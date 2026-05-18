Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
18:54 18.05.2026

У Львові відбудеться форум про стратегію розвитку міста

2 хв читати

У Львові 20 травня відбудеться форум «Стратегія розвитку міста: я, ти, суспільство», присвячений майбутньому міського розвитку, новим підходам до планування, забудови та партнерства між владою, бізнесом, архітектурною спільнотою і суспільством.

Захід об’єднає представників міської влади, девелоперів, архітекторів, урбаністів, бізнесу та медіа. Серед учасників форуму заявлені AVR Development, ZELEMIN, KUDIN architects, A7 architects та інші компанії і професійні команди, що працюють у сфері розвитку міського середовища.

У програмі форуму - пресконференція на тему «Розвиток Львова: ключові пріоритети, інструменти та партнерства», презентаційний блок, панельна дискусія «Розвиток міста: нові підходи до планування та забудови», а також нетворкінг і неформальне спілкування учасників.

До участі у форумі запрошені головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, CEO AVR Development і колишній головний архітектор Львова Юліан Чаплинський, засновник ZELEMIN Андрій Павлів, головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський, представники KUDIN architects Віктор Кудін та Ольга Рябова, головний архітектор проєктів A7 architects Богдан Гой, CEO та співзасновник HBD Сергій Жук, куратор і засновник артцентру «Я Галерея» Павло Гудимов, співзасновник AVR Development Роман Романець, CEO компанії Solmix Lighting та бренду LOFU, світлодизайнер Олександр Максимов.

Організатори зазначають, що форум має стати майданчиком для відкритої розмови про те, яким має бути Львів у майбутньому, як поєднати інтереси мешканців, бізнесу та міської влади, а також які рішення можуть сформувати якісне, сучасне і комфортне міське середовище.

Програма форуму:
17:00-17:20 - реєстрація гостей, welcome networking
17:20-17:30 - офіційне відкриття
17:30-18:00 - пресконференція «Розвиток Львова: ключові пріоритети, інструменти та партнерства»
18:00-18:15 - презентаційний блок
18:15-19:45 - панельна дискусія «Розвиток міста: нові підходи до планування та забудови»
19:45-20:00 - нетворкінг, фуршет, джазова програма

Реєстрація на форум доступна за посиланням: https://forms.gle/AaizLN47CxhXjmBe7

Додаткова інформація: +38 044 461 91 28.

Інтерфакс-Україна є офіційним інформаційним партнером форуму.

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

Логістика в центрі змін: XXXIV Всеукраїнський День Логіста збере лідерів ринку в Києві

Вночі росіяни атакували дронами АЗК UKRNAFTA: постраждали двоє співробітниць компанії

Офіційна позиція компанії IDS Ukraine щодо оголошення конкурсу АРМА з відбору управителя

Ігор Терехов: Наше завдання – щоб громади лишалися територіями життя, де люди працюють, виховують дітей і будують майбутнє

За підтримки КМДА 3 775 родин отримають житло в столиці у 2026 році, - "Київміськбуд"

"Метінвест" передав 1-му батальйону 12-ї бригади "Азов" НГУ техніку на 12 млн грн

Екосистема турботи про ментальне здоров’я: що обговорювали на конференції мережі ПОВЕРНЕННЯ?

УВКБ ООН підтримало понад 2200 об'єктів комунальної інфраструктури, пошкоджених внаслідок війни, щоб забезпечити безперервну роботу необхідних послуг після обстрілів

Геращенко закликала Зеленського зустрітись з лідерами фракцій і обговорити співпрацю з партнерами для завершення війни

ОТП БАНК виступить профільним партнером KYIV CAR FEST, який відбудеться у Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА