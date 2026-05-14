Інтерфакс-Україна
13:24 14.05.2026

ОТП БАНК виступить профільним партнером KYIV CAR FEST, який відбудеться у Києві

АТ «ОТП БАНК» підтримає KYIV CAR FEST – цього разу як профільний партнер. Для Банку участь в одному з наймасштабніших автомобільних фестивалів країни вже є доброю традицією, але кожна нова поява на івенті стає сміливим експериментом, що дозволяє поєднувати яскраву атмосферу, унікальні автомобілі, динамічний ринок авто з пробігом і фінансування.

На території ТРЦ Retroville 16-17 травня ОТП БАНК презентує особливий автомобіль, який точно не залишиться без уваги. Його історію та концепцію ми розкриємо пізніше, а поки лише натяк: це не просто машина, а частина великої розмови про темперамент, власний почерк, настрій, мрію та роль банківської підтримки.

«Ми в ОТП БАНК системно розвиваємо напрям фінансування авто з пробігом і робимо цей процес максимально простим й доступним. Фактично ми «розпилюємо» вартість авто на комфортні платежі. Без зайвих складнощів, прихованих комісій і з максимальною вигодою для клієнта. Хочемо показати, що любов до автомобілів і раціональні фінансові інструменти чудово поєднуються, а власна машина – не віддалена мрія, а цілком реальний план», – зазначив начальник відділу розвитку автомобільного кредитування ОТП БАНК Віталій Скоробогатий.

Банк послідовно посилює позиції у сегменті автокредитування, розширює покриття українського авторинку та формує нові підходи до фінансування. Завдяки власній експертизі та широкій мережі партнерів ОТП БАНК впроваджує інноваційну модель обслуговування клієнтів, що поєднує офлайн-майданчики з реальними автомобілями, онлайн-інструменти їх підбору та банківську підтримку. Це створює єдиний зручний простір, у якому вибір авто, консультація та оформлення кредиту відбуваються легко, швидко та комфортно.

Серед ключових переваг фінансування авто з пробігом від ОТП БАНК:

• без застави й обов’язкового страхування КАСКО;

• немає обмежень щодо віку та пробігу автомобіля;

• простий онлайн-розрахунок персонального ліміту на авто;

• швидке оформлення – рішення та перерахунок коштів можна отримати впродовж одного дня.

KYIV CAR FEST Vol. 7: Wheels Masters – більше ніж виставка машин, і вже навіть більше ніж фестиваль у класичному його розумінні. Це місце, де натхнення та ідеї поціновувачів  автомобільної культури втілюються у життя. Травневий івент присвячений колесам як символу стилю, швидкості та характеру. На гостей чекають кастомні автомобілі, унікальні проєкти ручної роботи та експозиції, де дизайн зустрічається з інженерією.

Розіграш квитків на івент: ОТП БАНК регулярно проводить акції та унікальні промо, щоб дарувати клієнтам нові можливості та яскраві емоції. На сторінці Банку в Instagram 12-14 травня відбудеться розіграш квитків на фестиваль – переходьте та дізнавайтеся всі умови участі! Не пропустіть шанс отримати незабутні враження разом з ОТП БАНК.

Нагадаємо, ОТП БАНК у травні та вересні 2025 року виступив фінансовим партнером проведення KYIV CAR FEST. Тоді відвідувачі мали змогу не лише побачити культові моделі машин, а й познайомитися з практичними рішеннями для придбання авто з пробігом.

Далі – ще більше, і це точно варто побачити на KYIV CAR FEST!

11:51 13.05.2026
ОТП БАНК посилює напрям фінансування енергопроєктів у партнерстві з UTEM SOLAR

