В пам’ять про бойову медикиню Ірину Цибух 30 травня відбудеться масштабний фестиваль

Щоб вшанувати пам’ять Героїні України, бойової медикині Ірини Цибух, яка загинула у 2024 році під час виконання завдання, 30 травня у Львові проведуть масштабний благодійний фестиваль ЧекаFest 2.0.

Фестиваль відбудеться у переддень дня народження Ірини Цибух — 30 травня. Першого ж червня їй могло виповнитися 28 років.

ЧекаFest 2.0 — це один із найбільших фестивалів в країні про пам’ять як дію: про те, як українці перетворюють втрату на підтримку, сенси і майбутнє. Торік захід зібрав близько 3 500 відвідувачів та відвідувачок.

Захід відбудеться у Шевченківському гаю. Придбати квитки можна за посиланням: https://lviv.kontramarka.ua/uk/cekafest-u-lvovi-105450.html

Кошти від продажу квитків будуть спрямовані на підтримку 503-го окремого батальйону морської піхоти, з яким Ірина працювала під час ротацій. Ціль — 1 800 000 грн. Збір відбуватиметься спільно з «Повернись живим».

“Для нас дуже важливо, щоб пам’ять про Іру продовжувала жити. Адже все своє свідоме життя вона присвятила тому, щоб продовжувати пам’ять про інших, щоб рятувати поранених і впливати на зміни в країні. Ми вдячні всім, хто вже другий рік поспіль доєднається до фестивалю, адже це можливість всім нам спільно продовжити зусилля Іри у збереженні пам’яті про всіх, хто віддав життя за країну”, — каже брат Ірини, Юрій Цибух.

Фестиваль міститиме кілька просторів, де кожна локація — частина ідей, любові та сенсів Ірини Цибух. На музичній сцені виступатимуть ДахаБраха, Пиріг і Батіг, ЩукаРиба, Шепіт та Марина Круть.

В освітній частині на відвідувачів чекають лекції та дискусії, що ґрунтуватимуться на цінностях Ірини. Фокус-тема цього року — «Пошук та формування ідентичности».

Також важливою частиною фестивалю стануть Простори пам’яті від ГО «Вшануй»: куточки, присвячені полеглим захисникам та захисницям.

“Ця подія — значно більше ніж фестиваль. Він формує нову культуру пам’ятування — людяну та персоналізовану, створює простір для проживання втрати і підтримки, продовжує справу Ірини через людей і спільноти та підтримує Сили оборони України. Фестиваль є проявом соціальної відповідальності із реальним впливом, адже працює з темами памʼяті, ветеранського досвіду та єдності суспільства. І об’єднує довкола себе активних і свідомих громадян”, — говорить Катерина Даценко, співзасновниця ГО “Вшануй”.

Нагадаємо, фестиваль створений родиною та друзями Іри «Чеки» Цибух. Її робота була присвячена політиці пам’яті, меморіалізації тих, хто віддав життя за Україну, а також реформі медіа в Україні та медіаграмотності.

З 2022 Іра була бойовою медикинею «Госпітальєрів» і рятувала життя на лінії фронту. 29 травня 2024 року Ірина загинула під час ротації на Харківському напрямку. У лютому 2025 року посмертно удостоєна звання «Герой України».