Геращенко закликала Зеленського зустрітись з лідерами фракцій і обговорити співпрацю з партнерами для завершення війни

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликала президента Зеленського зустрітись з лідерами парламентських фракцій і обговорити спільні зусилля для припинення війни. Вона зазначила, що влада має визнати власні помилки, ціна яких під час повномасштабної війни надто висока, повідомляється на сайті політсили.

"У липні минулого року тільки 11 депутатів з двох фракцій, і Анастасія Радіна, блокували трибуну, вимагаючи зупинити знищення незалежності НАБУ і САП. Проти цього голосували "Європейська солідарність" і "Голос". Сьогодні як ніколи ми розуміємо, чому Офіс президента тоді включив сценарій знищення антикорупційної інфраструктури, створеної за часів нашої команди, за часів президентства Порошенка. Треба було поховати кінці у воду "Династії", – зауважила депутатка.

"Сьогодні країна очищується і одужує, і ми дякуємо за це громадським активістам, які вийшли на протест, на Майдан проти знищення антикорупційної інфраструктури. І колегам, які тоді, попри тотальне голосування "нових облич" за знищення антикорупційної інфраструктури, вистояли і заявили про принципову позицію. Але цього недостатньо", – констатує Ірина Геращенко.

"На порядку денному сьогодні, окрім справедливого покарання і судових вироків корупціонерам, яких сьогодні жоден з вас не прийшов підтримати і взяти на поруки, ще і питання миру. І тому "Європейська солідарність" вимагає від Зеленського негайної зустрічі з лідерами фракцій, з колишніми президентами. Прийшов час серйозної розмови про український план миру. Як нам працювати з нашими партнерами, щоб тиснути на путіна і зупиняти війну", – вважає Ірина Геращенко.