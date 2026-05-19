12:24 19.05.2026

У Львові відкрився новий Центр захисту прав людини, національна мережа яких допомагає людям реалізувати свої права й отримати необхідні послуги

Мережа Центрів захисту прав людини й надалі розширюється. Новий регіональний Центр відкрився у Львові. Ця подія стала визначним кроком у наближенні життєво важливих послуг у сфері захисту до людей у різних регіонах України.

Центр було створено на базі Представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (Омбудсмана України) та за підтримки Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) й місцевої влади.

Такі регіональні Центри захисту прав людини покликані стати безбар'єрними просторами, де люди матимуть змогу отримати правничу допомогу, інформацію щодо реалізації своїх прав і безпосередню підтримку в розв'язанні складних проблем, що виникають у процесі реалізації власних прав й впливають на повсякденне життя, як-от проблеми з документами, з якими стикаються люди з тимчасово окупованих територій. Під час війни, коли внутрішньо переміщені люди, люди з інвалідністю, люди літнього віку, люди під ризиком безгромадянства й люди з інших вразливих груп наражаються на підвищений ризик, захист прав людини набуває особливої ваги.

Із серпня 2024 р. УВКБ ООН допомогло Офісу Омбудсмана України започаткувати такі регіональні центри в Івано-Франківській, Закарпатській, Кіровоградській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Від часу відкриття тисячі людей вже отримали підтримку в регіональних центрах. Зокрема, станом на квітень 2026 року, допомогою скористалися 2 700 людей у Закарпатській, 2 570 – в Івано-Франківській та 2 100 – в Чернівецькій областях.

УВКБ ООН допомогло відремонтувати й відновити будівлі цих та інших центрів, а також передало обладнання, необхідне для надання послуг. Особливу увагу було приділено забезпеченню безбар'єрного доступу для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. "Через повномасштабне російське вторгнення в усіх регіонах України суттєво зросла потреба в послугах у сфері захисту й забезпеченні прав людей. Багато людей, які через внутрішнє переміщення або з інших причин опинилися в ситуації підвищеної вразливості, потребують допомоги в отриманні інформації про свої права та їх реалізації, а також у виконанні вимог складних юридичних і адміністративних процедур. Дуже часто люди не знають, до кого звернутися по допомогу. Тож саме завдяки такій децентралізації в наданні послуг і відкриттю Центрів захисту прав людини там, де люди їх потребують, допомога стає доступною, практичною та своєчасною. У цьому й інших Центрах захисту прав людини люди в різних областях України зможуть отримати допомогу в розв'язанні власних проблем і під час особистого візиту отримати підтримку, якої вони найбільше потребують", – зазначила Представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт.

"Львівщина з перших днів повномасштабного вторгнення стала одним із регіонів, які прийняли на себе найбільший гуманітарний виклик. Саме тут сотні тисяч людей знайшли підтримку та безпеку. З 2022 року кількість звернень до Офісу Омбудсмана у Львівській області зросла на 248%. Це свідчить про масштаб потреби людей у захисті прав та допомозі. Саме тому у Львові ми відкриваємо Центр захисту прав людини – щоб підтримка була ще доступнішою та ближчою до людей. Його вдалося відкрити завдяки нашим партнерам – зокрема, за сприяння УВКБ ООН. Вдячний нашим міжнародним друзям за таку надзвичайно важливу підтримку в цей складний час!" – зазначив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Регіональні Центри захисту прав людини також функціонують як майданчики для інформаційно-просвітницької діяльності й заходів із підвищення обізнаності про основоположні права й доступ до правосуддя. Особливу увагу центри приділяють літнім людям, людям з інвалідністю та тим, хто стикається з перешкодами в отриманні послуг. Відтоді як регіональні центри почали працювати в різних областях України, у них вже було проведено сотні заходів із підвищення обізнаності, зокрема 112 – у Закарпатській, 105 – в Івано-Франківській, 81 – у Чернівецькій та 25 – у Хмельницькій областях.

Міцна й тривала співпраця та партнерство між УВКБ ООН і Омбудсманом України, що розпочалися у 2010 році, були офіційно закріплені в Меморандумі про взаєморозуміння та співпрацю, підписаному в серпні 2024 року. Партнерство передбачає не лише спільні зусилля в розширенні мережі регіональних Центрів захисту прав людини, але й спільний моніторинг у сфері захисту, підтримку українців за кордоном, правопросвітницькі ініціативи й адвокацію прав переміщених людей та осіб без громадянства, зокрема тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях.

Теги: #оон #увкб #львів #правалюдини

