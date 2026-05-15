10:28 15.05.2026

УВКБ ООН підтримало понад 2200 об'єктів комунальної інфраструктури, пошкоджених внаслідок війни, щоб забезпечити безперервну роботу необхідних послуг після обстрілів

Фото: УВКБ ООН/Ірина Тимчишин

На тлі постійних російських обстрілів, що й надалі призводять до пошкодження комунальної інфраструктури в Україні, Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у співпраці з органами влади втілює заходи з реагування, спрямовані на відновлення установ, що надають життєво необхідні послуги. Ця допомога забезпечує безперебійне функціонування служб, завдяки чому навіть у громадах, що зазнали найбільш руйнівних наслідків бойових дій, люди можуть отримати життєво необхідні послуги.

Від початку повномасштабного вторгнення УВКБ ООН і партнерські НУО надали доремонтні матеріали понад 2 200 закладам, як-от: центрам надання адміністративних послуг (ЦНАП), громадським центрам, центрам надання соціальних послуг і іншим інфраструктурним соціальним об’єктам, зокрема лікарням, дитячим садочкам і школам. Тісно співпрацюючи з органами місцевої влади, УВКБ ООН і його партнери втілюють заходи з реагування на обстріли, зазвичай протягом 48 годин, і доставляють матеріали для швидкого закриття пошкоджень.

Попри те, що такі заходи не дають змоги повноцінно відновити функціонування пошкоджених будівель, вони перш за все спрямовані на убезпечення споруд від руйнівного впливу опадів. Використання таких матеріалів, як брезент і листи OSB, для закриття поруйнованого даху й вибитих вікон до проведення їх повного ремонту дозволяє установам відновлювати роботу невдовзі після обстрілів.

З-поміж гуманітарних організацій УВКБ ООН є найбільшим надавачем доремонтних матеріалів в Україні. Визначення громад, що потребують екстреної допомоги, й розгортання оперативного реагування, особливо там, де обстріли не вщухають, здійснюється завдяки тісній співпраці з органами влади на обласному й місцевому рівні.

«Для тих громад, які щодня змушені долати наслідки війни, швидке відновлення роботи служб, що надають життєво необхідні послуги, після обстрілів набуває особливого значення, – зазначила Представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт. – Якщо внаслідок обстрілу пошкоджень зазнають адміністративні будівлі, медустанови, школи або центри надання соціальних послуг, негативні наслідки полягають не лише в руйнуванні споруди – цілі громади втрачають можливість отримати життєво необхідні послуги: оформити документи, отримати медичну допомогу, освіту й необхідну підтримку. Закриття пошкоджень за допомогою доремонтних матеріалів – це той практичний крок, який уможливлює безперебійне надання послуг тоді, коли люди потребують їх найбільше, а також посилює стійкість громади. Там, де обстріли не вщухають, а потреби стають дедалі гострішими, саме від таких заходів із реагування залежить, триватиме надання послуг або ні».

УВКБ ООН надає доремонтні матеріали не лише інфраструктурним соціальним об’єктам, але й сім’ям, чиї будинки були пошкоджені внаслідок повітряних ударів. Від початку повномасштабного вторгнення більш ніж 60 000 людей отримали цей вид допомоги. У ситуації постійної небезпеки постраждалі змогли полагодити пошкоджені домівки й залишатися вдома навіть за суворих погодних умов. Завдяки співпраці з місцевими житлово-комунальними службами УВКБ ООН і НУО – партнери Агентства також допомагають людям із найбільш вразливих груп встановити отримані доремонтні матеріали.

УВКБ ООН допомагає сім’ям і громадам не лише швидко закрити пошкодження, але й відремонтувати пошкоджені війною домівки. На сьогодні Агентство допомогло відновити понад 57 000 будинків осель. Цей вид допомоги також охоплює ремонт місць загального користування в багатоквартирних будинках, завдяки чому мешканці змогли подати заяви на отримання компенсації за державною програмою.

Доступ до належного житла залишається вирішальним чинником для людей, які були змушені переміститися через бойові дії, і тих, хто прагне залишатися у своїй домівці. Згідно з результатами опитування щодо намірів, яке УВКБ ООН регулярно проводить від початку повномасштабного вторгнення, окрім міркувань безпеки, відсутність житла й можливості отримувати життєво необхідні послуги є основними перешкодами на шляху до безпечного й гідного повернення. Це підкреслює важливість сталої підтримки громад у відбудові й відновленні.

Контакти для ЗМІ:

Ірина Тимчишин, тел. +38 050 474 35 12, [email protected]

Елізабет Хаслунд, тел. +380 95 239 0072, [email protected]

