20:11 13.05.2026

ТПП України запрошує бізнес до участі в діловій місії до Сербії 19-21 травня

Торгово-промислова палата України запрошує представників українського бізнесу взяти участь у діловій місії до Сербії, яка відбудеться 19-21 травня 2026 року в Белграді в рамках візиту віце-прем’єр-міністра України Тараса Качки.

Як повідомила ТПП України, метою місії є участь української бізнес-делегації в Українсько-сербському бізнес-форумі та розвиток практичної співпраці між компаніями двох країн.

Програма передбачає B2B-зустрічі з сербськими компаніями, встановлення нових ділових контактів, візити на підприємства, а також обговорення потенційних спільних проєктів.

До участі запрошуються компанії, що працюють у сферах агропромислового комплексу та добрив, будівництва, електросектору, сільськогосподарської техніки, енергетики та інших галузей.

У ТПП України зазначають, що ділова місія має сприяти розширенню українсько-сербських економічних контактів, пошуку нових партнерів для українських компаній і посиленню присутності українського бізнесу на ринку Сербії та Західних Балкан.

Реєстрація для участі у діловій місії доступна за посиланням:

https://forms.gle/gkyXVSa2E8vnzQTd8

Контактна особа:
Валерія Забашта
+380 50 366 4997

