управителя

Ігор Терехов: Наше завдання – щоб громади лишалися територіями життя, де люди працюють, виховують дітей і будують майбутнє

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА