Логістика в центрі змін: XXXIV Всеукраїнський День Логіста збере лідерів ринку в Києві

У травні в Києві відбудеться XXXІV Всеукраїнський День Логіста — єдина наймасштабніша в Україні логістична конференція, яка традиційно об’єднує провідних учасників ринку для обговорення актуальних тенденцій, викликів та перспектив розвитку галузі. Подія охоплює всі напрями логістики: міжнародні та регіональні логістичні компанії будь-якого рівня, 3PL-операторів, компанії сектору «експрес-доставки», транспортно-експедиторські компанії, що здійснюють перевезення всіма видами транспорту, складських операторів, митних брокерів та учасників ЗЕД, а також постачальників IT-рішень для логістики, складського обладнання й інших представників українського ринку логістичних послуг.

Конференція відбудеться 28–29 травня у місті Києві, за адресою просп. Берестейський, 40-Б, ВЦ «АККО Інтернешнл».

Партнери.

Генеральний Партнер UAWAY

Партнер цифрових рішень для бізнесу - Вчасно

SKLAD SERVICE Інтегратор комплексних рішень для складської логістики

Експерт з логістичних рішень Пульс Лоджистик

Твій надійний Партнер із автоматизації складу KAPELOU

Девелопер МЕРЕЖІ ЛОГІСТИЧНИХ ПАРКІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ WINHUB

Партнер з впровадження e-ТТН - Linkos Group

ІТ Партнер – ABM Cloud

Логістичний оператор №1 в Україні - Global Ocean Link

4PL Логістичний Партнер- Fair Logics

Партнер з автоматизації сортувальних і складських процесів - Ukrainian Intelligent Systems (UIS)

Технологічний партнер з автоматизації логістики - Konsort

СКЛАД ПЛЮС - Партнер з комплексного оснащення складів і логістичних комплексів

Кавовий Партнер BAKERY FOOD INVESTMENT

Партнер з міжнародної логістики - TURBOAVIA

Партнер з AI-автоматизації логістики — Cargofy

Всеукраїнський День Логіста — це більше, ніж просто подія. Це спеціалізована платформа для зростання, розвитку та вдосконалення вашого бізнесу у сфері логістики.

Вас чекає:

70+ виставкових стендів рішень, послуг, обладнання та техніки, які допоможуть оптимізувати процеси та підвищити ефективність бізнесу

2 дні конференції з виступами 30+ топспікерів провідних роздрібних мереж, виробничих, дистрибуційних і аналітичних компаній України та зарубіжжя

понад 1500 учасників — ваших існуючих і потенційних партнерів

Цей захід об’єднає учасників ринку для обговорення викликів і перспектив галузі, підвищення ефективності всіх етапів ланцюга постачання, оптимізації транспортної та складської логістики, а також аутсорсингу логістичних бізнес-процесів.

В програмі конференції 28 травня:

Модератор заходу: Дмитро Линник, експерт з логістики з більш ніж 20-річним досвідом у великих українських агрокомпаніях у сфері транспортної та складської логістики, ЗЕД-операцій і оптимізації логістичних процесів.

