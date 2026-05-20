16:59 20.05.2026

Заява Представниці УВКБ ООН з приводу обстрілу Дніпра, що призвів до загибелі людей та знищення гуманітарної допомоги на складі УВКБ ООН

Я рішуче засуджую російський ракетно-дроновий обстріл Дніпра, внаслідок якого минулої ночі загинули щонайменше двоє цивільних мешканців і ще більше людей зазнали поранень, а також було пошкоджено склад, який УВКБ ООН використовує для зберігання гуманітарної допомоги й матеріалів для ремонту пошкодженого житла. Суттєва кількість гуманітарної допомоги була знищена.

Висловлюю найщиріші співчуття сім'ям двох працівників складу, які загинули внаслідок цього жахливого удару, а також родинам інших мирних мешканців, які втратили свої життя через обстріли, що сталися в різних регіонах країни протягом останніх 24 годин.

Будівля складу була уражена балістичною ракетою, після чого загорілася. На місці пожежі й досі працює пожежно-рятувальний загін. За попередніми оцінками, внаслідок удару було знищено близько 900 піддонів з гуманітарною допомогою вартістю понад 1 млн дол. США. Цю гуманітарну допомогу могли б отримати тисячі внутрішньо переміщених людей та постраждалих від війни в Дніпропетровській та інших прифронтових областях.

Серед знищених запасів – предмети першої потреби: ковдри, каремати, гігієнічні набори, які УВКБ ООН разом із НУО – партнерами надає евакуйованим людям і людям з інших вразливих груп у місцях тимчасового проживання та транзитних центрах. Крім того, знищені доремонтні матеріали, що надаються в межах програми реагування на обстріли, й матеріали для ремонту будинків, які зазнали руйнувань внаслідок бойових дій.

УВКБ ООН проводить перемовини з органами влади, партнерами й іншими Агентствами ООН щодо поповнення запасів предметів гуманітарної допомоги й пошуку інших приміщень для їх зберігання для того, щоб ми й надалі мали змогу працювати заради людей, які потребують нашої допомоги.

Вважаю абсолютно неприпустимим завдання численних нищівних ударів по приміщеннях гуманітарних організацій та гуманітарних вантажах. Уже вкотре ми спостерігаємо, як удари спрямовуються проти гуманітарних працівників під час виконання їхніх службових обов'язків і доставлення гуманітарної допомоги тим, хто її найбільше потребує.

Мирні мешканці й гуманітарні працівники перебувають під захистом міжнародного права. Подібні обстріли мають припинитися!

Бернадетт Кастель-Голлінгсворт

