Офіційна позиція компанії IDS Ukraine щодо оголошення конкурсу АРМА з відбору управителя

15 травня 2026 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на відбір управителя корпоративними правами групи компаній IDS Ukraine. Менеджмент компанії офіційно заявляє, що це рішення жодним чином не впливає на поточну операційну діяльність підприємств групи. Заводи в Моршині та Миргороді працюють у штатному режимі, виробництво та відвантаження продукції відбувається безперебійно.

Ми послідовно дотримуємося чіткої громадянської позиції та з перших днів повномасштабної війни працюємо в інтересах України, забезпечуючи безперебійну діяльність підприємств і підтримку суспільства. IDS Ukraine є відкритою та прозорою компанією, яка неухильно діє в межах чинного законодавства та фокусується на збереженні й розвитку активу. За роки війни компанія сплатила понад 4 млрд грн податків до бюджету і спрямувала більш як 670 млн грн на благодійні та гуманітарні ініціативи.

Водночас вважаємо за необхідне відкрито попередити потенційних учасників конкурсу про істотні правові та фінансові ризики, які не відображенні в офіційних документах АРМА.

1) Наразі повноваження АРМА щодо управління активами групи IDS Ukraine оскаржуються в судовому порядку. Наскільки нам відомо, підставою для такого позову є те, що через законодавчі зміни з липня 2025 року АРМА має право управляти лише тими корпоративними правами, на які судом накладено одночасну заборону на розпорядження та користування. У випадку ж з IDS Ukraine судові ухвали містять лише заборону на відчуження акцій, а заборона на користування відсутня. Переможець конкурсу з управління ризикує опинитися в епіцентрі масштабних судових спорів, а підписаний договір управління буде вважатися нікчемним.

2) Встановлений законом порядок виплати доходів державі є нереалістичним для будь-якого добросовісного, незаангажованого і мотивованого доброчесними економічними інтересами управителя. Так, згідно з чинними урядовими вимогами, управитель зобов’язаний щомісячно перераховувати фіксовані кошти до державного бюджету як дохід від управління активом. Проте єдиним законним джерелом доходу від корпоративних прав є дивіденди. Згідно із Законом "Про акціонерні товариства", виплата дивідендів здійснюється лише на підставі річної фінансової звітності компанії, тобто орієнтовно навесні 2027 року. Через це протягом усього 2026 року переможець конкурсу АРМА, якщо такий буде визначений, муситиме платити до бюджету з власних коштів, не маючи реальних джерел доходу від управління активами. При чому законом не передбачено механізму компенсації раніше сплачених управителем за власний кошт внесків до державного бюджету за рахунок дивідендів, що їх буде оголошено за підсумками року.

3) Аналогічно доброчесний і економічно мотивований управитель однозначно не буде в змозі виконати вимогу про спрямування 2,192 млрд. грн на купівлю ОВДП, оскільки на рахунках IDS Ukraine немає такого залишку грошових коштів. По-перше, Львівська податкова на підставі рішення суду вже стягнула з ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" 240 млн чистого прибутку за 22-23 рр. По-друге, протягом 2022-2025 рр. 400 млн грн було спрямовано на погашення банківських кредитів. Крім того, за рішенням менеджменту групи компаній на початку 2026 р. 400 млн грн уже спрямовано на придбання ОВДП. Беручи до уваги, що для ведення поточної господарської діяльності компанії необхідно принаймні 400-500 млн грн (адже тільки місячна зарплата з податками сягає 100 млн грн), на закупівлю ОВДП можна буде спрямувати близько 500 млн грн.

4) Очікування АРМА щодо одержання 1 млрд грн чистого прибутку є нереалістичним. Можна припустити, що така умова ґрунтується на фінансових підсумках групи за 2025 рік. Проте через вибухове зростання цін на нафту з березня цього року, що призвело до драматичного дорожчання пакувальних матеріалів та логістичних витрат, очікуваний чистий прибуток за 2026 р. значно нижчий за торішній.

Особливого значення ці фінансові ризики набувають через те, що розгляд справи у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) щодо націоналізації активів IDS Ukraine перебуває на фінальній стадії. За визначеним графіком суду залишилося чотири засідання, а остаточного рішення очікують упродовж двох-трьох місяців. Після рішення ВАКС актив, ймовірно, перейде у власність держави до сфери Фонду державного майна України, а договір управління з АРМА автоматично припинить дію. Потенційний управитель може втратити сплачені з власної кишені десятки мільйонів, оскільки договір управління буде розірвано до моменту можливого розподілу дивідендів у 2027 р.

Окремо маємо нагадати, що зазначені ризики можуть негативно вплинути на інтереси держави, адже проведена за замовленням АРМА оцінка компанії на суму близько 5 млрд грн істотно занижена й не відображає справедливу вартість активу. Незалежна оцінка, яка вже міститься в матеріалах судової справи, сягає 8 млрд грн. Ця різниця у 3 млрд грн створює поле для можливих зловживань недоброчинним управителем.

Підкреслимо також, що група IDS Ukraine надавала АРМА свої пропозиції щодо формування вимог до майбутнього управителя з метою захисту активу від знецінення і забезпечення його ефективного функціонування, але жодна з них не була врахована, навіть попри нещодавні візити голови АРМА на підприємства групи.

Нагадаємо, що протягом останніх чотирьох років наша команда забезпечує безперебійну роботу підприємств та утримує лідерство на ринку бутильованої води, попри складні умови воєнного часу. Нашим пріоритетом є і залишається захист інтересів споживачів, збереження робочих місць для нашого тритисячного колективу, розвиток благодійних проєктів на підтримку Сил Оборони України та цивільних українців, які через війну опинилися у скрутному становищі.

Довідка про компанію:

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі. Податковий внесок за 2025 рік складає 1,3 млрд грн, що на 12,7% більше порівняно з 2024 роком. Компанія надає роботу понад 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 370 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 670 млн грн.