Володимир Голубош, Заступник Голови Державної служби України з безпеки на транспорті. Тема: Цифровий транспортний контроль: прозорі правила для логістичного бізнесу Ольга Снігур, керівниця комерційного відділу компанії UAWAY. Тема: UAWAY — екосистема для вашого бізнесу. Ярослав Горбушко, директор департаменту ринків капіталу EXPANDIA, представника CBRE в Україні та Молдові. Тема: Огляд і перспективи ринку складської та логістичної нерухомості Києва. Андрій Філобоков, керівник департаменту будівництва SKLAD SERVICE. Тема: «Технологія швидкого будівництва — перевага для бізнесу в його логістичних процесах». Вячеслав Кужель, керівник відділу з безпеки руху Fozzy Group Логістика (ТОВ «Сільпо-Фуд»), та Дмитро Дудар, менеджер відділу з безпеки руху Fozzy Group Логістика (ТОВ «Сільпо-Фуд»). Тема: Стійкість ланцюгів постачання: як управління ризиками ДТП зменшує збої та втрати. Олександр Ширяєв, CEO ABM Rinkai TMS. Тема: 4 способи скоротити витрати на паливо без зупинки бізнесу. Микола Чайка, керівник департаменту логістики ТОВ «Санте-Алко». Тема: Склад як центр прибутку, а не витрат: новий підхід до операційної моделі. Ігор Полікарпов, директор департаменту логістики МПП фірма «Ерідон». Тема: Логістика в умовах нестабільності: як «Ерідон» поєднує автоматизацію та реальні операційні рішення. Вікторія Наумчева, засновниця компанії Fair Logics. Тема: Мультимодальні перевезення: інсайти, прогнози, поради. Андрій Ковальов, заступник генерального директора з постачання (ПрАТ «А/Т Тютюнова компанія "В.А.Т. – Прилуки"»). Тема: Supply Chain без героїзму: роль IWS у стабільній роботі. Костянтин Біжик, Business Development Manager UIS. Тема: Як WMS від UIS підвищує ефективність складу: кейс впровадження для компанії Viatec. Павло Заброварний, директор транспортної логістики групи компаній «Левітрейд». Тема: Власний автопарк як інструмент стабільності: досвід управління міжрегіональною та міжнародною логістикою в групі компаній «Левітрейд». Возняк Стах, CEO Cargofy. Тема: Чи замінить штучний інтелект логістів Руслан Бортник, директор з логістики та клієнтського сервісу ПрАТ «Карлсберг Україна». Тема: Цифровізація прогнозування попиту та спільне прогнозування з клієнтами: два драйвери точності, сервісу та ефективності. Інтерактивне шоу Logistics Case Show: Логістика без сценарію. СКЛАД ЕКСПЕРТІВ:

Ірина Бєлкіна, керівник ПП «Індевер»

Володимир Дудін, керівник департаменту планування та організації автоперевезень ТОВ «Ковальська Бетон»

Наталя Пуляженкова, директор з логістики та закупівель ТОВ "Алколайн"

Максим Скрипник, Head of Supply Chain & FSD METRO Ukraine

Вікторія Кобзар, керівниця відділу логістики та по роботі з клієнтами ПрАТ «Монделіс Україна»

Микола Вишняков, Chief Supply Chain Officer, ROZETKA UA

Рената Вільчінскайте, керівник транспортно-логістичного відділу ТОВ "Інтерстарч Україна"

Руслан Мурадосілов, Head of Demand & Supply Planning COMFY

В програмі конференції 29 травня:

Анастасія Бардакова, керівниця групи по роботі з великим корпоративним бізнесом robota.ua. Тема: Ринок праці в Україні: загальні тренди та кадрова ситуація в логістиці. Володимир Новіков, CPO Medoc ТТН, та Назарій Ліщота, економіст ТзОВ «Радехівський цукор». Тема: Масштабування ЕДО на логістику: як е-ТТН прибирає хаос у перевезеннях. Досвід ТзОВ «Радехівський цукор» та Medoc. Тетяна Пашкіна, HR-експертка з більш ніж 25-річним практичним досвідом у сфері управління персоналом (зокрема в автоматизації складської логістики). Тема: Персонал у логістиці — ресурс, капітал чи проблема? Дмитро Пасенков, CEO DP Development & Property. Тема: Розвиток ринку складської логістики 2026: тренди, інновації, майбутнє. Сергій Драч, керівник проєктів ТОВ «Вінхаб Логістикс Холдинг». Тема: Огляд та перспективи розвитку ринку логістичної нерухомості Києва: погляд девелопера. Валерій Губарєв, директор компанії «Незалежна митна агенція», консультант з митних питань і митної справи. Тема: Практичні питання реалізації положень Митного кодексу України щодо надання авторизацій (митні спрощення та переваги). Сергій Деркач, заступник Міністра розвитку громад та територій України. Тема: Трансформація міжнародних автомобільних перевезень: що варто знати бізнесу? Євген Кулик, керівник напрямку комплексних рішень KAPELOU. Тема: Не завжди перший крок - робот: як ролкейджі K.Hartwall підвищують ефективність складу без складної автоматизації. Юрій Зауличний, керівник з логістики компанії «Молокія». Тема: Колаборації в логістиці: партнерство для ефективності ланцюгів постачання. Артем Рибальченко, International Logistic Manager ТМ «ВіЯр». Тема: Last Mile без втрати маржі: як поєднати швидкість, сервіс і рентабельність. Олена Цимбалиста, директорка з логістики мережі «Аврора». Тема: Логістика без зупинок: як залишатися ефективним бізнесом у часи невизначеності. Іван Каришев, керівник напряму мультимодальних перевезень фасованої продукції KERNEL. Тема: Особливості мультимодальних перевезень в сучасних умовах з точки зору вантажовласника Марина Клименюк, директорка з логістики ТОВ «Бейкері Фуд Інвестмент». Тема: Трикутник стійкості логістики: розумні запаси, реальна автоматизація та холодний ланцюг. Катерина Артюх, міжнародна експертка зі стратегічної логістики та ланцюгів постачання. Тема: Logistics 2040: як AI змінює правила гри — і чому проблема не в технологіях, а в готовності людей.

