У Львові відбудеться форум про стратегію розвитку міста

У Львові 20 травня відбудеться форум «Стратегія розвитку міста: я, ти, суспільство», присвячений майбутньому міського розвитку, новим підходам до планування, забудови та партнерства між владою, бізнесом, архітектурною спільнотою і суспільством.

Захід об’єднає представників міської влади, девелоперів, архітекторів, урбаністів, бізнесу та медіа. Серед учасників форуму заявлені AVR Development, ZELEMIN, KUDIN architects, A7 architects та інші компанії і професійні команди, що працюють у сфері розвитку міського середовища.

У програмі форуму - пресконференція на тему «Розвиток Львова: ключові пріоритети, інструменти та партнерства», презентаційний блок, панельна дискусія «Розвиток міста: нові підходи до планування та забудови», а також нетворкінг і неформальне спілкування учасників.

До участі у форумі запрошені головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, CEO AVR Development і колишній головний архітектор Львова Юліан Чаплинський, засновник ZELEMIN Андрій Павлів, головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський, представники KUDIN architects Віктор Кудін та Ольга Рябова, головний архітектор проєктів A7 architects Богдан Гой, CEO та співзасновник HBD Сергій Жук, куратор і засновник артцентру «Я Галерея» Павло Гудимов, співзасновник AVR Development Роман Романець, CEO компанії Solmix Lighting та бренду LOFU, світлодизайнер Олександр Максимов.

Організатори зазначають, що форум має стати майданчиком для відкритої розмови про те, яким має бути Львів у майбутньому, як поєднати інтереси мешканців, бізнесу та міської влади, а також які рішення можуть сформувати якісне, сучасне і комфортне міське середовище.

Програма форуму:

17:00-17:20 - реєстрація гостей, welcome networking

17:20-17:30 - офіційне відкриття

17:30-18:00 - пресконференція «Розвиток Львова: ключові пріоритети, інструменти та партнерства»

18:00-18:15 - презентаційний блок

18:15-19:45 - панельна дискусія «Розвиток міста: нові підходи до планування та забудови»

19:45-20:00 - нетворкінг, фуршет, джазова програма

Реєстрація на форум доступна за посиланням: https://forms.gle/AaizLN47CxhXjmBe7

Додаткова інформація: +38 044 461 91 28.

Інтерфакс-Україна є офіційним інформаційним партнером форуму.