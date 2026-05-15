Ігор Терехов: Наше завдання – щоб громади лишалися територіями життя, де люди працюють, виховують дітей і будують майбутнє

15 травня в Ірпені відбувся Форум Асоціації прифронтових міст та громад «Люди і громади: рішення, що формують майбутнє». Захід об’єднав громади, представників виконавчої влади та експертів навколо формування політики підтримки територій, які щоденно стикаються з викликами війни.

Участь у Форумі взяли керівники та представники понад 100 громад Київщини й Житомирщини, члени правління Асоціації прифронтових міст та громад. Меморандуми про наміри вступу до АПМГ, зокрема, підписали Буча, Бородянка, Макарів, Славутич, Білогородка на Київщині, а також Коростишів, Коростень, Малин, Брусилів, Народичі з Житомирщини та інші громади з цих областей.

Ключова тема форуму - формування нового підходу до державної політики щодо прифронтових територій.

Відкриваючи форум, голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов наголосив, що громади, які входять до АПМГ, підготували та передали власний пакет пропозицій до другого урядового пакета підтримки прифронтових територій.

«Другий пакет підтримки має стати не набором окремих компенсацій чи рішень, а повноцінною державною політикою для територій, які живуть і працюють в умовах війни. Держава має перейти від логіки реагування до логіки стійкості - коли людина, житло, робота, безпека, послуги та інфраструктура працюють як єдина система», - зазначив Ігор Терехов.

За його словами, головне завдання - не допустити поступового знелюднення прифронтових територій та створити умови, за яких люди залишатимуться і повертатимуться у свої громади.

«Ми краще за всіх знаємо, якою ціною сьогодні забезпечується стійкість країни під обстрілами, авіаційними ударами, впритул до лінії фронту. Наше завдання - зробити так, щоб всі українські громади залишалися територіями життя, де люди хочуть жити, працювати, виховувати дітей і будувати своє майбутнє. Я впевнений, що разом нам це вдасться - Україна неодмінно буде країною миру і добробуту», - підкреслив Ігор Терехов.

Серед пріоритетів, запропонованих АПМГ до другого пакету підтримки прифронтових територій, - підтримка бізнесу, спеціальні механізми кредитування та страхування воєнних ризиків, розвиток муніципального житла, енергетична автономність громад, підтримка ВПО та кадрової стійкості критичних сфер.

Начальник Київської ОВА Микола Калашник наголосив на важливості координації держави, громад та партнерів для відновлення територій, які постраждали від війни.

«Сьогодні громади є основою стійкості України. Саме на місцях приймаються рішення, які повертають людям житло, відновлюють школи й лікарні, підтримують бізнес, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. Київщина пройшла шлях від масштабних руйнувань до системних рішень і готова ділитися практичним досвідом швидкого та комплексного відновлення. Для нас надзвичайно важливо посилювати співпрацю з прифронтовими регіонами та громадами, які сьогодні працюють у надзвичайно складних умовах і щодня демонструють стійкість та відповідальність», — наголосив Микола Калашник.

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що підтримка прифронтового бізнесу - це питання загальної стійкості держави.

«Сьогодні бізнес у прифронтових регіонах фактично працює всупереч законам економіки - під постійними обстрілами, військовими ризиками, які неможливо прорахувати, з проблемами доступу до фінансування та дефіцитом кадрів. Але попри це бізнес залишається, працює і допомагає нашим військовим та громадам. Тому наш обов’язок - створити для нього зрозумілі й системні умови підтримки, які допоможуть підприємствам виживати, працювати та розвиватися навіть у таких надскладних умовах», - зазначив Віталій Кім.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Ігор Безкаравайний акцентував на важливості створення окремих фінансових механізмів підтримки прифронтових громад.

«Одним із ключових завдань є створення умов для пріоритетного кредитування комунального та приватного сектору в громадах, які живуть в умовах постійних безпекових ризиків і обстрілів. Йдеться насамперед про реалізацію проєктів відновлення, розвитку енергетичної та критичної інфраструктури, без яких неможливо забезпечити нормальне життя та розвиток територій», - зазначив Ігор Безкаравайний.

В межах форуму також було підписано Меморандум про співпрацю між Асоціацією прифронтових міст та громад і АТ «Укрексімбанк», який сприятиме розвитку механізмів фінансування проєктів відновлення інфраструктури громад.

Зазначимо, що наразі АПМГ обʼєднує понад 300 громад з 12 областей країни. Процес розширення Асоціації триває.