Експоненти виставки: А1-А2 — EURO LOGISTICS INDUSTRIAL TERMINAL (ELIT), А3 — ТОВ «ЛТГ» / LTG International Transportation, А4 — SCTP, А5-А6 — ФТП, В1 — ПОЛІМЕРЦЕНТР, B2 — ТОВ «РОЛІГ ЗУУС ЛОГІСТІКС УКРАЇНА», B3 — ТОВ «ФЕЙРЛОДЖИКС», В4 — TURBOAVIA International Logistics, B5 — ГС «ЕПАЛ-Україна», B6 — Cargo F-58, B7 — УВК, B8 — ТОВ «Б С», С1 — Інтеркарготрак, С2 — ТОВ «Ріббон ЮА», С3 — Graz.tech, С4 — СК «Арсенал Страхування», С5 — EFFI Company, С8 — KONSORT, D4 — ЧБ, G1-G2 — Global Ocean Link, G3 — Навіс Груп, G4 — 7PORT | Митниця | Логістика, G5 — KAPELOU, G6 — Green Team Logistic Company, G7 — UAB Gutsaga Technologies (Kaunas, Lithuania), G8 — ABM Cloud, H1 — PLS Logistics, H2-H3 — Duke Active, H4 — Forward Group, H5 — ТОВ «Бей-Транс», H8 — Porta Maris, F2 — IT Planet, F3-F4 — ТОВ «ЕНЕРДЖІ ГМБХ», F5 — Вчасно, F6 — UAWAY, F7 — SOVTES, F8-F9 — Ріо-Транс, F10 — Jungheinrich Lift Truck, F11 — WinHub, K1-K6, P1-P6 — SKLAD SERVICE, L1-L2 — Лінкос Груп, L5 — PreVisio WMS, M1 — Lion, M2 — UIS, M3 — Highway, N1-N4, O1-O4, I5-I9 — СКЛАД ПЛЮС, Е9 — І-ЛОГІСТИКА

Програма Майстер класів 28 травня

Валерій Глубоченко , ТОП-тренер з продажів B2B та B2C, багаторазовий переможець «Битви Кращих Тренерів України B2BMaster». Має багаторічний досвід навчання фахівців з продажу та співпраці з провідними компаніями України. Тема майстер-класу: Як утримати існуючих клієнтів та розвивати співпрацю з ними?

Ярослав Степченков, Практик, експерт і консультант у сфері логістики та операційного менеджменту, проєктний менеджер IPMA (D), бізнес-тренер із багаторічним досвідом проведення відкритих і корпоративних тренінгів. Тема майстер-класу: Контракт без прихованих витрат: 7 умов, які зберігають маржу в логістиці та закупівлях

Програма Майстер класів 29 травня:

Валерій Глубоченко, ТОП-тренер з продажів B2B та B2C, експерт із розвитку команд продажів та систем навчання.. Тема майстер-класу: Як підняти продавця до рівня найкращого на ринку логістичних послуг?

