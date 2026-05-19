Mars Petcare запускає глобальний пошук інновацій для сталого харчування домашніх тварин

Mars Petcare спільно з Big Idea Ventures оголосили про запуск Global Pet Food Innovation Program 2026 – міжнародної програми пошуку та підтримки стартапів, які працюють над новим поколінням рішень у сфері харчування домашніх тварин. До ініціативи також долучилися лідери індустрії – AAK, Bühler, Givaudan та Ingredion.

Програма проходить уже третій рік і за цей час стала однією з найбільших міжнародних платформ для розвитку сталих рішень у сфері кормів для домашніх тварин. Головна мета програми полягає у масштабуванні технології та інгредієнтів нового покоління, які дозволять зменшити вплив виробництва кормів на довкілля.

Які рішення шукають

Цьогоріч програма фокусується на стартапах, що працюють із низьковуглецевими інгредієнтами та новими підходами до виробництва кормів для домашніх тварин. Особливий акцент ставлять на альтернативні білки, жири, олії та інші інноваційні інгредієнти, які можуть зробити індустрію більш стійкою та екологічною.

Окрему роль у програмі відіграє акселератор Raws4Paws від Mars Petcare, який займається пошуком постачальників та технологій нового покоління. Йдеться як про сталість виробництва, так і про вирішення одразу кількох глобальних викликів: доступності сировини, безпеки інгредієнтів, стабільності ланцюгів постачання та змін у споживчих очікуваннях.

Віцепрезидентка з досліджень і розробок Mars Pet Nutrition Елізабетта П’єранджело зазначає, що компанія продовжує інвестувати у рішення, здатні змінити майбутнє індустрії: «Ми прагнемо досліджувати нові технології та масштабувати інновації, які могли б зменшити вплив кормів для домашніх тварин на навколишнє середовище. Завдяки попереднім когортам ми виявили перспективні нові рішення та спостерігали трансформаційні технологічні розробки. Я прагну розвивати цей імпульс і бути свідком проривів, які відкриє цьогорічна програма».

У Big Idea Ventures наголошують, що головний фокус програми у пошуці ідей та їхньому ефективному впровадженні на реальному ринку.

«Наша співпраця з Mars Petcare та нашими партнерами перетворилася на цілеспрямований механізм визначення та масштабування наступного покоління інгредієнтів для кормів для домашніх тварин. Ми пов’язуємо високоякісні стартапи з корпораціями, які можуть реально підтримати виведення цих інновацій на ринок, зокрема, щодо альтернативних білків, жирів та нових інгредієнтів. Пріоритетом зараз є не просто відкриття, а прискорення впровадження та створення ефективнішого шляху до комерційної реальності. Оскільки Азія відіграє дедалі важливішу роль, йдеться про побудову глобальної системи, яка послідовно постачатиме кращі та більш стійкі інгредієнти у великих масштабах», – говорить засновник і керуючий генеральний партнер Big Idea Ventures Ендрю Д. Айв.

До участі запрошують стартапи з усього світу, включаючи Україну

Подати заявку можуть інноватори та стартапи з будь-якого регіону світу, зокрема й з України. Організатори особливо зацікавлені у масштабованих рішеннях, які можуть працювати для глобального ринку кормів для домашніх тварин.

Обрані компанії отримають:

експертну підтримку від міжнародних партнерів програми;

можливість комерційного партнерства;

грант у розмірі $15 000;

можливість представити свої рішення на Азіатсько-Тихоокеанському саміті агропродовольчих інновацій у Сінгапурі.