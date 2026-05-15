Інтерфакс-Україна
12:15 15.05.2026

"Метінвест" передав 1-му батальйону 12-ї бригади "Азов" НГУ техніку на 12 млн грн

Фото: Метінвест

Група "Метінвест" у рамках ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова передала 1-му батальйону 12-ї бригади "Азов" Національної гвардії України (НГУ) чергову партію допомоги загальною вартістю близько 12 млн грн.

Згідно з інформацією компанії, до поставки увійшли транспорт, генератори, оптика, обладнання для дронових підрозділів, ноутбуки та інша спеціалізована техніка.

При цьому уточнюється, що найбільший блок допомоги стосується мобільності та автономної роботи підрозділу - азовці отримали 6 автомобілів і 2 генератори.

Окремий напрямок допомоги - оптика. Підрозділу передали 27 комплектів, серед яких 10 коліматорних прицілів зі збільшувачами та 17 лазерних цілевказівників. Таке оснащення допомагає бійцям швидше орієнтуватися, точніше працювати на різних дистанціях і ефективніше діяти в складних умовах, зокрема вночі.

"Це один із підрозділів, які задають темп на полі бою. Наше завдання – забезпечувати їх саме тим, що потрібно тут і зараз: транспортом, оптикою, дроновим обладнанням. Кожна поставка формується під бойові запити, і ми бачимо, як ця допомога працює", – зазначив керівник офісу генерального директора "Метінвесту" Олександр Водовіз.

Також військові отримали 25 акумуляторних батарей і комплектуючих для дронів, 10 ноутбуків. Це обладнання потрібне для роботи FPV-екіпажів і операторів розвідувальних безпілотників: планування завдань, налаштування техніки, обробки інформації та стабільної роботи дронових систем.

Сталевий Фронт – масштабна мілітарна ініціатива, що об'єднує допомогу бізнесів Ріната Ахметова Силам оборони України, де ключовим виробничим хабом є "Метінвест".

18:17 13.05.2026
Близько 80% демобілізованих повернулися до "Метінвесту" і понад 10% ветеранів раніше не працювали в групі - HR-директор

14:56 08.05.2026
Швеція передала Україні спеціалізовану техніку для обслуговування військових аеродромів – Міноборони

13:06 08.05.2026
"Азов" створює санітарну зону на глибину 160 км від лінії бойового зіткнення

14:56 07.05.2026
"Метінвест" в I кв. через війну знизив виробництво сталі на 7% та зберіг чавуну

11:55 07.05.2026
Директорка УЦОЯО до учасників НМТ: Змістовною підготовкою займатися дещо пізно, але варто ознайомитися з техніками тестування

14:10 04.05.2026
"Метінвест" у I кв майже зберіг сплату податків на рівні попереднього року, наростив екозбори на 15% – СЕО

12:07 04.05.2026
Новий полк безпілотних систем "Pilum" створено в складі 1-го корпусу Нацгварції "Азов"

12:14 29.04.2026
"Ліси України" у 2026р. проведуть догляд за лісовими культурами на 107 тис. га та оновлять 200 одиниць техніки

17:28 28.04.2026
ДП "Ліси України" до середини літа 2026р. отримає 11 сучасних трелювальних тракторів для роботи в горах

15:34 27.04.2026
Аграрії на прифронтових територіях отримуватимуть до 40% компенсації за купівлю вітчизняної техніки – ВАР

