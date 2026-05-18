Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:38 18.05.2026

Вночі росіяни атакували дронами АЗК UKRNAFTA: постраждали двоє співробітниць компанії

2 хв читати

В ніч з 17 на 18 травня 2026 року росіяни цинічно та цілеспрямовано атакували об'єкт цивільної інфраструктури - автозаправний комплекс UKRNAFTA на Дніпропетровщині.

Внаслідок удару БпЛА типу «Італмас» суттєво пошкоджено будівлю та обладнання АЗК.

Постраждали двоє співробітниць компанії - Тетяна Гордієнко та Олена Скорик. Вони отримали мінно-вибухові травми та акубаротравми. Колегам надається вся необхідна медична допомога. На щастя, загрози життю немає.

«UKRNAFTA, як державна мережа, продовжує забезпечувати роботу десятків АЗК у прифронтових регіонах, де доступ до пального залишається критично важливим для людей, громад, екстрених служб і бізнесу. Це частина соціальної відповідальності компанії перед людьми та країною, - зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. - Безпека людей - наш головний пріоритет. Саме тому на всіх об’єктах мережі, які працюють поблизу зони бойових дій, впроваджуються додаткові заходи захисту».

Для захисту персоналу та клієнтів компанія посилює безпекові заходи на таких об’єктах. На АЗК встановлюються захисні конструкції, укриття для персоналу, системи виявлення дронів та інші засоби реагування на загрози.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

