16:12 15.05.2026

За підтримки КМДА 3 775 родин отримають житло в столиці у 2026 році, - "Київміськбуд"

За підтримки міської влади ПрАТ "ХК "Київміськбуд" до кінця 2026 року виконає зобов’язання перед 3 775 інвесторами. Компанія завершить будівельні роботи, зокрема підключення всіх інженерних мереж, на житлових комплексах "Поділ Град" і "Твін Хаус". Житло також отримають інвестори комплексів "Гвардійський", "Фрідом", "Райдужний" та 1-го будинку ЖК "Оберіг-2". Про це йдеться в повідомленні на сайті КМДА з посиланням на голову правління "Київміськбуду" Валерія Засуцького.

Крім того, за його словами, до кінця року планують завершити модернізацію додаткового потужного котла та виконати всі технічні умови КП "Київтеплоенерго" на котельні "Жуляни", а також модернізацію каналізаційної станції на вул. Обухівській.
"Загалом відновлено та тривають будівельні роботи на 11 майданчиках "Київміськбуду". На інших об’єктах роботи розпочнуть після врегулювання земельних і юридичних питань. Фахівці компанії вже над цим працюють. Головна мета – добудувати всі будинки та передати людям їхнє житло", – повідомив голова правління компанії.

Він додав, що створено 22 робочі групи, які регулярно проводять зустрічі з ініціативними групами інвесторів. Також серед пріоритетів "Київміськбуду" – погашення кредитної та кредиторської заборгованості, зокрема зі сплати земельного податку за користування ділянками, що забезпечує надходження до міського бюджету.

Детальніше про хід будівництва та плани компанії можна дізнатися на офіційному сайті "Київміськбуду".

Як повідомлялося раніше, що на вимогу мера столиці Віталія Кличка було проведено аудит діяльності ПрАТ "ХК "Київміськбуд" із залученням провідних міжнародних аудиторських фірм. Також було розроблено план оновлення компанії. "Ключове завдання - щоб інтереси інвесторів були дотримані і оновлене підприємство виконало свої зобовʼязання перед ними", - наголошував Віталій Кличко.

Теги: #житло #київміськбуд #кмда

